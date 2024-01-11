Призера ОИ-2016 по боксу Никитина арестовали в Сыктывкаре по обвинению в вымогательстве
Боксера Владимира Никитина арестовали за вымогательство.
Как сообщает пресс-служба городского суда Сыктывкара, Никитин обвиняется в вымогательстве 300 тысяч рублей.
Суд арестовал Владимира до 23 февраля.
Никитин – бронзовый призер олимпийских игр 2016 года.
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Гафур-Арсланбек Ахмедович Рахимов ( род. 22 июля 1951, Ташкент) — узбекский криминальный авторитет, крупнейший наркобарон на постсоветском пространстве, предприниматель, глава международной федерации бокса, один из возможных руководителей восточноевропейской международной преступной группировки «Brothers’ Circle» спортивный деятель и филантроп.