Australian Open. Мирра Андреева попала в четверть Соболенко, Рыбакина – в половину Швентек

Теги Australian Open Анастасия Павлюченкова WTA Анжелик Кербер Лаура Зигемунд Каролина Плишкова Виктория Голубич Джессика Пегула Онс Жабер Донна Векич Анна Каролина Шмидлова Анна Калинская Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Даниэль Коллинс Бернарда Пера Анастасия Потапова Маркета Вондроушова Анна Блинкова Мария Саккари Екатерина Александрова Арина Соболенко Елена Рыбакина Аманда Анисимова Коко Гауфф Ига Швентек Людмила Самсонова Камилла Рахимова Элина Аванесян Мирра Андреева Диана Шнайдер Теннис

Состоялась жеребьевка женского Australian Open. Турнир пройдет 14-28 января.

В первой четверти Ига Швентек (1) встретится с чемпионкой-2020 Софией Кенин, а победительница выйдет на сильнейшую в паре чемпионки-2016 Анжелик Кербер и финалистки-2022 Даниэль Коллинс.

Маркета Вондроушова (7) сыграет с квалифаером. Вероника Кудерметова (15) стартует против Виктории Голубич.

Во второй четверти прошлогодняя финалистка Елена Рыбакина (3) сыграет с Каролиной Плишковой, а Джессика Пегула (5) – с квалифаером.

Дарья Касаткина (14) встретится с Пейтон Стернс, Анна Блинкова – с Кристиной Букшей, Диана Шнайдер – с Жасмин Паолини (28), а Анна Калинская – с квалифаером.

В третьей четверти Коко Гауфф (4) стартует матчем против Анны Каролины Шмидловой, а Мария Саккари (8) – против Нао Хибино.

Элина Аванесян сыграет с Чжосюань Бай, а Анастасия Потапова (23) – с Кайей Юван.

В нижней четверти действующая чемпионка Арина Соболенко (2) и Онс Жабер (6) сыграют с квалифаерами.

Мирра Андреева встретится с Бернардой Перой, Камилла Рахимова – с Эминой Бекташ, а Екатерина Александрова (17) – с Лаурой Зигемунд.

Первая ракетка России Людмила Самсонова (13) стартует против Аманды Анисимовой, а Анастасия Павлюченкова поборется с Донной Векич.

Полностью верхняя половина сетки здесь, а нижняя – здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все наши повылетают до четвертьфинала.
+4
0
+4
Анечке Калинской снова нажеребили Касаткину и Рыбакину в сетку....
+1
0
+1
Ответ Syndycate
Фанаты кепки запели про сложную сетку у Иги, мамочку Кербер после декрета что ли испугались?) Скажите спасибо, что хозяйка польки - Остапик не раньше четвертьфинала😂
ну она действительно сложная...
+1
0
+1
У Сабаленки в первых кругах абсолютная халява, чего не скажешь о Шпунтике. Вот ей прям нажеребили. Первые два круга будут непростыми, потом легче.
+1
-1
0
Если Швентек выиграет титул после такой сетки,то я снимаю шляпу перед ней)))
0
0
0
Ответ Eugenie Nation
У святика натуральная жесть первые круги, да и дальше не легче. Не припомню такой тяжелой сетки для первой ракетки. Свитолина - Куzерметова👀 У Рыбакиной халява до 1/4
Кенин на старте этого сезона проигрывала Родионовой и Сэвилл, с Кербер только недавно удачно играли. Коллинс немного напрягает, давно ничего не показывает, но Австралия её место силы. Вот дальше Свитолина, Остапенко, Рыбакина выглядит жёстко, собрали всех кто в прошлом году Игу на шлемах обыгрывал)
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий