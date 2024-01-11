Лыжи. Кубок России. Степанова, Сорина, Смирнова, Прокофьева и Истомина выступят в коньковой «разделке»

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) гонка 10 км (жен) Анастасия Доценко Алия Иксанова Кубок России Алиса Жамбалова Лилия Васильева Татьяна Сорина (Алешина) Лидия Горбунова (Дуркина) Ольга Якимушкина (Кучерук) Мария Истомина Екатерина Смирнова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Виктория Трошина Елизавета Пантрина (Бекишева) Алина Пеклецова Майя Новикова Лыжи

11 января на Кубке России по лыжам женщины выступят в коньковой «разделке».

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

Пятый этап

Мирный

Женщины

10 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ

Старт-лист

19. Лилия Васильева

49. Татьяна Сорина

52. Алиса Жамбалова

57. Виктория Трошина

58. Анастасия Доценко

59. Ольга Якимушкина

61. Майя Новикова

63. Алина Пеклецова

67. Дарья Непряева

69. Анастасия Фалеева

71. Екатерина Смирнова

72. Анастасия Прокофьева

73. Елизавета Пантрина

75. Лидия Горбунова

77. Мария Истомина

79. Евгения Крупицкая

80. Алия Иксанова

81. Вероника Степанова

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Мирном

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1 комментарий
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Давненько Таня Сорина не бежала. Удачи ей!
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