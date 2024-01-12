Кочетков получил травму в игре с «Анахаймом» после столкновения с Лундстремом. Орлов толкнул игрока «Дакс» на своего вратаря
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков получил травму в матче с «Анахаймом».
Россиянин покинул площадку во втором периоде игры регулярного чемпионата с «Дакс» (6:3) после столкновения с форвардом соперника Исаком Лундстремом.
При счете 3:3 защитник «Харрикейнс» Дмитрий Орлов толкнул шведа у своих ворот, тот упал на Кочеткова и задел в падении его голову.
Петр, отразивший к этому времени 10 бросков из 13, некоторое время не вставал. Затем он ушел со льда с помощью партнеров.
На замену вышел Антти Раанта и не пропустил ни одной шайбы, отразив 3 броска соперника. Победа была записана на его счет.