Валиева, Туктамышева, Петросян, Костылева, Базылюк, Семененко, Гуменник, Дикиджи выступят на чемпионате России по прыжкам

Теги сборная России Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Макар Игнатов Илья Княжук Евгений Семененко Егор Рухин Матвей Ветлугин Камила Валиева Даниил Самсонов Алексей Брюханов Глеб Лутфуллин Николай Колесников Юлия Артемьева Владислав Дикиджи Алина Горбачева Софья Муравьева Елизавета Осокина Аделия Петросян Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Арсений Федотов Марк Кондратюк Максим Автушенко Николай Угожаев Алиса Двоеглазова Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Мария Гордеева Елена Костылева Алена Принева Григорий Федоров Эдуард Карартынян Надежда Понтелеенко Мария Мазур Камилла Нелюбова Варвара Кравчина Анастасия Чернышова Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) София Дзепка Кира Трофимова Екатерина Кольцова Маргарита Базылюк Арина Калугина Владислав Вильчик Фигурное катание

Известен состав участников чемпионата России по прыжкам-2023/2024, который пройдет 19-21 января.

Чемпионата России по прыжкам

Москва

Состав участников

Мужчины

Максим Автушенко 

Михаил Алексахин 

Дмитрий Алиев 

Матвей Ветлугин 

Вадим Воронов

Владислав Дикиджи

Петр Гуменник

Макар Игнатов 

Эдуард Карартынян 

Николай Колесников 

Марк Кондратюк 

Глеб Лутфуллин

Михаил Полянский

Иван Попов 

Даниил Постарнаков 

Макар Пузин 

Егор Рухин

Павел Савченко

Александр Самарин

Даниил Самсонов

Никита Сарновский

Евгений Семененко

Илья Строганов 

Михаил Терновский 

Михаил Тихонов 

Николай Угожаев 

Григорий Федоров 

Арсений Федотов 

Роман Хамзин 

Женщины

Маргарита Базылюк 

Камила Валиева 

Алина Горбачева 

Мария Гордеева 

Алиса Двоеглазова 

София Дзепка 

Алена Жилина

Арина Калугина

Екатерина Кольцова 

Елена Костылева

Варвара Кравчина 

Милана Лебедева 

Мария Мазур 

Диана Мильто 

Виктория Морозова 

Арина Мохова 

Софья Муравьева 

Камилла Нелюбова 

Ангелина Палагина 

Аделия Петросян 

Надежда Понтелеенко 

Алена Принева 

Кира Трофимова 

Елизавета Туктамышева

Анастасия Уткина

Арина Чернобавская

Пары
 
Юлия АртемьеваАлексей Брюханов

Александра БойковаДмитрий Козловский

Анастасия Мишина  — Александр Галлямов 

Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев

Елизавета Осокина — Артем Грицаенко 

Анастасия ЧернышоваВладислав Вильчик 

Екатерина ЧикмареваМатвей Янченков 

Наталья Хабибулина — Илья Княжук

ПРИМЕЧАНИЕ: состав является предварительным. 

