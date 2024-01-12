«Локомотив» отдал Педриньо «Сантосу» в аренду

«Локомотив» отдал Педриньо Перейру в аренду «Сантосу».

Об этом объявил бразильский клуб.

Последние полгода полузащитник провел в « ». Теперь он снова отправился в аренду на сезон.

Ранее сообщалось, что «Сантос» будет выплачивать игроку зарплату в полном объеме, никаких выплат « » не предусмотрено.

В декабре «Сантос» вылетел в бразильскую Серию Б впервые в своей 111-летней истории.

Фото: santosfc.com.br

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