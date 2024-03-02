«Краснодар» на 90-й упустил победу над «Рубином» (1:1) – Ашурматов ответил на гол Олусегуна

Теги Рубин премьер-лига Россия Краснодар Рустам Ашурматов онлайны Олакунле Олусегун Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) в 19-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 36-й минуте счет открыл форвард «быков» Олакунле Олусегун. Ответный мяч на 90-й минуте забил защитник Рустам Ашурматов.

Краснодар – Рубин 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
2 марта, 16.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 36 Олусегун, 1:1 – 90 Ашурматов.
КраснодарСафонов, Петров (Волков, 14), Алонсо, Тормена, Оласа, Кади (Кривцов, 72), Пина, Сперцян, Жоао Виктор, Олусегун, Кобнан Дэвид (Баняц, 72).
РубинДюпин, Вуячич, Ашурматов, Грицаенко, Вада, Ломовицкий, Шабанхаджай (Ранджелович, 73), Зотов, Йочич, Безруков, Даку.
Предупреждения:
Сперцян (66), Жоао Виктор (85), Алонсо (90).

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112 комментариев
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Ответ АланСмити
За Краснодаром мало слежу, но решил глянуть состав. 8 иностранцев в основе, два игрока с российским паспортом +Сперцян. При этом в запасе еще 4 иностранца и это при том, что еще два иностранца из основного состава дисквалифицированы, но при этом в инфополе почему-то ужасен Зенит с сотнями иностранцами и прекрасный Краснодар со своими воспитанниками. Интересно выходит.
Интересно выходит, что такие не следящие решают глянуть состав в строго определённые удобные для себя моменты.
Когда Сафонов, Волков/Петров, Черников, Сперцян, Кривцов играют в старте большую часть сезона, этих не следящих не видно и не слышно.
+126
-54
+72
За Краснодаром мало слежу, но решил глянуть состав. 8 иностранцев в основе, два игрока с российским паспортом +Сперцян. При этом в запасе еще 4 иностранца и это при том, что еще два иностранца из основного состава дисквалифицированы, но при этом в инфополе почему-то ужасен Зенит с сотнями иностранцами и прекрасный Краснодар со своими воспитанниками. Интересно выходит.
+127
-66
+61
Какое вам чемпионство? До свидания
+39
-10
+29
Ответ Nerazzurri-88
Казань, спасибо! Надо воспользоваться таким подарком...
А как Интер может им воспользоваться?)
+24
-1
+23
ну какой Краснодар чемпион?
+28
-5
+23
Ответ Stt
Комментарий скрыт
Квартира в Питере делает твое мнение ценнее? 😂😂😂
+24
-3
+21
9 человек в стартовом составе Краснодара не смогут сыграть за сборную России.

Ну и как после этого относиться к лозунгам хозяина клуба?
Мне этот клуб в принципе стал интересен из-за этой его декларации.
И что я вижу?
ДЕВЯТЬ ЛЕГОВ не могут справиться с пятью легами ещё боле посредственного уровня.

ЗАЧЕМ ОНИ ВСЕ ТУТ НУЖНЫ???? Чтобы что?

Сегодня в старте начали 14 легионеров из 22 игроков на поле.
И показали ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ футбол. Нифига не зрелищнее ФНЛ.
Притащи команды ФНЛ на эти антуражи и стадионы РПЛ - картинка хуже не станет!!!!
+32
-13
+19
Ответ nikolai 75
ну какой Краснодар чемпион?
Никакой, это очевидно всем
+19
-3
+16
Пипец, кубаноиды фолят тут же падают, судья им помогает, жесть.
+22
-10
+12
Судейка почему не свистит окончание?
+12
-2
+10
Казань, спасибо! Надо воспользоваться таким подарком...
+20
-10
+10
Судья купленный, фолов вообще не видит со стороны Краснодара.
+17
-8
+9
Ответ Nerazzurri-88
Казань, спасибо! Надо воспользоваться таким подарком...
Не для вас старались, уж где где а в Казани вас проклинают
+13
-4
+9
Рубин играл очень достойно. Юра допустил ошибку один раз, но спасал ворота на все сто. Ничья по игре
+7
0
+7
Судейка подсвистывает по мелочи в пользу Краснодара. Рубину придется постараться.
+13
-6
+7
Ответ Rainn
Квартира в Питере делает твое мнение ценнее? 😂😂😂
да за эту ипотеку он спину гнет, а как погнет так сразу на спорце строчит
+8
-1
+7
Смотрел матч. Чуйка была, что рубин забьет. Краснодар почему-то не довел до комфортного счёта, а Рубину хватило желания побороться за ничью.
+7
-1
+6
Рубин красавчики,
+9
-4
+5
Гниловат Краснодар оказался. Счастье, что еще не продул. Кобнан, Мозес, Са, Ленини - это просто балласт. Рахимов, кстати, с начала второго тайма прочухал, что отыграться сможет. Поэтому и гнал своих вперед))
+11
-7
+4
Ответ Guillermo
Краснодар был сегодня сильнее, не реализовали своё. Видимо весна, надо набрать ход. Забавно, что виноватым может заслуженно оказаться Кайо, который слишком долго готовился выйти на замену)
Чем он там сильнее был? Гол Рубин себе сам привёз, Дюпин смешно налажал. Играли две равных команды.
+5
-1
+4
Как судья ни старался, получите!
+10
-6
+4
Рубин слишком недооцене конечно
+4
0
+4
Надеюсь, что почаще такие в концовке будет Краснодар пропускать
В первом круге оч гнило тянули уже с какой минуты дикими симуляциями, пусть во втором их наказывают за это

P. S. Галицкому симпатизирую, ему чемпионства хочется. Краснодару до того, как несколько их матчей посмотрел в первом круге - тож симпатизировал, но после увиденного небольшое отвращение появилось к игрокам клуба)
+7
-3
+4
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Поздравляю "Зенит" с выходом на первоеиместо,которое он уже не отдаст. Все эти ивичи-шмивичи фу ф ло.
Вы сегодняшний Спартак уже похоронили?
+7
-3
+4
Рано Быки успокоились, в результате упустили важную победу. С таким настроем тяжело будет стать чемпионами.
+3
0
+3
Ответ Stt
Комментарий скрыт
Хоть не петербуржцем прикидывается. Уже хорошо. А то что люди подумают.
Без бабла все будут там, а вот с баблом.... бороться за чемпионство не всем дано. Пример СМ. По деньгам вторые,а по факту пшик.
+3
0
+3
Молодец, Рубин!
+4
-1
+3
Уж очень везло Краснодару до Нового Года, один гол ЦСКА в последнем туре чего стоит. Если пруха закончилась, то в лучшем случае, третьими будут после 30-го тура.
+3
0
+3
Ожидаемо, играли на равных. Рубин силён очень, в таблице уже выше ЦСКА.
+5
-3
+2
Ответ АланСмити
За Краснодаром мало слежу, но решил глянуть состав. 8 иностранцев в основе, два игрока с российским паспортом +Сперцян. При этом в запасе еще 4 иностранца и это при том, что еще два иностранца из основного состава дисквалифицированы, но при этом в инфополе почему-то ужасен Зенит с сотнями иностранцами и прекрасный Краснодар со своими воспитанниками. Интересно выходит.
Ваша команда стоит дороже чем все остальные команды РПЛ вместе взятые
+3
-1
+2
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