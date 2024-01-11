«Реал» и «Барселона» сыграют в финале Суперкубка Испании

«Барселона» встретится с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.

Каталонский клуб в полуфинале обыграл «Осасуну» (2:0), а « » был сильнее «Атлетико» (5:3).

Финал Суперкубка Испании пройдет 14 января в Эр-Рияде.

Напомним, что год назад в финале турнира также было класико. Тогда « » победила «Реал» со счетом 3:1.

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