«Спартак-2» будет создан на базе петербургской «Звезды» – помимо Комбарова, перейдет большая часть игроков и менеджмента

«Спартак-2» будет создан на базе петербургской «Звезды».

В «Спартак-2» перейдет большая часть игроков петербургской команды, а также весь тренерский штаб и менеджмент.

«Помимо главного тренера в лице Дмитрия Комбарова, весь возрождающийся «Спартак-2» будет создан на базе «Звезды», – сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

Напомним, «Спартак-2» был расформирована в мае 2022 года. Недавно стало известно, что команда вновь будет возрождена.

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