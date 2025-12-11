Матч окончен
«ПСЖ» и «Атлетик» голов не забили – 0:0. У Сафонова второй сухой матч подряд
Матч проходил на стадионе «Сан-Мамес».
Голкипер парижан Матвей Сафонов провел второй сухой матч подряд.
Лига чемпионов. 6 тур
10 декабря 20:00, Сан-Мамес
