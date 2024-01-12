Свечников забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Дакс». У Андрея 8+7 в последних 8 играх

Теги Каролина Анахайм НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Анахаймом».

«Каролина» обыграла «Дакс» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ

В активе россиянина стало 27 (10+17) очков в 26 играх сезона. В последних 8 матчах – 15 (8+7) баллов. 

Сегодня Свечников (15:00, 3:00 – в большинстве, «0») реализовал единственный бросок в створ, еще 1 прошел мимо. Также на его счету 6 силовых приемов, 1 блок и 1 перехват. 

5 комментариев
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Из игроков Каролины Свечников лучше всего смотрится в тройке с Ахо и Терявяйнен. У них отличное взаимопонимание. Когда забил Свечников классно разыграли, красивая шайба!
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+1
Шайба-загляденье! Молодец, Андрей!
+1
0
+1
Сначала прочитал, Овечкин
+1
0
+1
Одновременно с Ничушкиным нашел игру. Наших на две звезды больше)
+1
-1
0
Свечников зажигает свечи!
Больше очка за игру в сезоне!
+1
-1
0
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