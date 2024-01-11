Василий Пономарев: «Москва – лучший город на Земле. Размеры, метро, удобство ни с чем не сравнить»

Теги Каролина НХЛ АХЛ Чикаго Вулвс Василий Пономарев Хоккей

Василий Пономарев назвал Москву лучшим городом мира.

– Вы уже несколько лет живете в Америке. Ко всему привыкли?

– Я за это время привык. Жена приезжает и некоторым вещам еще удивляется. Я всегда говорю: «Ну а как? Это нормально».

– Например.

– Цены на продукты. Она пытается все переводить в рубли. Я ей говорю, что это неправильно, что здесь свое, в России свое. Бессмысленно сравнивать.

Мне нравится здесь. В Чикаго чувствую себя как дома. Но, конечно, хочется в Россию, тем более этим летом не получилось прилететь. Очень скучаю.

Сделал для себя вывод, что лучше Москвы для меня ничего нет. Это лучший город на Земле. В прошлом году во время паузы на Матч звезд был в Нью-Йорке, все неплохо, но это даже не 8/10 от Москвы. То, что есть в Москве – размеры, количество метро, удобство – ни с чем не сравнить.

– В Америке у вас маршрут «дом – каток» или куда-то выбираетесь?

– Чаще всего дом и каток. За продуктами езжу в русский магазин, здесь есть большой. С друзьями общаюсь, играю с ними, когда есть возможность. Иногда смотрю сериалы. Ничего особенного не делаю, – сказал форвард «Каролины».

