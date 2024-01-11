«Спартак-2» будет создан на базе петербургской «Звезды» – помимо Комбарова, перейдет большая часть игроков и менеджмента

Теги Спартак Дмитрий Комбаров премьер-лига Россия Вторая лига Б Спартак-2 Звезда Санкт-Петербург Футбол

«Спартак-2» будет создан на базе петербургской «Звезды».

В «Спартак-2» перейдет большая часть игроков петербургской команды, а также весь тренерский штаб и менеджмент.

«Помимо главного тренера в лице Дмитрия Комбарова, весь возрождающийся «Спартак-2» будет создан на базе «Звезды», – сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

Напомним, «Спартак-2» был расформирована в мае 2022 года. Недавно стало известно, что команда вновь будет возрождена. 

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11 комментариев
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лучше на базе зенита чего мелочиться
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это когда иркутская звезда в питер переехать успела или это другая команда совсем?
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Ответ Ебздрогыч
Спартак Санкт-Петербург - интересно звучит!
«Спартак» — российский мужской баскетбольный клуб из Санкт-Петербурга. Википедия
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Спартак Санкт-Петербург - интересно звучит!
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Вспоминая Комбарова, команда будет играть в английском стиле, будет много навесов..
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А свои игроки из академии куда делись
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Звезда пришла откудова не ждали :)
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А медведь Комбарова тоже будет?
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Ну что - Спартак питерский фарм! Теперь ОФИЦИАЛЬНО! )))

"Самая популярная команда вселенной" просит стать своей базой питерский клуб! ))))))))))
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