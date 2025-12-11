  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пабло Сабалета: «Реалу» трудно создавать моменты, они слишком полагаются на дальние удары – нужен лидер в полузащите. Крооса и Модрича невозможно заменить»
4

Пабло Сабалета: «Реалу» трудно создавать моменты, они слишком полагаются на дальние удары – нужен лидер в полузащите. Крооса и Модрича невозможно заменить»

Пабло Сабалета: отсутствие Крооса и Модрича – серьезный удар для «Реала».

Бывший защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета считает, что «Реал» не смог компенсировать отсутствие Тони Крооса и Луки Модрича.

Вчера «Реал» уступил «горожанам» в домашнем матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:2).

− Чего, по вашему мнению, не хватает «Реалу»?

– Есть два игрока, которых невозможно заменить: Кроос и Модрич. Их отсутствие – серьезный удар, но мы должны смотреть в будущее. Хаби нужно перестроить команду, и ключевую роль в ней должна играть полузащита. В их игре нет текучести, им трудно создавать моменты, поэтому они слишком сильно полагаются на дальние удары. Они утратили качество и понимание игры.

– Как можно решить эту проблему?

– Это непросто. «Реалу» нужен лидер в полузащите, кто-то, кто сможет вытягивать команду в трудных ситуациях. Это мог бы быть Гюлер, но он все еще растет и развивает свою индивидуальность. Им не хватает игрока, способного взять на себя ответственность в сложных матчах.

− Кто бы это мог быть?

– Если рассмотреть реальные варианты, а не только гипотетические, думаю, возвращение Нико Паса могло бы добавить игре динамизма. Я вижу, что он готов принять этот вызов, и его возвращение было бы полезно для «Реала». Это напоминает ситуацию с Палмером, когда он покинул «Ман Сити», потому что там не нашлось для него места, и в итоге добился успеха в «Челси». Думаю, что возвращение такого креативного игрока, как Нико, было бы полезным.

– «Реалу» не хватает Модрича сильнее, чем «Ман Сити» Де Брюйне?

– Думаю, да, потому что «Сити» подписал игроков, способных восполнить эту огромную потерю. Есть игроки такого профиля, которые могут отдавать передачи и передвигаться в ограниченном пространстве. Но отсутствие Модрича настолько заметно, что пока это невозможно компенсировать, – сказал Сабалета.

Что делать с Хаби Алонсо?25993 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoПабло Сабалета
logoКевин де Брюйне
logoНико Пас
logoМилан
logoЛа Лига
logoНаполи
logoКоул Палмер
logoТони Кроос
logoпремьер-лига Англия
logoЛука Модрич
logoЛига чемпионов УЕФА
logoсерия А Италия
logoХаби Алонсо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
50 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
сегодня, 04:30
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Нидерландов. «Аякс» против «Фейеноорда»
4 минуты назад
Футболистка Келли об оценке внешности: «Неуверенным в себе молодым девушкам это неприятно. Но это знак того, что мы становимся более успешными, чем кому-то хотелось бы»
15 минут назад
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
40 минут назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
сегодня, 04:57
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:42
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34