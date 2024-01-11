Василий Пономарев: «Москва – лучший город на Земле. Размеры, метро, удобство ни с чем не сравнить»
Василий Пономарев назвал Москву лучшим городом мира.
– Вы уже несколько лет живете в Америке. Ко всему привыкли?
– Я за это время привык. Жена приезжает и некоторым вещам еще удивляется. Я всегда говорю: «Ну а как? Это нормально».
– Например.
– Цены на продукты. Она пытается все переводить в рубли. Я ей говорю, что это неправильно, что здесь свое, в России свое. Бессмысленно сравнивать.
Мне нравится здесь. В Чикаго чувствую себя как дома. Но, конечно, хочется в Россию, тем более этим летом не получилось прилететь. Очень скучаю.
Сделал для себя вывод, что лучше Москвы для меня ничего нет. Это лучший город на Земле. В прошлом году во время паузы на Матч звезд был в Нью-Йорке, все неплохо, но это даже не 8/10 от Москвы. То, что есть в Москве – размеры, количество метро, удобство – ни с чем не сравнить.
– В Америке у вас маршрут «дом – каток» или куда-то выбираетесь?
– Чаще всего дом и каток. За продуктами езжу в русский магазин, здесь есть большой. С друзьями общаюсь, играю с ними, когда есть возможность. Иногда смотрю сериалы. Ничего особенного не делаю, – сказал форвард «Каролины».
это как бы разные вещи
шорты-майка без проблем даже зимой
в отличие от Подмосковья, к слову
Наверное, это понятно, когда говоришь об этом из дальнего далёка. Ностальгия называется.