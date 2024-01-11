Норвегия 11-й раз подряд выиграла мужскую эстафету на Кубке мира по биатлону. Россияне побеждали в январе 2022-го

Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Для команды это уже 11-я подряд победа в данной дисциплине. Норвежцы на 45 секунд опередили ближайших преследователей – сборную Германии.

Сегодня за Норвегию выступили Стурла Лагрейд, Йоханнес Дале-Шевдал, Тарьей Бо и Ветле Шостад Кристиансен. При этом лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бо пропустил гонку из-за болезни.

Последний раз норвежцы не побеждали в мужской эстафете 15 января 2022 года, когда первыми финишировали россияне.