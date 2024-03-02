«Краснодар» на 90-й упустил победу над «Рубином» (1:1) – Ашурматов ответил на гол Олусегуна
«Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) в 19-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 36-й минуте счет открыл форвард «быков» Олакунле Олусегун. Ответный мяч на 90-й минуте забил защитник Рустам Ашурматов.
- Дата проведения
- 2 марта, 16.30, «стадион Краснодар»
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Краснодар –
Сафонов, Петров (Волков, 14), Алонсо, Тормена, Оласа, Кади (Кривцов, 72), Пина, Сперцян, Жоао Виктор, Олусегун, Кобнан Дэвид (Баняц, 72).
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Рубин –
Дюпин, Вуячич, Ашурматов, Грицаенко, Вада, Ломовицкий, Шабанхаджай (Ранджелович, 73), Зотов, Йочич, Безруков, Даку.
- Предупреждения:
- Сперцян (66), Жоао Виктор (85), Алонсо (90).
Когда Сафонов, Волков/Петров, Черников, Сперцян, Кривцов играют в старте большую часть сезона, этих не следящих не видно и не слышно.
Ну и как после этого относиться к лозунгам хозяина клуба?
Мне этот клуб в принципе стал интересен из-за этой его декларации.
И что я вижу?
ДЕВЯТЬ ЛЕГОВ не могут справиться с пятью легами ещё боле посредственного уровня.
ЗАЧЕМ ОНИ ВСЕ ТУТ НУЖНЫ???? Чтобы что?
Сегодня в старте начали 14 легионеров из 22 игроков на поле.
И показали ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ футбол. Нифига не зрелищнее ФНЛ.
Притащи команды ФНЛ на эти антуражи и стадионы РПЛ - картинка хуже не станет!!!!
В первом круге оч гнило тянули уже с какой минуты дикими симуляциями, пусть во втором их наказывают за это
P. S. Галицкому симпатизирую, ему чемпионства хочется. Краснодару до того, как несколько их матчей посмотрел в первом круге - тож симпатизировал, но после увиденного небольшое отвращение появилось к игрокам клуба)
Без бабла все будут там, а вот с баблом.... бороться за чемпионство не всем дано. Пример СМ. По деньгам вторые,а по факту пшик.