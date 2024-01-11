«Реал» и «Барселона» сыграют в финале Суперкубка Испании

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Класико Футбол

«Барселона» встретится с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.

Каталонский клуб в полуфинале обыграл «Осасуну» (2:0), а «Реал» был сильнее «Атлетико» (5:3).

Финал Суперкубка Испании пройдет 14 января в Эр-Рияде.

Напомним, что год назад в финале турнира также было класико. Тогда «Барселона» победила «Реал» со счетом 3:1.

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73 комментария
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Ответ JENNINGS
Поздравляю адекватных фанатов «Барселоны»! Эль Класико - это не только одно из главных противостояний в мире, но и всегда праздник для всех любителей футбола, в каком бы состоянии ни находились бы команды! Особенно, когда это матч за трофей! С нетерпением жду воскресенья!
Ах, как хочется плюсиков, даже вчерашняя вакханалия с обвинением Барсы и всех её фанатов в плохом судействе забылась🤓
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Очередная не очень вразумительная игра от Барселоны - после забитого гола «отпустили вожжи» и стали играть на удержание.
Но трио Педри - Феликс - Ямаль сделали красивейший второй гол.
И сыграли на ноль впервые за месяц и впервые за 21 матч выиграли с разницей больше чем 1 гол - это очень радует.

Надеюсь, команда все таки настроится на Эль Класико и покажет свою лучшую игру.
Но с такой игрой, какая происходит в последнее время, будет невероятно сложно против Реала…
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Отлично. Класико есть Класико. В этом противостоянии не важно в какой форме подходят команды к самому матчу, тут все решают детали. Конечно на бумаге сейчас Мадрид выглядит фаворитом. Словно клубы поменялись местами, год назад в такой же форме Мадрид подходил к матчу против Барселоны в Суперкубке, еле-еле волоча ноги по полю. Сейчас вроде все восстановились, команда летает по полю, но в одном матче всякое может быть. Ну и надеюсь, что финал станет украшением турнира.
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Ответ ipolyakov16
И все равно это не та Барса, которую мы ждем, и которую уже год обещает Хави. До первого гола игра не клеилась. Реализовали бы свои моменты Оссасуна, тяжело бы было
Кстати, ТА Барса выиграла финал прошлогоднего Суперкубка у Реала. Причём выиграла в чистую, без шансов для Мадрида. Реалу вообще повезло, что чудом удалось избежать разгрома. Казалось, что начинается светлое будущее. К тому же Ла Лигу взяли. Кто же тогда ожидал, во что превратится Барса Хави так быстро. Сейчас на бумаге Мадрид явный фаворит. Но вдруг случится чудо и повторится прошлогодний финал.
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Эль Класико много не бывает, ждемс☺
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Вообще ничего, не было даже и 5% от того потока неадекватности от сливочных, в том числе и от тебя, за что я и зацепился. Сегодня, кстати, тренд продолжился🤓
Тут даже не в плюсах дело, думаю.Это классика от таких персонажей. Периодически кто-то из них пытается строить из себя адекватного , чтобы потом козырять, что он не хейтер и поливает клуб исключительно только по-фактам, когда нужно

Ничего умнее они придумать не могут .
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Ямаль жемчужина.

Те кто сравнивают его с условными Куенка и Тельо не следят за Ямалом.

