Лыжи. Кубок России. Степанова, Сорина, Смирнова, Прокофьева и Истомина выступят в коньковой «разделке»

11 января на Кубке России по лыжам женщины выступят в коньковой «разделке».

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

Пятый этап

Мирный

Женщины

10 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ

Старт-лист

19. Лилия Васильева

49.

52.

57. Виктория Трошина

58.

59. Ольга Якимушкина

61. Майя Новикова

63.

67.

69.

71.

72.

73.

75.

77.

79.

80.

81.

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Мирном