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45 комментариев
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Дык понятно. Вся Россия на это и работает.
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Так размеры это плюс что ли?
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Ответ Андрей Никитин99
Москва лучший город на земле Был во многих городах,в плане комфорта таких городов не существует
любопытства ради, а что для вас комфорт, которого нигде, кроме Москвы, нет?
+5
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Ответ Андрей Никитин99
Москва лучший город на земле Был во многих городах,в плане комфорта таких городов не существует
А в этих других городах ты жил или был? Это две боооольших разницы.
+3
0
+3
Ответ Всеволод Бобров
банально такси, заказ еды, всё что связано с банком это просто невыносимо, общественный транспорт, да почти всё в Москве лучше в этом плане.
это где же вам так не повезло, что неудобно было такси заказывать и доставку еды, и плохой общественный транспорт попался?
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+2
Ответ catcher69
во всей сибири и на дв живёт меньше чем в москве
И? Это как-то влияет на то, что здесь люди должны жить хуже? Во всей Москве меньше полезных ресурсов, чем в одной только Сибири, но средства с них идут туда.
+5
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Ответ shickana
Цены на продукты в Москве дешевле чем Каролине?
Как ни странно, так и есть. Но у нас и зарплаты выше, справедливости ради
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Цены на продукты в Москве дешевле чем Каролине?
+2
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Ответ Всеволод Бобров
в Европе столицы это просто помойка, при чем начиная с удобств, заканчивая сервисом.
Что есть сервис, что понимать под этим словом?
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Ответ catcher69
работать надо а не сбегать в москву как только бабла на 1й взнос импотеки накопили...работать в родном регионе на его благо а не ждать милости от природы и федерального центра !!!!!!!!!!!
А что в каждом регионе есть работа? Реально думаешь, что люди в родном регионе заработали на первый взнос для покупки квартиры в Москве и только потом туда едут?
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Ответ Александр Невский
в Москве самые дешёвые цены на продукты в России из за огромного количества конкурентов .
Сказочный...
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Мне нравится, что все русские хоккеисты Каролины так или иначе дают рекламу русскому магазину Golden Hex в Кэри))
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Ответ Всеволод Бобров
ну за свои бабки любой каприз)
так вы путаетесь в показаниях уже - центрального отопления нет или оно дорогое?
это как бы разные вещи
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Ответ Under
в обычных, хлопковых :)
ну за свои бабки любой каприз)
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Ответ Under
это по первому каналу так говорят? )
говорю же знакомые живут в Германии и во Франции
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Ответ Всеволод Бобров
ахаха ага, а в Подмосковье что не так? Или ты про аварию эту? Так это исключение из правил, а не закономерность, в России даже в супер маленьких городах есть отопление. Не знаю в каких вы шортах ходили, знакомые в Германии каждую зиму в штанах и свитерах сидят, ибо дома градусов 17
в обычных, хлопковых :)
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Ответ Всеволод Бобров
много где, это в целом проблема Европы, плюс забыл про центральное отопление, его попросту нет, люди в одежде ходят по дому, а также с водой супер проблемы, счётчики везде и цены неадекватные, как в России не Получится мыться под душем 20 минут или зубы чистить с включённой водой.
это по первому каналу так говорят? )
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Ответ Under
нормально всё в Европе с отоплением, не переживайте шорты-майка без проблем даже зимой в отличие от Подмосковья, к слову
ахаха ага, а в Подмосковье что не так? Или ты про аварию эту? Так это исключение из правил, а не закономерность, в России даже в супер маленьких городах есть отопление. Не знаю в каких вы шортах ходили, знакомые в Германии каждую зиму в штанах и свитерах сидят, ибо дома градусов 17
0
0
0
Ответ Under
это где же вам так не повезло, что неудобно было такси заказывать и доставку еды, и плохой общественный транспорт попался?
много где, это в целом проблема Европы, плюс забыл про центральное отопление, его попросту нет, люди в одежде ходят по дому, а также с водой супер проблемы, счётчики везде и цены неадекватные, как в России не Получится мыться под душем 20 минут или зубы чистить с включённой водой.
0
0
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Ответ Всеволод Бобров
забыл ещё про интернет в России, тоже огромный плюс, центральное отопление, в Европе всё в одежде дома ходят, если кто не знал, крч минусы Европы можно долго перечислять. На счёт заказа еды хз, в России полно качественных компаний, ничего с тобой не может случиться.
нормально всё в Европе с отоплением, не переживайте
шорты-майка без проблем даже зимой
в отличие от Подмосковья, к слову
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Ответ Cube Litening C:68X
Вот от доставки еды можно отказаться, кто знает чего они тебе привезут, от них всего можно ожидать.. Можно самому готовить, не так уж сложно, Ютуб в этом помогает..😁
забыл ещё про интернет в России, тоже огромный плюс, центральное отопление, в Европе всё в одежде дома ходят, если кто не знал, крч минусы Европы можно долго перечислять. На счёт заказа еды хз, в России полно качественных компаний, ничего с тобой не может случиться.
0
0
0
Ответ Александр Невский
в Москве самые дешёвые цены на продукты в России из за огромного количества конкурентов .
ты бредишь
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Ответ Всеволод Бобров
банально такси, заказ еды, всё что связано с банком это просто невыносимо, общественный транспорт, да почти всё в Москве лучше в этом плане.
Вот от доставки еды можно отказаться, кто знает чего они тебе привезут, от них всего можно ожидать.. Можно самому готовить, не так уж сложно, Ютуб в этом помогает..😁
+1
-1
0
Ответ Cube Litening C:68X
Что есть сервис, что понимать под этим словом?
банально такси, заказ еды, всё что связано с банком это просто невыносимо, общественный транспорт, да почти всё в Москве лучше в этом плане.
+1
-1
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"Люблю Отчизну я, но странною любовью..."©
Наверное, это понятно, когда говоришь об этом из дальнего далёка. Ностальгия называется.
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Ответ Андрей Кокотунов
Не блажи. Будь потише
ты что подвергаешь всё это сомнению или просто поклонник гейропейских ценностей ???
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Остальные города тоже развиваются, вообще по РФ круто путешествовать. Люблю Россию-матушку, эх
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Ответ Даня Чебыкин
А в этих других городах ты жил или был? Это две боооольших разницы.
пролетал на самолёте...
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Ответ Пётр Смирнов
На этот "лучший город на Земле" уходит столько денег, что всей Сибири и ДВ не снилось! А если к этому ещё и добавить город дона, то там вся Россия (кроме, разумеется, ещё и ЛО) втихую посасывает палец...
во всей сибири и на дв живёт меньше чем в москве
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Ответ Марсель Объелся
Мне нравится, что все русские хоккеисты Каролины так или иначе дают рекламу русскому магазину Golden Hex в Кэри))
ой таки вей...русский гамазин
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