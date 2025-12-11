  • Спортс
  Фанаты «Айнтрахта» бросались стаканами с мочой, бутылками и монетами, жгли файеры, вырывали сиденья во время матча ЛЧ на «Камп Ноу». «Барселона» требует возместить ущерб
Фанаты «Айнтрахта» бросались стаканами с мочой, бутылками и монетами, жгли файеры, вырывали сиденья во время матча ЛЧ на «Камп Ноу». «Барселона» требует возместить ущерб

Фанаты «Айнтрахта» разгромили гостевой сектор «Камп Ноу» на матче с «Барселоной».

«Барселона» потребует от «Айнтрахта» возместить ущерб от поведения немецких болельщиков на «Камп Ноу» во время матча Лиги чемпионов (2:1).

Как передает Mundo Deportivo, некоторые из приехавших на игру болельщиков «Айнтрахта» зажгли семь файеров, некоторые из которых были брошены в сторону трибун с фанатами «Барселоны».

Кроме того, фанаты гостей бросались зажигалками, монетами, бутылками, стаканами с пивом и мочой, что вынудило многих болельщиков каталонцев покинуть свои места до окончания матча. Нарушителей вывели со стадиона сотрудники каталонской полиции.

Кроме того, на гостевом секторе «Камп Ноу» были сломаны перегородки, в одной из которых была большая дыра, вырваны сиденья и разгромлены туалеты.

Сообщается, что «Барселона» предоставила УЕФА подробный отчет о поведении болельщиков «Айнтрахта» и полный перечень причиненного ущерба. Каталонцы намерены добиться от немецкого клуба выплаты компенсации.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
