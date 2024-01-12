Кочетков получил травму в игре с «Анахаймом» после столкновения с Лундстремом. Орлов толкнул игрока «Дакс» на своего вратаря

Теги травмы Каролина Анахайм НХЛ Дмитрий Орлов Антти Раанта Исак Лундстрем Петр Кочетков Хоккей

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков получил травму в матче с «Анахаймом».

Россиянин покинул площадку во втором периоде игры регулярного чемпионата с «Дакс» (6:3) после столкновения с форвардом соперника Исаком Лундстремом. 

При счете 3:3 защитник «Харрикейнс» Дмитрий Орлов толкнул шведа у своих ворот, тот упал на Кочеткова и задел в падении его голову.

Петр, отразивший к этому времени 10 бросков из 13, некоторое время не вставал. Затем он ушел со льда с помощью партнеров. 

На замену вышел Антти Раанта и не пропустил ни одной шайбы, отразив 3 броска соперника. Победа была записана на его счет. 

2 комментария
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Кочеткову здоровья! Хотелось бы чтоб ничего серьезного
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Толкнуть игрока соперника, но так, что свой вратарь получит травму - ошибка настолько же глупая, насколько распространённая, увы.
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