Василий Пономарев: «Москва – лучший город на Земле. Размеры, метро, удобство ни с чем не сравнить»

Василий Пономарев назвал Москву лучшим городом мира.

– Вы уже несколько лет живете в Америке. Ко всему привыкли?

– Я за это время привык. Жена приезжает и некоторым вещам еще удивляется. Я всегда говорю: «Ну а как? Это нормально».

– Например.

– Цены на продукты. Она пытается все переводить в рубли. Я ей говорю, что это неправильно, что здесь свое, в России свое. Бессмысленно сравнивать.

Мне нравится здесь. В Чикаго чувствую себя как дома. Но, конечно, хочется в Россию, тем более этим летом не получилось прилететь. Очень скучаю.

Сделал для себя вывод, что лучше Москвы для меня ничего нет. Это лучший город на Земле. В прошлом году во время паузы на Матч звезд был в Нью-Йорке, все неплохо, но это даже не 8/10 от Москвы. То, что есть в Москве – размеры, количество метро, удобство – ни с чем не сравнить.

– В Америке у вас маршрут «дом – каток» или куда-то выбираетесь?

– Чаще всего дом и каток. За продуктами езжу в русский магазин, здесь есть большой. С друзьями общаюсь, играю с ними, когда есть возможность. Иногда смотрю сериалы. Ничего особенного не делаю, – сказал форвард «Каролины».