Призера ОИ-2016 по боксу Никитина арестовали в Сыктывкаре по обвинению в вымогательстве

Боксера Владимира Никитина арестовали за вымогательство.

Как сообщает пресс-служба городского суда Сыктывкара, Никитин обвиняется в вымогательстве 300 тысяч рублей.

Суд арестовал Владимира до 23 февраля.

Никитин – бронзовый призер олимпийских игр 2016 года.

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