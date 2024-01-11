Федерация хоккея Словакии опровергла, что хочет сыграть с Россией: «Вымышленная информация шокировала. Переговоров с ФХР не вели»

Федерация хоккея Словакии опровергла информацию о матчах со сборной России.

Ранее «Матч ТВ» утверждал, что сборная Словакии хочет провести с Россией один или несколько товарищеских матчей перед ЧМ‑2024 и ждет одобрения президента страны. В Федерации хоккея России сообщили, что диалог со Словакией идет, но матч не состоится в этом сезоне.

«Опровергаем информацию о планах провести один или несколько товарищеских матчей против России в рамках подготовки к чемпионату мира 2024 года, о чем сообщили в среду российские СМИ.

Никаких переговоров с Федерацией хоккея России мы не вели и не планируем проводить товарищеские игры со сборной России по хоккею.

Это вымышленная информация, происхождения которой мы не знаем и которая нас шокировала. Мы решительно отрицаем подобные спекуляции, которые без необходимости раскалывают поляризованное общество еще сильнее.

Мы подготовили и согласовали график подготовки перед чемпионатом мира уже в сентябре 2023 года. У нас будет восемь подготовительных матчей с интересными соперниками», – говорится в заявлении Федерации хоккея .