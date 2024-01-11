Australian Open. Медведев попал в одну половину сетки с Алькарасом, Рублев – в четверть Синнера и половину Джоковича

Теги Новак Джокович Ришар Гаске Australian Open ATP Александр Зверев Карен Хачанов Андрей Рублев Йошихито Нишиока Роман Сафиуллин Даниил Медведев Стефанос Циципас Тэллон Грикспор Маттео Берреттини Доминик Кепфер Тиаго Сейбот Уайлд Карлос Алькарас Янник Синнер Ботик ван де Зандшульп Павел Котов Хольгер Руне Александр Шевченко Теннис

Прошла жеребьевка мужского Australian Open-2024. Турнир состоится 15-28 января.

В верхней четверти сетки действующий чемпион Новак Джокович (1) стартует матчем против квалифаера, а прошлогодний финалист Стефанос Циципас (7) встретится с Маттео Берреттини.

Александр Шевченко сыграет с Хауме Муньяром.

Во второй четверти Андрей Рублев (5) поборется с Тиаго Сейботом Уайлдом, а Янник Синнер (4) – с Ботиком ван де Зандшульпом.

Карен Хачанов (15) сыграет с Даниэлем Альтмайером, а Павел Котов – с Артуром Риндеркнешем.

В третью четверть попали Даниил Медведев (3), который стартует матчем с квалифаером, и Хольгер Руне (8), который встретится с Йошихито Нишиокой.

Роман Сафиуллин сыграет с Тэллоном Грикспором (28).

Внизу сетки расположился Карлос Алькарас (2) – его первым соперником станет Ришар Гаске. Александр Зверев (6) встретится с Домиником Кепфером.

Полностью верхняя половина здесь, а нижняя – здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ципа и так в очень плохой форме,так его ещё и спецом слить решили. Даже если он пройдет весь ад,что ему посеяли до чф,то в чф он просто в стену упрется. Жестокие организаторы
+2
0
+2
Решили никого не обидеть))) 😆😆😆😆
+1
0
+1
Ответ Галина Воробьёва
Ципа и так в очень плохой форме,так его ещё и спецом слить решили. Даже если он пройдет весь ад,что ему посеяли до чф,то в чф он просто в стену упрется. Жестокие организаторы
При этом новаку не посеяли руне,вот сейчас для него действительно прослеживается халява
+1
0
+1
Джокович уже в финале
0
0
0
Тим - Альяссим два подбитых лётчика
Любопытный матч.
0
0
0
Хорошая сетка у Новака, сыграть бы с Марреем уже наконец-то спустя 7 лет, только дойдет ли брит до 3-го круга?
0
0
0
Ответ Yaroslav Hromov
Джокович уже в финале
а Синнер?
0
0
0
Ответ Eugenie Nation
Кто-нибудь сомневался что Алькарас и Медведев будут в одной половине)
Я даже не сомневаюсь что алькарас на изичах даньку пройдёт
0
0
0
Ответ Eugenie Nation
Кто-нибудь сомневался что Алькарас и Медведев будут в одной половине)
Надаль с кем играет? Начинаем поход за золотым шлемом
+1
-1
0
Ответ Ivan Ivanych
Я даже не сомневаюсь что алькарас на изичах даньку пройдёт
У Данечки в части Руне, Димитров, Хуркач. Тут не факт что до пф дойдет кстати
0
0
0
Ответ Yaroslav Hromov
Надаль с кем играет? Начинаем поход за золотым шлемом
С Кириосом)
0
0
0
Ответ Eugenie Nation
Кто-нибудь сомневался что Алькарас и Медведев будут в одной половине)
Согласен, должны были Джоковичу сразу Алькараса дать в первом же круге
0
0
0
Ответ Yaroslav Hromov
Вопрос интересный доползет ли Сэр Маррей до Джоковича чтобы собрать от него 6-7 геймов? В отличие от лысого больного, сэр от Джоковича не бегает Уважение Сэру, вечный диз лысому.
он пока не лысый,только наполовину))) 😁😁😁
0
0
0
Ответ Никита Михайлов
он пока не лысый,только наполовину))) 😁😁😁
После коктейля к Гарросу 2024 от своих чудо ыарсо врачей там вообще ничего не останется 😁
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий