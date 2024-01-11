Australian Open. Мирра Андреева попала в четверть Соболенко, Рыбакина – в половину Швентек
Состоялась жеребьевка женского Australian Open. Турнир пройдет 14-28 января.
В первой четверти Ига Швентек (1) встретится с чемпионкой-2020 Софией Кенин, а победительница выйдет на сильнейшую в паре чемпионки-2016 Анжелик Кербер и финалистки-2022 Даниэль Коллинс.
Маркета Вондроушова (7) сыграет с квалифаером. Вероника Кудерметова (15) стартует против Виктории Голубич.
Во второй четверти прошлогодняя финалистка Елена Рыбакина (3) сыграет с Каролиной Плишковой, а Джессика Пегула (5) – с квалифаером.
Дарья Касаткина (14) встретится с Пейтон Стернс, Анна Блинкова – с Кристиной Букшей, Диана Шнайдер – с Жасмин Паолини (28), а Анна Калинская – с квалифаером.
В третьей четверти Коко Гауфф (4) стартует матчем против Анны Каролины Шмидловой, а Мария Саккари (8) – против Нао Хибино.
Элина Аванесян сыграет с Чжосюань Бай, а Анастасия Потапова (23) – с Кайей Юван.
В нижней четверти действующая чемпионка Арина Соболенко (2) и Онс Жабер (6) сыграют с квалифаерами.
Мирра Андреева встретится с Бернардой Перой, Камилла Рахимова – с Эминой Бекташ, а Екатерина Александрова (17) – с Лаурой Зигемунд.
Первая ракетка России Людмила Самсонова (13) стартует против Аманды Анисимовой, а Анастасия Павлюченкова поборется с Донной Векич.
Полностью верхняя половина сетки здесь, а нижняя – здесь.
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