«Локомотив» отдал Педриньо «Сантосу» в аренду
«Локомотив» отдал Педриньо Перейру в аренду «Сантосу».
Об этом объявил бразильский клуб.
Последние полгода полузащитник провел в «Америка Минейро». Теперь он снова отправился в аренду на сезон.
Ранее сообщалось, что «Сантос» будет выплачивать игроку зарплату в полном объеме, никаких выплат «Локомотиву» не предусмотрено.
В декабре «Сантос» вылетел в бразильскую Серию Б впервые в своей 111-летней истории.
Фото: santosfc.com.br
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