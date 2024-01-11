У 75-летнего Свена-Йорана Эрикссона рак в терминальной стадии: «Мне осталось около года в лучшем случае»
У Свена-Йорана Эрикссона обнаружили рак в терминальной стадии.
Экс-тренер сборной Англии, «Манчестер Сити», «Лацио» и «Ромы» рассказал, что узнал о болезни после того, как упал в обморок на пробежке.
Напомним, в феврале прошлого года Эрикссон приостановил работу в футболе из-за проблем со здоровьем. В последнее время 75-летний швед работал спортивным директором в «Карлстаде», выступающем в третьем шведском дивизионе.
«Все видят, что у меня тяжелое заболевание, и предполагают, что это рак. Так и есть. Но я должен бороться с ним как можно дольше.
Я знаю, что в лучшем случае мне осталось около года, в худшем – даже меньше. Или в лучшем случае, я полагаю, даже дольше. Не думаю, что врачи могут быть полностью уверены.
Лучше не думать об этом. Нужно обмануть свой мозг. Я мог бы все время думать об этом, сидеть дома и думать, что мне не повезло, и так далее.
Легко оказаться в таком положении. Но нужно смотреть на вещи позитивно и не зацикливаться на неудачах, потому что это, конечно, самая большая неудача из всех. Это возникает из ниоткуда и шокирует вас.
Я не испытываю никакой сильной боли. Но у меня диагностировали болезнь, которую можно замедлить, но нельзя излечить. Такова реальность», – сказал Эрикссон в эфире шведской радиостанции P1.
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Такая участь рано или поздно настигнет нас всех. Свен-Йоран теперь просто примерно знает свой срок. Тут вопрос ещё, что хуже - так, или если это будет внезапно.
Но, как болельщику футбола, печально осознавать, что Эрикссон скоро уйдёт.