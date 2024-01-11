«Бавария» арендовала Дайера у «Тоттенхэма» с опцией выкупа
Эрик Дайер перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма».
Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб подпишет 29-летнего английского защитника за 4 млн евро.
Однако «Тоттенхэм» информирует, что Эрик отдан в аренду с опцией выкупа.
Дайер взял в «Баварии» 15-й номер.
Защитник выступал за «Тоттенхэм» с 2014 года. Его подробная статистика – здесь.
Фото: fcbayern.com
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а насчет хорошо укомплектованной линии защиты - ну, еще реал есть. у ливера и Байера может и не суперзвезды, но цз все добротные и равные тоже.
Да и Кейну (пишут, что они друзья) комфортнее будет, что гораздо важнее.
Так что норм