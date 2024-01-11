Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Спицов, Червоткин и Мальцев пробегут коньковую «разделку»

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) гонка 15 км Кубок России Ермил Вокуев Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Артем Николаев Денис Спицов Александр Большунов Сергей Ардашев Илья Порошкин Дмитрий Жуль Антон Тимашов Иван Горбунов Савелий Коростелев Александр Ившин Егор Митрошин Лыжи

11 января на Кубке России по лыжам мужчины пробегут коньковую «разделку».

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

Пятый этап

Мирный

Мужчины

15 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

40. Артем Николаев

51. Дмитрий Жуль

52. Антон Тимашов

54. Андрей Ларьков

56. Ермил Вокуев

58. Денис Спицов

60. Егор Митрошин

62. Иван Горбунов

64. Александр Ившин

66. Андрей Мельниченко

68. Артем Мальцев

70. Илья Порошкин

72. Алексей Червоткин

74. Илья Семиков

76. Сергей Ардашев

78. Савелий Коростелев

80. Александр Большунов

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Мирном

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий