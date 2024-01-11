Australian Open. Мирра Андреева попала в четверть Соболенко, Рыбакина – в половину Швентек

Состоялась жеребьевка женского . Турнир пройдет 14-28 января.

В первой четверти (1) встретится с чемпионкой-2020 Софией Кенин, а победительница выйдет на сильнейшую в паре чемпионки-2016 и финалистки-2022 .

(7) сыграет с квалифаером. (15) стартует против .

Во второй четверти прошлогодняя финалистка (3) сыграет с , а (5) – с квалифаером.

(14) встретится с Пейтон Стернс, – с Кристиной Букшей, – с Жасмин Паолини (28), а – с квалифаером.

В третьей четверти (4) стартует матчем против , а (8) – против Нао Хибино.

сыграет с Чжосюань Бай, а (23) – с Кайей Юван.

В нижней четверти действующая чемпионка (2) и (6) сыграют с квалифаерами.

встретится с , – с Эминой Бекташ, а (17) – с .

Первая ракетка России Людмила Самсонова (13) стартует против , а поборется с .

Полностью верхняя половина сетки здесь, а нижняя – здесь.

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