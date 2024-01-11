Агент Ахметова о переходе в «Зенит»: «Если бы «Краснодар» хотел заключить длительный контракт, этой ситуации не было бы»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Ираклий Гегечкори Ильзат Ахметов Футбол

Агент Ильзата Ахметова пояснил переход хавбека из «Краснодара» в «Зенит».

«Никакого неуважения к «Краснодару» у нас нет, я прекрасно отношусь к этому клубу, очень уважаю. В «Краснодаре» работают люди, которые мне небезразличны. В «Краснодар» Ахметов, кстати, попал только благодаря моим отношениям с их руководством, потому что были и другие предложения.

Руководство «Краснодара» должно понять выбор Ильзата. Он не ушел абы куда, а ушел реализовывать себя. Ему нужно доказать самому себе, что он достоин играть в такой команде.

Да, Ильзат ушел из клуба на первом месте в команду со второго. Но если бы «Краснодар» проявил больше настойчивости, если бы хотел заключить длительный контракт, то всей этой ситуации не было бы. Пункты нынешнего контракта позволяли уйти почти в любой российский клуб. Если бы «Краснодар» очень хотел оставить Ахметова, он бы его оставил. Но оценка Ильзата «Краснодаром» не соответствовала нашим ожиданиям.

К тому же, когда мы переходили в «Краснодар», нам было обещано, что Ахметова будут использовать либо на позиции «восьмерки», либо на позиции «десятки». Но обещания там не сдержали — на этих двух позициях он не провел ни одного матча. Так что переход в «Зенит» сложился из многих факторов», — сказал Ираклий Гегечкори.

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6 комментариев
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Значит Краснодар не захотел, да и не видно чтоб там кто-то волосы на голове рвал от того что он в Зенит ушел
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он теперь точно можно сказать, будущий чемпион России, либо в зените, либо Краснодаре. тут он не прогадал
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Обосновал красиво👌
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Подписывать такой баласт на длительный контракт только дураки или мешки могут. Ну подписал его Зенит на 3,5 года и что потом с ним будет делать? Как Бакаева арабам в аренду впаривать или в Сочи? Больше же никуда его не возьмут. Агент с игроков просто бабки рубят. Короткий контракт подращуевает, что игроку резать и доказывать надо, а с длинным на попе ровно сидеть можно.
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Ответ Пикачу82
Значит Краснодар не захотел, да и не видно чтоб там кто-то волосы на голове рвал от того что он в Зенит ушел
За них Смородская отдувается.
+1
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