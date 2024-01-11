Федерация хоккея Словакии опровергла, что хочет сыграть с Россией: «Вымышленная информация шокировала. Переговоров с ФХР не вели»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Словакии по хоккею ЧМ по хоккею Федерация хоккея Словакии товарищеские матчи Хоккей

Федерация хоккея Словакии опровергла информацию о матчах со сборной России.

Ранее «Матч ТВ» утверждал, что сборная Словакии хочет провести с Россией один или несколько товарищеских матчей перед ЧМ‑2024 и ждет одобрения президента страны. В Федерации хоккея России сообщили, что диалог со Словакией идет, но матч не состоится в этом сезоне.

«Опровергаем информацию о планах провести один или несколько товарищеских матчей против России в рамках подготовки к чемпионату мира 2024 года, о чем сообщили в среду российские СМИ.

Никаких переговоров с Федерацией хоккея России мы не вели и не планируем проводить товарищеские игры со сборной России по хоккею.

Это вымышленная информация, происхождения которой мы не знаем и которая нас шокировала. Мы решительно отрицаем подобные спекуляции, которые без необходимости раскалывают поляризованное общество еще сильнее.

Мы подготовили и согласовали график подготовки перед чемпионатом мира уже в сентябре 2023 года. У нас будет восемь подготовительных матчей с интересными соперниками», – говорится в заявлении Федерации хоккея Словакии.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реальность такова, что сборной России будет проще сыграть с США или Канадой, чем с кем-то из Европы (не считая Беларуси)
+15
-2
+13
А где противоречия: : чтобы хотеть Джессику Альбу не обязательно вести с ней переговоры.
+12
0
+12
Ответ Russ Ivan
Получили пинка от какой-нибудь ИИХФ...
Зачем им вообще было хотеть сыграть именно с Россией!?
Это же не Сербия какая. Поэтому полагаю изначально это были вымыслы третьяков и им подобных, показать как "скучают" по нам и "уважают"
+6
-1
+5
Очевидно было же что Фхр придумала это сама))
+6
-2
+4
Где то в Москве Третьяк стоит перед Канделаки и говорит,-"приснится же такое".
+3
0
+3
подозреваю, что где нибудь в Канаде тоже сидят какие нибудь канадцы и думают, что неплохо бы с Россией сыграть пару товарищеских матчей. ПРичем их может быть немало. тоже норм инсайд для матч тв
+2
0
+2
Ответ nolan_90
Реальность такова, что сборной России будет проще сыграть с США или Канадой, чем с кем-то из Европы (не считая Беларуси)
с Израилем ещё можно попробовать
+3
-2
+1
Словаки "Братухи, вы о чем? Мы тут без разрешения даже в шахматы не сыграем, такая вот евроиктатура"
+5
-5
0
Никто с нами играть не хочет😭😭😭
0
0
0
куму нужна эта сборная России в настоящее время , третьяки и ему подобные несут дичь, раздувая собственную значимость
0
0
0
Ответ megaotstoi
с Израилем ещё можно попробовать
Володя за Израиль выйдет
0
0
0
Ответ nolan_90
Реальность такова, что сборной России будет проще сыграть с США или Канадой, чем с кем-то из Европы (не считая Беларуси)
А Сербия для тебя шутка какая-нибудь???
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий