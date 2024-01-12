Овечкин набрал очки в 6-м матче подряд, сделав передачу в игре с «Сиэтлом». У него 5 бросков в створ и 2 мимо за 16:40
Александр Овечкин набрал очки в 6-м матче подряд.
Капитан «Вашингтона» ассистировал Максу Пачиоретти в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (1:4).
В активе 38-летнего россиянина стало 27 (8+19) очков в 39 играх при полезности «минус 11». В последних 6 играх – 7 (2+5) баллов.
Сегодня Овечкин (16:40, 2:00 – в единственном большинстве «Кэпиталс», «0») нанес 5 бросков в створ и 1 мимо.