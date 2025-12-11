6

«ПСЖ» и «Атлетик» голов не забили – 0:0. У Сафонова второй сухой матч подряд

«ПСЖ» сыграл вничью с «Атлетиком» – 0:0.

«ПСЖ» сыграл с «Атлетиком» вничью в гостях в 6-м туре Лиги чемпионов – 0:0.

Матч проходил на стадионе «Сан-Мамес».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Голкипер парижан Матвей Сафонов провел второй сухой матч подряд.

Лига чемпионов. 6 тур
10 декабря 20:00, Сан-Мамес
Атлетик
Завершен
0 - 0
ПСЖ
Матч окончен
Унаи Гомес
90’
+3’
Руис де Галаррета   Весга
78’
78’
Барколя   Гонсалу Рамуш
Аресо   Горосабель
73’
Сансет   Йерро
73’
Хаурегисар   Рего Мора
73’
Гурусета   Унаи Гомес
62’
62’
Меюлю   Д. Дуэ
Беренгер
48’
46’
Маркиньос   Забарный
2тайм
Перерыв
30’
Заир-Эмери
Хаурегисар
27’
Атлетик
Унаи Симон, Бойро, Берчиче, Вивиан, Аресо, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Н. Уильямс, Сансет, Беренгер, Гурусета
Запасные: Лекуэ, Серрано, И. Уильямс, Сантос Линарес, Падилья, Горосабель, Весга, Рего Мора, де Луис, Унаи Гомес, Санчес, Йерро
1тайм
ПСЖ:
Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Меюлю, Барколя
Запасные: Забарный, Ли Кан Ин, Джеймс, Нджанту, Марин, Мбайе, Гонсалу Рамуш, Д. Дуэ
Подробнее

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Что делать с Хаби Алонсо?15569 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoПСЖ
онлайны
logoАтлетик
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Андрей Талалаев: «Я остаюсь в «Балтике» до конца сезона как минимум. Буду там, пока не пойму, что достиг финиша хорошей работы»
вчера, 22:33
Эксперты Лиги чемпионов совсем не верят в триумф «Арсенала» в этом сезоне. А кого назовете фаворитом вы?
вчера, 22:30Тесты и игры
Бензема о «Реале»: «Нет опытных игроков, которые могут сказать Беллингему, Мбаппе и Винисиусу, что не так. Сейчас в футболе не разговаривают, критика тяжело воспринимается»
вчера, 22:13
У «Астон Виллы» 8 побед подряд. Команда Эмери не проигрывает с 1 ноября
вчера, 21:59
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева и «Лудогорец» сыграли 3:3, «Астон Вилла» победила «Базель», «Рома» разгромила «Селтик»
вчера, 21:58
«Фенербахче» Тедеско продлил серию без поражений до 14 матчей. Команда не проигрывает с сентября
вчера, 21:50
«Интер Майами» выкупил Де Поля за 15 млн евро у «Атлетико» и ведет переговоры о продлении Суареса. Родриго будет получать 12 млн долларов в год
вчера, 21:38
Мерсон о Салахе: «Ливерпуль» ничего бы не выиграл, если бы не он. Мо лишь сказал, что хочет играть – как можно уничтожать его за это?»
вчера, 21:22
Бензема о лиге Саудовской Аравии: «Не думайте, что здесь легко – уровень пока не европейский, но близок к этому. Команда из Европы не обыграет сильный местный клуб 5:0»
вчера, 20:55
В каком клубе АПЛ играли Фердинанд и Милнер? Тест для знатоков АПЛ
вчера, 20:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Эвра о Бруну: «Проблема в том, чтобы контролировать темп при получении мяча. Но без него «МЮ» не был бы в таблице там, где он сейчас – он отдает голевые и забивает»
4 минуты назад
Талалаев об удалении со «Спартаком»: «Применил аморально‑волевые качества, чтобы вытянуть игру. Воспользовался камерой, чтобы подсветить фол на Саусе»
29 минут назад
Лепехин о тренере для «Спартака»: «Если бы рассматривали Аленичева или Титова, было бы интереснее. Я за любого российского специалиста»
41 минуту назад
Бензема о Дембеле: «Лучший игрок мира, о нем говорят недостаточно. То, что он сделал в «ПСЖ», было беспрецедентным»
54 минуты назад
Семшов о «Динамо» при Карпине: «Не надо было требовать чемпионства в первом же сезоне. Неправильно, что результаты каждый тур рассматривали под микроскопом»
сегодня, 01:20
«Страсбур» с 13 очками лидирует в таблице ЛК после 5 туров, «Шахтер» – 2-й, «Райо» – 7-й, «Кристал Пэлас» – 9-й, «Фиорентина» –11-я, «Динамо» Киев – 28-е
вчера, 22:41
Осимхен, Лукман, Эджуке, Чуквуэзе, Ндиди, Ивоби, Басси – в составе Нигерии на Кубок Африки
вчера, 22:27
Парфенов о «Спартаке»: «Эта команда должна бороться за золотые медали. Состав-то хороший»
вчера, 22:24
«Лион», «Мидтьюлланд» и «Астон Вилла» лидируют в ЛЕ после 6 туров. «Бетис» – 4-й, «Рома» – 10-я, ПАОК Чалова и Оздоева – 18-й, «Ницца» – последняя
вчера, 22:05
Лига конференций. «Фиорентина» обыграла «Динамо» Киев, «Ноа» – «Легию», «Шахтер» победил «Хамрун Спартанс», «Кристал Пэлас» разгромил «Шелбурн»
вчера, 21:58