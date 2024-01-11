Норвегия 11-й раз подряд выиграла мужскую эстафету на Кубке мира по биатлону. Россияне побеждали в январе 2022-го

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Ветле Шостад Кристиансен Йоханнес Дале-Шевдал Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Для команды это уже 11-я подряд победа в данной дисциплине. Норвежцы на 45 секунд опередили ближайших преследователей – сборную Германии.

Сегодня за Норвегию выступили Стурла Лагрейд, Йоханнес Дале-Шевдал, Тарьей Бо и Ветле Шостад Кристиансен. При этом лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бо пропустил гонку из-за болезни.

Последний раз норвежцы не побеждали в мужской эстафете 15 января 2022 года, когда первыми финишировали россияне.

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15 комментариев
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Ответ Lacrosse-style goal
Йоханес Дале-Шевдал... Дале вышел замуж?🙃
Он взял фамилию жены, а жена - его фамилию, полагаю. Довольно романтично, но не для нашего менталитета, пожалуй.
+10
-1
+9
Мужской биатлон уверенно превращается в лыжные гонки! Одна сплошная Норвегия. Очень "интересно" смотреть такие предсказуемые гонки, когда заведомо знаешь победителя сегодня, завтра и через год.))
+4
0
+4
Это рекорд, скоро будет 12)А вообще за 3года проиграли только России в Рупольдинге в 2022 и Франции на Чм в 2023.
+3
-1
+2
Йоханес Дале-Шевдал...
Дале вышел замуж?🙃
+6
-5
+1
И без Йоси выиграли с травмайной остановкой.)
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Без наших : Бабикова, Логинова, Латыпыпова, Серохвостова - низачет.
Но наши парни были увы заняты подготовкой к Играм Дружбы , а то б порвали астматиков , как Тузик грелку..
Зуб даю !
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Александр Андерсен, Сверре Дален Аспенес, Йоханнес Дале-Шевдал, Эрленд Овренг Бьонтегорд
состав у норгов в той эстафете
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Ответ Yury Sin
Он взял фамилию жены, а жена - его фамилию, полагаю. Довольно романтично, но не для нашего менталитета, пожалуй.
Знакомая фамилия… Он теперь не родственник Пуаре, случаем?
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Ответ 87mores
Знакомая фамилия… Он теперь не родственник Пуаре, случаем?
Там Скьелбрейд или Шелбрейд
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Ответ JohnyYopta
Если россияне побеждали в 2022 году, то как норвежцы смогли выиграть 11 раз ПОДРЯД?!
голову включи
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Ответ JohnyYopta
Если россияне побеждали в 2022 году, то как норвежцы смогли выиграть 11 раз ПОДРЯД?!
Ребус и правда не так прост, но есть ощущение, что после той победной эстафеты россиян на кубке мира прошло примерно 11 эстафет.
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