Агент Ахметова о переходе в «Зенит»: «Если бы «Краснодар» хотел заключить длительный контракт, этой ситуации не было бы»

Агент Ильзата Ахметова пояснил переход хавбека из «Краснодара» в «Зенит».

«Никакого неуважения к «Краснодару» у нас нет, я прекрасно отношусь к этому клубу, очень уважаю. В « » работают люди, которые мне небезразличны. В «Краснодар» , кстати, попал только благодаря моим отношениям с их руководством, потому что были и другие предложения.

Руководство «Краснодара» должно понять выбор Ильзата. Он не ушел абы куда, а ушел реализовывать себя. Ему нужно доказать самому себе, что он достоин играть в такой команде.

Да, Ильзат ушел из клуба на первом месте в команду со второго. Но если бы «Краснодар» проявил больше настойчивости, если бы хотел заключить длительный контракт, то всей этой ситуации не было бы. Пункты нынешнего контракта позволяли уйти почти в любой российский клуб. Если бы «Краснодар» очень хотел оставить Ахметова, он бы его оставил. Но оценка Ильзата «Краснодаром» не соответствовала нашим ожиданиям.

К тому же, когда мы переходили в «Краснодар», нам было обещано, что Ахметова будут использовать либо на позиции «восьмерки», либо на позиции «десятки». Но обещания там не сдержали — на этих двух позициях он не провел ни одного матча. Так что переход в « » сложился из многих факторов», — сказал .

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