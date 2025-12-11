Фанаты «Айнтрахта» бросались стаканами с мочой, бутылками и монетами, жгли файеры, вырывали сиденья во время матча ЛЧ на «Камп Ноу». «Барселона» требует возместить ущерб
«Барселона» потребует от «Айнтрахта» возместить ущерб от поведения немецких болельщиков на «Камп Ноу» во время матча Лиги чемпионов (2:1).
Как передает Mundo Deportivo, некоторые из приехавших на игру болельщиков «Айнтрахта» зажгли семь файеров, некоторые из которых были брошены в сторону трибун с фанатами «Барселоны».
Кроме того, фанаты гостей бросались зажигалками, монетами, бутылками, стаканами с пивом и мочой, что вынудило многих болельщиков каталонцев покинуть свои места до окончания матча. Нарушителей вывели со стадиона сотрудники каталонской полиции.
Кроме того, на гостевом секторе «Камп Ноу» были сломаны перегородки, в одной из которых была большая дыра, вырваны сиденья и разгромлены туалеты.
Сообщается, что «Барселона» предоставила УЕФА подробный отчет о поведении болельщиков «Айнтрахта» и полный перечень причиненного ущерба. Каталонцы намерены добиться от немецкого клуба выплаты компенсации.