«Динамо» Киев проиграло 4 из 5 матчей в Лиге конференций и идет вне зоны плей-офф перед последним туром

«Динамо» Киев не попадает в плей-офф Лиги конференций.

«Динамо» Киев неудачно выступает в Лиге конференций.

Украинская команда в гостях проиграла «Фиорентине» (1:2) в 5-м туре соревнования.

Всего на счету украинцев 1 победа и 4 поражения в текущем розыгрыше турнира.

На данный момент команда с 3 очками занимает 28-е место в турнирной таблице, не попадая в зону плей-офф.

18 декабря «Динамо» примет «Ноа» в 6-м туре ЛК.