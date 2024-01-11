Australian Open. Медведев попал в одну половину сетки с Алькарасом, Рублев – в четверть Синнера и половину Джоковича
Прошла жеребьевка мужского Australian Open-2024. Турнир состоится 15-28 января.
В верхней четверти сетки действующий чемпион Новак Джокович (1) стартует матчем против квалифаера, а прошлогодний финалист Стефанос Циципас (7) встретится с Маттео Берреттини.
Александр Шевченко сыграет с Хауме Муньяром.
Во второй четверти Андрей Рублев (5) поборется с Тиаго Сейботом Уайлдом, а Янник Синнер (4) – с Ботиком ван де Зандшульпом.
Карен Хачанов (15) сыграет с Даниэлем Альтмайером, а Павел Котов – с Артуром Риндеркнешем.
В третью четверть попали Даниил Медведев (3), который стартует матчем с квалифаером, и Хольгер Руне (8), который встретится с Йошихито Нишиокой.
Роман Сафиуллин сыграет с Тэллоном Грикспором (28).
Внизу сетки расположился Карлос Алькарас (2) – его первым соперником станет Ришар Гаске. Александр Зверев (6) встретится с Домиником Кепфером.
Полностью верхняя половина здесь, а нижняя – здесь.
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Любопытный матч.