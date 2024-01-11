«Тоттенхэм» купил Дрэгушина за 30 млн евро. Контракт с защитником подписан до 2030 года

Защитник Раду Дрэгушин перешел из «Дженоа» в «Тоттенхэм».

Лондонский клуб не назвал сумму трансфера. По данным Фабрицио Романо, сделка обошлась « » в 30 млн евро.

подписал контракт до 2030 года.

Подробную статистику выступлений 21-летнего румынского футболиста можно найти здесь.

Фото: tottenhamhotspur.com

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