«Барса» в финале Суперкубка Испании, Санчо покинул «МЮ», Хендрикс выиграла короткую на чемпионате Европы и другие новости

1. «Реал» и «Барселона» сыграют в финале Суперкубка Испании второй год подряд. Каталонцы преодолели стадию 1/2 финала, победив «Осасуну» (2:0).

2. «Металлург» победил «Сочи» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ, ЦСКА уступил московскому «Динамо» (2:4), «Торпедо» обыграло минское «Динамо» (3:0), «Лада» проиграла «Локомотиву» (2:3 Б).

3. Трансферы. «Боруссия» арендовала Санчо у «МЮ» до конца сезона, «Дортмунд» продал вингера манкунианцам за 85 млн евро в 2021-м. «Бавария» арендовала Дайера у «Тоттенхэма» с опцией выкупа. «Тоттенхэм» купил защитника «Дженоа» Дрэгушина за 30 млн евро. Бонуччи перешел в «Фенербахче». «Локомотив» отдал Педриньо «Сантосу» в аренду.

4. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Сиэтлу» (1:4), Овечкин не забил в 4-м матче подряд, но продлил серию игр с очками до 6. «Каролина» обыграла «Анахайм» (6:3), Свечников забросил 10-ю шайбу в сезоне, Кочетков получил травму. «Тампа» одолела «Нью-Джерси» (4:3 ОТ), Кучеров сделал 2 передачи и вновь единолично возглавляет гонку бомбардиров. «Сан-Хосе» победил «Монреаль» (3:2) и прервал серию поражений в основное время из 12 игр, победным стал 1-й в сезоне гол Охотюка. Все результаты дня – здесь.

5. Луна Хендрикс выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию, Нина Пинзарроне – 2-я, Анастасия Губанова – 3-я. Итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе стали чемпионами в парном катании, Анастасия Метелкина и Лука Берулава – 2-е, Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини – 3-и.

6. «Ювентус» вышел в полуфинал Кубка Италии, разгромив «Фрозиноне» (4:0) благодаря хет-трику Милика. Уже известны пары полуфиналистов.

7. НБА. 45 очков Митчелла помогли «Кливленду» победить «Бруклин» в Париже, «Милуоки» выиграл у «Бостона» и другие результаты.

8. Норвегия выиграла мужскую эстафету на 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге – 11-й раз подряд (россияне побеждали в январе 2022-го), Германия – 2-я, Италия – 3-я.

Тамара Дербушева победила в суперспринте на Кубке России по биатлону в Чайковском. У мужчин выиграл Александр Бектуганов.

9. Прошла жеребьевка Australian Open-2024. У мужчин Медведев попал в одну половину сетки с Алькарасом, Рублев – в четверть Синнера и половину Джоковича. У женщин Мирра Андреева попала в четверть Соболенко, Рыбакина – в половину Швентек.

10. Александр Большунов победил в коньковой «разделке» на 5-м этапе Кубка России. У женщин выиграла Вероника Степанова.

11. «Краснодар» ругается с агентом Ильзата Ахметова, ушедшего в «Зенит». Ираклий Гегечкори обвинил «быков» в неуважении к российским игрокам, а также заявил, что не были выполнены обещания, данные игроку. Клуб ответил: «Количество лжи превысило норму, мы не делим игроков по паспорту. Мы сделали Ильзату предложение, на которое не получили ответа».

12. Международная федерация хоккея отстранила Израиль от международных соревнований «ввиду опасений по поводу безопасности участников». Федерация хоккея Словакии опровергла новость о желании сыграть с Россией: «Вымышленная информация шокировала. Переговоров с ФХР не вели».

13. Валиева, Туктамышева, Петросян, Костылева, Базылюк, Семененко, Гуменник, Дикиджи выступят на чемпионате России по прыжкам. Загитова показала диплом в номинации «Татарка года» за проект школы в Казани.

14. «Спартак» назначил еще одного португальца – руководителем селекционного департамента стал Жоаким Пинту. «Спартак-2» будет создан на базе петербургской «Звезды» – помимо Комбарова, перейдет большая часть игроков и менеджмента.

15. У 75-летнего экс-тренера сборной Англии Свена-Йорана Эрикссона рак в терминальной стадии: «Мне осталось около года в лучшем случае».

16. Призера Олимпиады-2016 по боксу Владимира Никитина арестовали в Сыктывкаре по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей.

Цитаты дня:

Радимов о «Слове пацана»: «Очень крутой сериал, после него была мысль: «А что смотреть дальше?» Айгуль, Марат и Зима – любимые персонажи»

Касаткина о том, что Медведева показали «злодеем» в эпизоде про Зверева из сериала Break Point: «Даня лучший. А Netflix, кстати, отстой»

Загитова о журналистике: «В профессии я оказалась случайно, но я очень рада, что так сложились обстоятельства»

Василий Пономарев: «Москва – лучший город на Земле. Размеры, метро, удобство ни с чем не сравнить»

Игорь Лещук: «В Москве жить круче, чем в Америке. Комфортно. Про всю Россию не могу говорить»