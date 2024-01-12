Овечкин набрал очки в 6-м матче подряд, сделав передачу в игре с «Сиэтлом». У него 5 бросков в створ и 2 мимо за 16:40

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Сиэтл Хоккей

Александр Овечкин набрал очки в 6-м матче подряд.

Капитан «Вашингтона» ассистировал Максу Пачиоретти в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (1:4). 

В активе 38-летнего россиянина стало 27 (8+19) очков в 39 играх при полезности «минус 11». В последних 6 играх – 7 (2+5) баллов. 

Сегодня Овечкин (16:40, 2:00 – в единственном большинстве «Кэпиталс», «0») нанес 5 бросков в створ и 1 мимо. 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий