«Реал» и «Барселона» сыграют в финале Суперкубка Испании
«Барселона» встретится с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.
Каталонский клуб в полуфинале обыграл «Осасуну» (2:0), а «Реал» был сильнее «Атлетико» (5:3).
Финал Суперкубка Испании пройдет 14 января в Эр-Рияде.
Напомним, что год назад в финале турнира также было класико. Тогда «Барселона» победила «Реал» со счетом 3:1.
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Но трио Педри - Феликс - Ямаль сделали красивейший второй гол.
И сыграли на ноль впервые за месяц и впервые за 21 матч выиграли с разницей больше чем 1 гол - это очень радует.
Надеюсь, команда все таки настроится на Эль Класико и покажет свою лучшую игру.
Но с такой игрой, какая происходит в последнее время, будет невероятно сложно против Реала…
Ничего умнее они придумать не могут .
Те кто сравнивают его с условными Куенка и Тельо не следят за Ямалом.
В 16 лет выглядит на поле намного умнее Рафиньи. Продвигает мяч и обостряет игру постоянно. Не обычный бегунок с хорошим дриблингом , такие экземпляры очень редко встречаются