В 16 лет выглядит на поле намного умнее Рафиньи. Продвигает мяч и обостряет игру постоянно. Не обычный бегунок с хорошим дриблингом , такие экземпляры очень редко встречаются
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Ответ JENNINGS
Ну вам же всегда нравится срач, оскорбления, для вас это видимо привычный лайвстайл Напомнить, что вчера писали в адрес «Реала» на всех ветках матча?
Вообще ничего, не было даже и 5% от того потока неадекватности от сливочных, в том числе и от тебя, за что я и зацепился. Сегодня, кстати, тренд продолжился🤓
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ах, как хочется плюсиков, даже вчерашняя вакханалия с обвинением Барсы и всех её фанатов в плохом судействе забылась🤓
Кто знает, может ему эти плюсы в рубли конвертируют)
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Ответ NartApsua
Кстати, ТА Барса выиграла финал прошлогоднего Суперкубка у Реала. Причём выиграла в чистую, без шансов для Мадрида. Реалу вообще повезло, что чудом удалось избежать разгрома. Казалось, что начинается светлое будущее. К тому же Ла Лигу взяли. Кто же тогда ожидал, во что превратится Барса Хави так быстро. Сейчас на бумаге Мадрид явный фаворит. Но вдруг случится чудо и повторится прошлогодний финал.
Согласен. А так по факту Чави работает без полноценного опорника и с дохлым атакующим трио. Уход Бускетса и Дембеле подкосил команду в плане качества игры. Если посмотришь прошлогодний финал Суперкубка там будет видно, что Бускетс и Дембеле сыграли большую роль.
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Рома взялся за обычную тактику - бегать минусить. Что за человек. Кстати рома фанат гномов.
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Классико много не бывает!
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Ответ фк кабинет
Судья Алехандро Муньос вытащил барсу в финал.Кристинсен фолил при 1 голе.Да и жёлтые получала только Осасуна.Очередной судейский позор.
Да нормально все. Нейтральным болелам нужен именно такой финал. Может и было чего в этом моменте, 50 на 50, но с самого начала матча очень явно Осасуна постоянно валялась на траве, очень раздражало
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С таким судейством как в полуфиналах у Барселоны даже есть шанс зацепиться за ничью.
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этот войд сгорел (как Юрка) несите нового
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Ответ Baybay Baybay
Что за странные пожары у Барсы в обороне? По игре, все-таки Реал очень явный фаворит в финале. Хоть убейте, даже с учётом гола, Ямал что-то вообще не нравится.
Ямалю 16 лет. И даже так он в атаке выглядит опаснее Рафиньи.
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Ответ Ansu Fati
Пропускать 3 от автобуса Симеоне - тоже не очень то хороший показатель надежной обороны
Этот автобус в ЛЛ забил больше голов, чем твоя Барселона :D
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Комментарий удален модератором
Ответ Nike of FW
Рюдигер- щипач участвует ?
Комментарий удален модератором
Ответ Nike of FW
этот войд сгорел (как Юрка) несите нового
Хехе
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Ответ vfhmsqqp7v
Беллингем и Винисиус потирают руки, Арауха в ужасе учит немецкий.
У Араухо карманов на обоих хватит 🤣
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Ответ Moscwow
Проект Негрейры настолько уже не стесняется, что даже на матчи, где сам не играет, заряжает свои рычаги. Вчера все всё видели
а то есть это барса выпускала ролик про Судью вчерашнего матча на своём тв ? ))))
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Комментарий удален модератором
Ответ JENNINGS
Я сегодня хоть один комментарий оставил на ветке вашего матча? Зашёл, поздравил с победой, всё-таки для меня играть в финале намного приятнее с «Барсой», чем с «Осасуной», нет, в ответ я получил кучу 💩💩💩 и обвинения в сборах плюсов :)
вау , целый день не гадил на ветках Барсы? ..... да ты герой !!!!
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ах, как хочется плюсиков, даже вчерашняя вакханалия с обвинением Барсы и всех её фанатов в плохом судействе забылась🤓
Те, кто частенько заходит на Спортс знают что это за персонаж))
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Не хотелось этого финала. Хотелось чтобы Шейхи опять обломались. В итоге они получают Классико второй год подряд. То зачем и покупали этот турнир.
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Ответ NartApsua
Кстати, ТА Барса выиграла финал прошлогоднего Суперкубка у Реала. Причём выиграла в чистую, без шансов для Мадрида. Реалу вообще повезло, что чудом удалось избежать разгрома. Казалось, что начинается светлое будущее. К тому же Ла Лигу взяли. Кто же тогда ожидал, во что превратится Барса Хави так быстро. Сейчас на бумаге Мадрид явный фаворит. Но вдруг случится чудо и повторится прошлогодний финал.
Да помню тот матч, помню. Сейчас уже кажется, что это на кураже было. Хотя игра была, конечно, гораздо цельнее, чем сейчас.
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Ответ NartApsua
Кстати, ТА Барса выиграла финал прошлогоднего Суперкубка у Реала. Причём выиграла в чистую, без шансов для Мадрида. Реалу вообще повезло, что чудом удалось избежать разгрома. Казалось, что начинается светлое будущее. К тому же Ла Лигу взяли. Кто же тогда ожидал, во что превратится Барса Хави так быстро. Сейчас на бумаге Мадрид явный фаворит. Но вдруг случится чудо и повторится прошлогодний финал.
Повторится.
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Ответ войд
Ручной свисток должен случиться)
У Барсы нет денег даже на свистки.. Мимо..
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Ответ Я Ты
мёртвая барса! невозможно смотреть эту тягомотину. с такой игрой будет разгром в финале. Левандовский-бревно! чуть не привёз гол из-за того что мяч не может ни обработать, ни пас отдать. с ним в атаке как в 10-м играть. да вся атака беззубая. вся надежда на скорое восстановление педри, с ним магия добавляется.
Без вингера нормального и чистого опорника - игру тяжело будет наладить. Бускетс ушел очень некстати. Дембеле тоже
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