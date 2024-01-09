Умер Беккенбауэр, Артур в «Зените», жалоба Путину от ветеранов СКА, 8-летний контракт Нюландера на 92 млн, «МЮ» в 4-м раунде Кубка Англии, Мостовой – в шорт-листе «Енисея» и другие новости

1. Умер Франц Беккенбауэр. Двукратному обладателю «Золотого мяча», чемпиону мира и Европы было 78 лет.

2. «Зенит» объявил о трансфере Артура из «Палмейрас». Контракт с 25-летним хавбеком подписан до лета 2027-го с опцией продления на сезон. Переход игрока обошелся в 15 млн евро.

3. Ветераны СКА написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола «Металлурга»: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

4. «Манчестер Юнайтед» вышел в 4-й раунд Кубка Англии, победив «Уиган» – 2:0. На следующей стадии «МЮ» сыграет с «Ньюпортом» или «Истли».

5. Александр Мостовой – в шорт-листе «Енисея» на пост главного тренера. Переговоры начнутся после праздников.

6. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» (4:1), Малкин стал 1-й звездой – гол, передача и стычка с игроком соперника. «Рейнджерс» проиграли «Ванкуверу» (3:6), Панарин набрал очки в 8-й игре подряд (1+1), Шестеркин пропустил 5 шайб, Кузьменко вновь по нулям, включая и броски в створ. Все результаты дня – здесь.

7. В «ПСЖ» не знают о договоренности Килиана Мбаппе с «Реалом», форвард не уведомлял клуб о своем решении. А в окружении нападающего заявили, что договоренности о будущем нет, а внешнее воздействие не повлияет на сроки принятия решения.

8. «Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании, «Барса» – с «Унионистас» из 3-й лиги.

9. Нападающий Вильям Нюландер подписал 8-летний контракт с «Торонто» с зарплатой 11,5 млн долларов в год. Это самый крупный контракт в истории «Лифс» по общей сумме – 92 млн.

10. НБА. «Индиана» одолела «Бостон», «Милуоки» дома проиграл «Юте» и другие результаты.

11. Обвиненный в изнасиловании хавбек «Сандерленда» Джек Даймонд был признан невиновным. Присяжные за 15 минут вынесли приговор, а игрок заплакал после оглашения вердикта.

12. Чарльз Оливейра и Арман Царукян проведут претендентский бой на UFC 300, а Ислам Махачев подерется с победителем летом 2024 года.

Цитаты дня.

Ирина Роднина: «Я не считаю Дэвис и Смолкина перспективной парой. Интересно узнать позицию мамы – все ее ученики сидят дома, а дочь выступает»

Мостовой о тренерстве: «Ничего сложного нет: футбол – игра простая. Обучение проходит отлично»

«Как может идиот Мхитарян играть вместо Алексиса? Это сводит с ума». Видаль об «Интере»

«В АПЛ гораздо больше денег, любой клуб может купить игрока за 30 млн евро. Но разница в классе не такая, в Ла Лиге необыкновенные футболисты». Тирни о чемпионатах

Третьяк о недопуске России на МЧМ-2024: «У нас просто отняли золотые медали – у меня такое ощущение. Мы вырастили хороших хоккеистов – 100% играли бы в финале»

Мостовой о Семаке: «Смог бы работать в АПЛ, с 6-го по 20-е место, но надо тренировать команду уровня минимум «Ливерпуля», чтобы что-то выиграть. Гвардиола «Брентфорд» сделает чемпионами?»

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