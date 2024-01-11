«Тоттенхэм» купил Дрэгушина за 30 млн евро. Контракт с защитником подписан до 2030 года

Теги премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Тоттенхэм Дженоа Раду Дрэгушин Фабрицио Романо Футбол

Защитник Раду Дрэгушин перешел из «Дженоа» в «Тоттенхэм».

Лондонский клуб не назвал сумму трансфера. По данным Фабрицио Романо, сделка обошлась «Тоттенхэму» в 30 млн евро.

Дрэгушин подписал контракт до 2030 года.

Подробную статистику выступлений 21-летнего румынского футболиста можно найти здесь.

Фото: tottenhamhotspur.com

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28 комментариев
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>Дрэгушин подписал контракт до 20230 года.

Нормальный такой срок, Боули на заметку
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Ответ Cosstigan
шпоры неплохо укрепляются , плюс Вернер может стрельнуть…
Может. Вот только - куда попадёт?
+22
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Контракт до 20230 года! Вот это подстраховался Леви, вот это амортизация зарплаты будет. Боули нервно курит в сторонке.
+22
-2
+20
Просто подарок за такую цену, ТТХ грамотно сработал
+21
-1
+20
Купили талантливого защитника за копейки и подписали с ним контракт на 18 тысяч лет! браво, Леви!
+8
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+8
Ответ Максим Ларченков
Через сутки Спортс опомнился, задержки у вас господа
мб надо думать, прежде чем обвинять? это официальный трансфер. он случился пару часов назад
+4
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+4
Интересно, сколько еще поколений Дрэгушинов будут Тоттенхему по контракту принадлежать. Наверное очень много.
+4
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Дженоа могу поздравить с отличной продажей, 30 лямов для них - это очень серьёзная сумма, пол состава игроков смогут купить на эти деньги.
но всё - таки жалко терять сильных и перспективных игроков, хочеться, чтобы они в сериале играли, увы(
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Ответ Никита Алексеев
Просто подарок за такую цену, ТТХ грамотно сработал
защ крутой, но учитывая, за сколько брали вдв и Мэдисона- не прям уж подарок
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Ответ Никита Алексеев
Просто подарок за такую цену, ТТХ грамотно сработал
Не перехвалите)
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Ответ Максим Ларченков
Через сутки Спортс опомнился, задержки у вас господа
чего через сутки?
полтора часа всего новости на сайте курей
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грамотный трансфер учитывая Дайера
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хороший защитник, кстати.
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В перспективе – лютый топ.
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Очень своевременно подсуетились шпоры и за отличную цены по нынешним меркам приобрели очень перспективного игрока.
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6.5 лет контракта неслабо
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это карма за прошлый сезон. конте как кара небесная и постекоглу как награда
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Не будет ли вторым Кирикешом 🤔
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Нормально, конечно, у парня карьера развивается.

Вроде вчера еще во второй команде Ювентуса был, а сегодня уже в АПЛ в команде топ-5.
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надеюсь будет умирать на поле как эриксен)))
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шпоры неплохо укрепляются , плюс Вернер может стрельнуть…
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С нынешним ценником-почти бесплатно
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