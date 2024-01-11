Алина Загитова показала диплом в номинации «Татарка года» за проект школы в Казани
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала дипломы за проект школы фигурного катания в Казани.
Фото опубликованы в телеграм-канале спортсменки.
Загитова победила в номинациях «Татарка года» и «Татары года. Народный выбор» по итогам народного голосования «Миллиард.Татар».
Сообщалось, что проект строительства школы планируют разработать к весне.
П.С. А могли бы отметить действительно достойных профессионалов...
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