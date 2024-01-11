«Бавария» арендовала Дайера у «Тоттенхэма» с опцией выкупа

Эрик Дайер перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб подпишет 29-летнего английского защитника за 4 млн евро.

Однако « » информирует, что Эрик отдан в аренду с опцией выкупа.

взял в «Баварии» 15-й номер.

Защитник выступал за «Тоттенхэм» с 2014 года. Его подробная статистика – здесь.

Фото: fcbayern.com

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