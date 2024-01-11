Australian Open. Медведев попал в одну половину сетки с Алькарасом, Рублев – в четверть Синнера и половину Джоковича

Прошла жеребьевка мужского Australian Open-2024. Турнир состоится 15-28 января.

В верхней четверти сетки действующий чемпион (1) стартует матчем против квалифаера, а прошлогодний финалист (7) встретится с .

сыграет с Хауме Муньяром.

Во второй четверти (5) поборется с , а (4) – с ван де Зандшульпом.

(15) сыграет с Даниэлем Альтмайером, а – с Артуром Риндеркнешем.

В третью четверть попали (3), который стартует матчем с квалифаером, и (8), который встретится с .

сыграет с (28).

Внизу сетки расположился (2) – его первым соперником станет . (6) встретится с .

Полностью верхняя половина здесь, а нижняя – здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе