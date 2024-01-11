Норвегия 11-й раз подряд выиграла мужскую эстафету на Кубке мира по биатлону. Россияне побеждали в январе 2022-го
Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Для команды это уже 11-я подряд победа в данной дисциплине. Норвежцы на 45 секунд опередили ближайших преследователей – сборную Германии.
Сегодня за Норвегию выступили Стурла Лагрейд, Йоханнес Дале-Шевдал, Тарьей Бо и Ветле Шостад Кристиансен. При этом лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бо пропустил гонку из-за болезни.
Последний раз норвежцы не побеждали в мужской эстафете 15 января 2022 года, когда первыми финишировали россияне.
Дале вышел замуж?🙃
Но наши парни были увы заняты подготовкой к Играм Дружбы , а то б порвали астматиков , как Тузик грелку..
Зуб даю !
состав у норгов в той эстафете