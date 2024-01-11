Валиева, Туктамышева, Петросян, Костылева, Базылюк, Семененко, Гуменник, Дикиджи выступят на чемпионате России по прыжкам
Известен состав участников чемпионата России по прыжкам-2023/2024, который пройдет 19-21 января.
Чемпионата России по прыжкам
Москва
Состав участников
Мужчины
Михаил Алексахин
Вадим Воронов
Михаил Полянский
Иван Попов
Даниил Постарнаков
Макар Пузин
Павел Савченко
Никита Сарновский
Илья Строганов
Михаил Терновский
Михаил Тихонов
Роман Хамзин
Женщины
Алена Жилина
Милана Лебедева
Диана Мильто
Виктория Морозова
Арина Мохова
Ангелина Палагина
Анастасия Уткина
Арина Чернобавская
Пары
Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина — Александр Галлямов
Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев
Елизавета Осокина — Артем Грицаенко
Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик
Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков
Наталья Хабибулина — Илья Княжук
ПРИМЕЧАНИЕ: состав является предварительным.
Садкова, Мозалев, Савосин, Яметова и другие где?
А есть честно ноунеймы