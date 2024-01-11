Призера ОИ-2016 по боксу Никитина арестовали в Сыктывкаре по обвинению в вымогательстве

Теги происшествия Владимир Никитин бокс деньги Бокс/MMA/UFC

Боксера Владимира Никитина арестовали за вымогательство.

Как сообщает пресс-служба городского суда Сыктывкара, Никитин обвиняется в вымогательстве 300 тысяч рублей. 

Суд арестовал Владимира до 23 февраля. 

Никитин – бронзовый призер олимпийских игр 2016 года. 

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16 комментариев
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Ответ Omar Sivori
Уроженец Кавказа?
Нет , из Коми, а причем тут Кавказ ?
+11
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+10
Мы бывшие спортсмены, а ныне рэкетмены.
+4
-1
+3
Сажать таких быков,а лучше отстреливать сразу
+2
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+2
У спортсменов это нормально, одни в думу идут, другие вымогательством занимаются, хотя в принципе это одно и тоже
+2
0
+2
В 90-х
+1
0
+1
Наверное просто хотел попросить в долг на развитие бокса в Сыктывкаре !
+1
0
+1
Вымогал у тракториста 🚜?
+1
0
+1
Никитин О.В. по ссылке
Боксер Никитин, Владимир Олегович
Но по видео это реально он.
В суде даже инициалы не могут нормально указать. делопроизводители ...
+1
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Дело было вечером....
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Интересно он из ОПГ Умара Луфтоеллова ( Кремлева) или его предшественника , по бизнесу
Гафур-Арсланбек Ахмедович Рахимов ( род. 22 июля 1951, Ташкент) — узбекский криминальный авторитет, крупнейший наркобарон на постсоветском пространстве, предприниматель, глава международной федерации бокса, один из возможных руководителей восточноевропейской международной преступной группировки «Brothers’ Circle» спортивный деятель и филантроп.
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Вы что, хотите обратно в 90-е?! Спрашивают нас высокопоставленные проходимцы. Так вот, хотим не хотим, но с вами будем!
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Ответ Omar Sivori
Уроженец Кавказа?
Не. На индейцев даже дел не заводят. У них индульгенция🤣
+2
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0
Ответ Jet 89
Мы бывшие спортсмены, а ныне рэкетмены.
была такая кассета с Асмоловым
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