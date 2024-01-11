Лыжи. Кубок России. Степанова, Сорина, Смирнова, Прокофьева и Истомина выступят в коньковой «разделке»
11 января на Кубке России по лыжам женщины выступят в коньковой «разделке».
Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам
Пятый этап
Мирный
Женщины
10 км, свободный стиль, раздельный старт
Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ
Старт-лист
19. Лилия Васильева
49. Татьяна Сорина
52. Алиса Жамбалова
57. Виктория Трошина
59. Ольга Якимушкина
61. Майя Новикова
63. Алина Пеклецова
67. Дарья Непряева
75. Лидия Горбунова
77. Мария Истомина
80. Алия Иксанова
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Мирном