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63 комментария
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Ответ Anna
Мне вот интересно, это хрустальный не борется за своих спортсменов или это какие-то подковерные игры Федерации? Андреевой, Лукашовой, Стрельцовой, Садковой, имеющих в арсенале у-си в списке нет, зато есть дети, которые тройные по большим праздникам прыгают.
Единственное объяснение - дали квоты на школы.
+8
0
+8
Странно, что Садковой нет, как минимум 1 раз квад приземляла в этом сезоне, в отличие от многих участниц
+7
0
+7
Мне вот интересно, это хрустальный не борется за своих спортсменов или это какие-то подковерные игры Федерации? Андреевой, Лукашовой, Стрельцовой, Садковой, имеющих в арсенале у-си в списке нет, зато есть дети, которые тройные по большим праздникам прыгают.
+11
-4
+7
Ответ elenaa
Дурдом какой то набрать кучу народа неизвестного и известного но без ультра си, а кучу ультрасишниц оставить за бортом, тоже самое по парням зачем брать Полянского и подобных.....капец
Вы думаете, Садкову или Мозалева не приглашали? Очевидно же, что «неизвестный народ» набрали потому, что не все предполагаемые изначально смогли/захотели участвовать.
+5
0
+5
Ответ alexnew
А где же гроза всех квадисток, Вероника Жилина, обладающая, по словам Радионовой, всеми четверными прыжками и, конечно, трикселем, который она прыгала по 5 штук за 30 секунд?
Там же, где и Акатьева. И ничего весёлого в этом нет.
+6
-1
+5
Странный список
Садкова, Мозалев, Савосин, Яметова и другие где?
А есть честно ноунеймы
+6
-1
+5
Дурдом какой то набрать кучу народа неизвестного и известного но без ультра си, а кучу ультрасишниц оставить за бортом, тоже самое по парням зачем брать Полянского и подобных.....капец
+5
-1
+4
Костылева VS Базылюк?
+3
0
+3
Ответ RusVector
А где Щербакова с Трусовой?
На пенсии
+3
0
+3
Ответ Jessi
Странно, что в заголовке не нашлось места для серебряного призёра ЧР Муравьевой
Зато Костылева попала. Думаю, ее мама должна быть довольна.
+3
-1
+2
Если поднять возраст до 17, то останутся только Туктамышева и Валиева. Все остальные девочки моложе, а большинство намного моложе.
+4
-2
+2
Ответ alexnew
Если поднять возраст до 17, то останутся только Туктамышева и Валиева. Все остальные девочки моложе, а большинство намного моложе.
Муравьёвой тоже 17 , она всего на 2-3 месяца младше Камилы.
+2
0
+2
А где Щербакова с Трусовой?
+3
-1
+2
Что за состав вообще
+2
0
+2
Ответ RusVector
А где Алина?
Китайцам вещает умные мысли
+2
0
+2
Туктик все никак не закончит чтоль
+3
-1
+2
Ответ Anna
Мне вот интересно, это хрустальный не борется за своих спортсменов или это какие-то подковерные игры Федерации? Андреевой, Лукашовой, Стрельцовой, Садковой, имеющих в арсенале у-си в списке нет, зато есть дети, которые тройные по большим праздникам прыгают.
Не хотят конкуренцию своим создавать
+1
0
+1
Ответ Sedibus Perito
Единственное объяснение - дали квоты на школы.
Есть еще и другое объяснение, по нему еще в начале сезона правила на коленке меняли.
+1
0
+1
Ответ alexnew
А где же гроза всех квадисток, Вероника Жилина, обладающая, по словам Радионовой, всеми четверными прыжками и, конечно, трикселем, который она прыгала по 5 штук за 30 секунд?
официально с травмой, не официально... у нас уже были такие... сезон по "уважительным" причинам пропускали, а после в другой федерации оказывались...
+2
-1
+1
Ответ Александр
тут вопрос, скорее, "какими плюшками её федра затащила на этот турнир"...
Нет не так ... Какими плюшками (или матюгами) федру сверху одарили, чтобы ее в участники взять?
+1
0
+1
Ответ elenaa
Дурдом какой то набрать кучу народа неизвестного и известного но без ультра си, а кучу ультрасишниц оставить за бортом, тоже самое по парням зачем брать Полянского и подобных.....капец
Они все в квалификации будут
+1
0
+1
Ответ alexnew
А где же гроза всех квадисток, Вероника Жилина, обладающая, по словам Радионовой, всеми четверными прыжками и, конечно, трикселем, который она прыгала по 5 штук за 30 секунд?
Яна сказала что ответ могут дать нейрохирурги, но пока ответа не было.
+1
0
+1
Похоже максимально по четыре квоты дали школам, в этом случае женский состав Хрустального логичен.
+1
0
+1
Лиза, вперед! Ты сможешь!
+2
-1
+1
А Тутберидзе прыгать будет? Если будет, пусть Сихарулидзе возьмет! Вместе интереснее!
+2
-1
+1
Как обычно, спортс не отметил что у федры указано, что список на 11.01. Изменения видимо возможны.
+1
0
+1
У девушек фавориты скорее всего Петросян и Базылюк, у мужчин Дикиджи и Гуменник
+1
0
+1
Ответ RusVector
А Валиева четверной восстановила? Или с тройными будет побеждать?
тут вопрос, скорее, "какими плюшками её федра затащила на этот турнир"...
+1
-1
0
Ответ Беглый*
Похоже максимально по четыре квоты дали школам, в этом случае женский состав Хрустального логичен.
Как круто, теперь не только ИСУ, но и собственная федерация рисует правила для борьбы с сильными фигуристами💪
0
0
0
Ответ alexnew
Если поднять возраст до 17, то останутся только Туктамышева и Валиева. Все остальные девочки моложе, а большинство намного моложе.
Муре скоро 18
+1
-1
0
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