Алина Загитова показала диплом в номинации «Татарка года» за проект школы в Казани

Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала дипломы за проект школы фигурного катания в Казани.

Фото опубликованы в телеграм-канале спортсменки.

Загитова победила в номинациях «Татарка года» и «Татары года. Народный выбор» по итогам народного голосования «Миллиард.Татар».

Сообщалось, что проект строительства школы планируют разработать к весне.

Материалы по теме

42 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За проект школы фигурного катания - ну в части школы Алина разрезала ленточку и дала парочку фирменных косноязычных интервью. Серьезный вклад!
+26
-9
+17
А какой-нибудь хирург просто сотню жизней спас за год. Ничего против Алины не имею, но абсурдность выбора героев в нашей современной жизни удручает.
+19
-4
+15
Тот случай, когда диплом окончания детского садика и умения составлять слова в предложения принёс бы в миллиард раз больше пользы.
+17
-3
+14
Опять победительница народного голосования.Большинство жителей Татарстана и знать про нее не знают. Алинкины стеновые накрутили ей голосов. Но Алинка к дипломной работе приложит эти дутые награды. И получит красный диплом РАНХиГС. 100%.
+26
-13
+13
Алина и татары года, и татарка года? Можно было тогда и татарин года ей вручить, чтобы уж наверняка))
+18
-5
+13
За проект школы, который разработали профессионалы, некий «миллиард татар» вручил дипломчики Загитовой? 🤯
+19
-6
+13
Миллиард татар - звучит жутковато
+17
-5
+12
Остановите кто-нибудь этого корифея всех наук и занятий на свете! И швец, и жнец, и на дуде игрец...
+22
-10
+12
Загитова сама разработала проект??? Вот это дааа))
П.С. А могли бы отметить действительно достойных профессионалов...
+11
-2
+9
Но чертежи архитектуры мы конечно же не увидим)) Ну, понимаю, Archicad и SolidWorks это не для легендарных российских прокатчиц, они и без них чертежи для здания уровня "Бурдж Халифа" нарисуют за 5 минут, ибо гениальны от природы)) А мастериц кастрюль со сковородками, а также любительниц первых каналов, прошу не комментировать, мне это неинтересно, я в вам всё равно не отвечу.
+17
-8
+9
Самый татарный татар из миллиарда татаров
+12
-3
+9
Алина теперь проектировщик?
+12
-3
+9
Она ещё и проектировщик, что подтверждено миллиардом татар в Солнечной системе)
+12
-4
+8
Такими темпами Адам Кадыров скоро начнет ревновать
+13
-5
+8
Странно, что "татарский тренер года" ей ещё не вручили в непостроенной школе. Уж устраивать клоунаду, так по полной.
+9
-3
+6
Ответ Ебздрогыч
За проект школы фигурного катания - ну в части школы Алина разрезала ленточку и дала парочку фирменных косноязычных интервью. Серьезный вклад!
Проект, который Планируют Разработать к весне...
+6
0
+6
Ответ Ебздрогыч
Миллиард татар - звучит жутковато
Звучит , как угроза нового иго
+7
-2
+5
А что она там сделала, напомните?
+11
-6
+5
Отличный проект. Все партайгеноссе одобрили бы👍🏻 интересно, а русский года в этой стране вообще возможен или это будет нацизмом?))
+12
-7
+5
А татары точно в курсе этой премии?Да и проект,пока что,только на бумаге.
+7
-3
+4
Ответ esctyyyyy
Алина и татары года, и татарка года? Можно было тогда и татарин года ей вручить, чтобы уж наверняка))
Я бы еще ей премию дал, по итогам работы телеведущей и работы в сфере журналистики , и назвал её, допустим "тартар года’", так как сыровата ещё Алина
+5
-1
+4
Ответ AllaS
Поздравление Алине с двумя дипломами ! Гордость России и татарского народа !
Не надо говорить за всю Россию и за весь татарский народ.
+6
-2
+4
Интересно зачем она сама у себя это постит.
+5
-2
+3
и что, даже ничего не сказала? скучно
+4
-1
+3
Ответ Всеволод Бобров
ига никакого не было, сколько ещё эту сказку рассказывать будут лол
Ну всё тогда, удаляю шутку, и бегу читать альтернативную историю.
Пока все не выучу -- шутить не буду
+3
0
+3
Ответ RusVector
А по-татарски она говорит?
Нет конечно
+3
-1
+2
Ответ Sportsfan
А что она там сделала, напомните?
На ПМЭФ, куда ее прислала букмекерская контора, она подкатила к директору татарстана, и потребовала создать школу своего имени.
+8
-6
+2
А по-татарски она говорит?
+3
-1
+2
Ответ Ебздрогыч
Миллиард татар - звучит жутковато
🤣🤣🤣👏👏👏
+2
-1
+1
Ответ seppblatter@mail.ru
Отличный проект. Все партайгеноссе одобрили бы👍🏻 интересно, а русский года в этой стране вообще возможен или это будет нацизмом?))
Нацизмом не будет, но будет выглядеть как взрослый, победивший детей в детском конкурсе.
У малых наций свои особенные игры.
+2
-1
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий