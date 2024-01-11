«Бавария» арендовала Дайера у «Тоттенхэма» с опцией выкупа

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Тоттенхэм Эрик Дайер Футбол

Эрик Дайер перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб подпишет 29-летнего английского защитника за 4 млн евро.

Однако «Тоттенхэм» информирует, что Эрик отдан в аренду с опцией выкупа.

Дайер взял в «Баварии» 15-й номер.

Защитник выступал за «Тоттенхэм» с 2014 года. Его подробная статистика – здесь.

Фото: fcbayern.com

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35 комментариев
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Посмотрели как Будимир возит Арауху и решили не связываться с этим привозом.
+67
-16
+51
Как на вахту решил съездить, только за титулом ))))
+41
-1
+40
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Как на вахту решил съездить, только за титулом ))))
Ну не знаю, уже 2 игрока с днк ТТХ
+28
0
+28
Потенциально топ трансфер, учитывая финансовые условия. Однако что будет на самом деле, посмотрим, Блинда тоже брали так он и не играл почти
+15
-1
+14
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Как на вахту решил съездить, только за титулом ))))
Как бы они с собой не прихватили бестрофейность)
+13
0
+13
Ответ Кирилл Масленников
Походу это будет один из самых странных трансферов в истории Баварии
После Сарра, для нас нет странных подписаний )
+11
0
+11
Не знаю почему люди пишут про топ трансфер. Человек сидит в глубоком запасе Тоттенхэма и даже не 4 выбор на позицию ЦЗ. Я, конечно, не люблю разрушать надежды, но Эрик при 5 тренерах как был слабым игроком, так и остался. Абсолютно не понятное мне подписание, хотя на полгода ничего особо не теряют
+7
-1
+6
Кейну нужны свои люди :)
+2
0
+2
Ответ Михо
Потенциально топ трансфер, учитывая финансовые условия. Однако что будет на самом деле, посмотрим, Блинда тоже брали так он и не играл почти
Не знаю, это по-моему как щас в Баварию взять Коломейцева или Георгия Пеева. Я думаю они будут не хуже чем Дайер. Если вы смотрели Тоттенхем, конечно.
+2
0
+2
Ответ фк кабинет
Посмотрели как Будимир возит Арауху и решили не связываться с этим привозом.
))))
+6
-4
+2
Надеюсь, у него все получится. Возможно, его встряхнет переезд , новый график, новая страна и он найдёт себе стимул перезагрузить свою карьеру.
+1
0
+1
Ответ Михо
Потенциально топ трансфер, учитывая финансовые условия. Однако что будет на самом деле, посмотрим, Блинда тоже брали так он и не играл почти
топ трансфер защитника, который в команде в которой поломан весь центр защиты сплавляют в аренду с необязательным выкупом. А в центре вынужденно играет не топарь дайер, а непрофильные фланговые защитники
+1
0
+1
Ответ Михаил Родченков
я о том и говорю. тоже не понимаю, зачем они оба то новых защитников покупают, если у них позиция была и остается укомплектованной. а если уж и нуждаются в цз, тогда непонятно, зачем продавали Эрнандеса и Повара. а насчет хорошо укомплектованной линии защиты - ну, еще реал есть. у ливера и Байера может и не суперзвезды, но цз все добротные и равные тоже.
эрнандеса продавали из за того что хрусталь и деньги хорошие предложили, а павара из за характера, он там чет буянил вроде хз, а так на их месте я бы просто средними игроками лавку усилил и всё
+1
0
+1
Ответ фк кабинет
Посмотрели как Будимир возит Арауху и решили не связываться с этим привозом.
То ли дело великий Дайер🤓
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-2
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Ответ Виктор Победов
Ну не знаю, уже 2 игрока с днк ТТХ
Четное число снимает порчу Реал(Модрич/Бейл) не даст соврать)))
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Ответ Виктор Победов
Ну не знаю, уже 2 игрока с днк ТТХ
Вы видимо забыли что после ТтХ выигрывают трофеи
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Как на вахту решил съездить, только за титулом ))))
Кейну также надо было))
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Ответ Tristan...
Байер с чемпионством
Скоро их ждёт спад , силы не хватит. Но если сольют другие турниры , возможно тогда сил хватит
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Ответ cr8psnrqyk
После Сарра, для нас нет странных подписаний )
напомнили про него и осознал, что он до сих пор в клубе, за что)
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Ответ cr8psnrqyk
После Сарра, для нас нет странных подписаний )
А аренда Тачки?
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Ответ superduper
Что то сейчас навскидку ни одну команду не приведу где три цз уровня кима упы и де лигта есть. Может только сити
я о том и говорю. тоже не понимаю, зачем они оба то новых защитников покупают, если у них позиция была и остается укомплектованной. а если уж и нуждаются в цз, тогда непонятно, зачем продавали Эрнандеса и Повара.

а насчет хорошо укомплектованной линии защиты - ну, еще реал есть. у ливера и Байера может и не суперзвезды, но цз все добротные и равные тоже.
0
0
0
Ответ Михаил Родченков
у них три защитника итак молодые относительно, так еще и двух летом продали
Что то сейчас навскидку ни одну команду не приведу где три цз уровня кима упы и де лигта есть. Может только сити
0
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Ответ superduper
Ну и зачем тогда араухо за 100 Лямов? Какая то нездоровая одержимость у Баварии с защитниками началась последние годы
Так летом 2021 отпустили двух основных Алабу и Боатенга, потом Зюле, потом Эрнандеса. Павар и Дэвис могут покинуть клуб, так что вполне логично, что баварцы подписывают новичков в защиту
0
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Ответ euskaldunak
дайер временное решение, а араухо на долго рассматривается
у них три защитника итак молодые относительно, так еще и двух летом продали
0
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Ответ superduper
Ну и зачем тогда араухо за 100 Лямов? Какая то нездоровая одержимость у Баварии с защитниками началась последние годы
дайер временное решение, а араухо на долго рассматривается
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Очень странная аренда, Дайер давно сдал, в этом сезоне практически не играл даже во время травм ЦЗ. Какая-то полумера на две позиции (защитника и опорника) от Баварии.
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Байер с чемпионством
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Как временное латание дыр в защите - сойдёт.
Да и Кейну (пишут, что они друзья) комфортнее будет, что гораздо важнее.
Так что норм
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Следующим трансфером Тухеля стенет Хендерсон, я так понимаю.
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Будет как Одриосола в 2020 примерно
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