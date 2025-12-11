Маротта о 0:1 «Интера» от «Ливерпуля»: «Незаслуженное поражение. Футбол непредсказуем – не всегда побеждает сильнейший»

Беппе Маротта: «Интер» проиграл «Ливерпулю» незаслуженно.

Президент «Интера » Беппе Маротта назвал незаслуженным поражение от «Ливерпуля » в Лиге чемпионов (0:1).

«Осталось глубокое разочарование, потому что [поражение] было незаслуженным. С другой стороны, оно должно придать нам еще больше энергии. Нам предстоит матч с «Дженоа», к которому мы подойдем наилучшим образом, а также матчи с «Арсеналом» и дортмундской «Боруссией», которые будут важны для нас. У нас будет больше решимости, чем раньше.

Наша цель в Лиге чемпионов – финишировать в первой восьмерке и избежать стыковых матчей. Путь, который мы прошли, позволяет оценивать будущее Киву с оптимизмом. У команды большой опыт, у нас есть чемпионы, фантастический тренер и замечательные болельщики.

Футбол непредсказуем, не всегда побеждает сильнейший. Этот матч был не из тех, где соперник доминировал, скорее мы были на равных. Нам нужно быть умнее и удачливее. Важно то, что показали команда и тренер», – сказал Маротта в интервью Sky Sport.