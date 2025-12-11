«Динамо» Киев проиграло 4 из 5 матчей в Лиге конференций и идет вне зоны плей-офф перед последним туром
«Динамо» Киев не попадает в плей-офф Лиги конференций.
«Динамо» Киев неудачно выступает в Лиге конференций.
Украинская команда в гостях проиграла «Фиорентине» (1:2) в 5-м туре соревнования.
Всего на счету украинцев 1 победа и 4 поражения в текущем розыгрыше турнира.
На данный момент команда с 3 очками занимает 28-е место в турнирной таблице, не попадая в зону плей-офф.
18 декабря «Динамо» примет «Ноа» в 6-м туре ЛК.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
