«Тоттенхэм» купил Дрэгушина за 30 млн евро. Контракт с защитником подписан до 2030 года
Защитник Раду Дрэгушин перешел из «Дженоа» в «Тоттенхэм».
Лондонский клуб не назвал сумму трансфера. По данным Фабрицио Романо, сделка обошлась «Тоттенхэму» в 30 млн евро.
Дрэгушин подписал контракт до 2030 года.
Подробную статистику выступлений 21-летнего румынского футболиста можно найти здесь.
Фото: tottenhamhotspur.com
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но всё - таки жалко терять сильных и перспективных игроков, хочеться, чтобы они в сериале играли, увы(
полтора часа всего новости на сайте курей
Вроде вчера еще во второй команде Ювентуса был, а сегодня уже в АПЛ в команде топ-5.