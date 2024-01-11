У 75-летнего Свена-Йорана Эрикссона рак в терминальной стадии: «Мне осталось около года в лучшем случае»

Теги Рома Лацио Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия серия А Италия Свен-Йоран Эрикссон Здоровье Футбол

У Свена-Йорана Эрикссона обнаружили рак в терминальной стадии.

Экс-тренер сборной Англии, «Манчестер Сити», «Лацио» и «Ромы» рассказал, что узнал о болезни после того, как упал в обморок на пробежке.

Напомним, в феврале прошлого года Эрикссон приостановил работу в футболе из-за проблем со здоровьем. В последнее время 75-летний швед работал спортивным директором в «Карлстаде», выступающем в третьем шведском дивизионе.

«Все видят, что у меня тяжелое заболевание, и предполагают, что это рак. Так и есть. Но я должен бороться с ним как можно дольше.

Я знаю, что в лучшем случае мне осталось около года, в худшем – даже меньше. Или в лучшем случае, я полагаю, даже дольше. Не думаю, что врачи могут быть полностью уверены.

Лучше не думать об этом. Нужно обмануть свой мозг. Я мог бы все время думать об этом, сидеть дома и думать, что мне не повезло, и так далее.

Легко оказаться в таком положении. Но нужно смотреть на вещи позитивно и не зацикливаться на неудачах, потому что это, конечно, самая большая неудача из всех. Это возникает из ниоткуда и шокирует вас.

Я не испытываю никакой сильной боли. Но у меня диагностировали болезнь, которую можно замедлить, но нельзя излечить. Такова реальность», – сказал Эрикссон в эфире шведской радиостанции P1.

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9 комментариев
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Здоровья! что тут скажешь...
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Можно только пожелать успеть исполнить все свои желания и смерти без тяжелейших страданий(
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Ответ sabrusov
Здоровья! что тут скажешь...
Тут уже не здоровья, а жизни надо желать...
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Один из любимых тренеров детства. Всегда так легко читалось его имя, прям как родное. Не хочу кощунствовать, но 75 не шутки, страшно когда от рака умирают двадцатилетние. У меня бабушка примерно в таком возрасте от рака ушла. Всем здоровья, но жизнь конечна.
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Кошмар какой осозновать, что тебе остаются считанные месяцы. Сил семье.
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Дед, проживи свой последний год (или месяцы, или даже два года) так, чтобы ты и твои близкие не жалели ни о чём.
Такая участь рано или поздно настигнет нас всех. Свен-Йоран теперь просто примерно знает свой срок. Тут вопрос ещё, что хуже - так, или если это будет внезапно.
Но, как болельщику футбола, печально осознавать, что Эрикссон скоро уйдёт.
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Прожить эти дни как можно больше в радости, в счастье, в кругу семьи и близких, закрывая свои "земные" дела - силы духа, мудрости и смелости тебе великий футбольный швед.
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Кошмар! Сил и здоровья!🙏
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Это ужасно.
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