Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Спицов, Червоткин и Мальцев пробегут коньковую «разделку»
11 января на Кубке России по лыжам мужчины пробегут коньковую «разделку».
Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам
Пятый этап
Мирный
Мужчины
15 км, свободный стиль, раздельный старт
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
40. Артем Николаев
51. Дмитрий Жуль
52. Антон Тимашов
54. Андрей Ларьков
56. Ермил Вокуев
58. Денис Спицов
60. Егор Митрошин
62. Иван Горбунов
64. Александр Ившин
68. Артем Мальцев
70. Илья Порошкин
74. Илья Семиков
76. Сергей Ардашев
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Мирном