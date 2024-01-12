Свечников забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Дакс». У Андрея 8+7 в последних 8 играх

Андрей Свечников забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Анахаймом».

« » обыграла «Дакс» (6:3) в регулярном чемпионате .

В активе россиянина стало 27 (10+17) очков в 26 играх сезона. В последних 8 матчах – 15 (8+7) баллов.

Сегодня Свечников (15:00, 3:00 – в большинстве, «0») реализовал единственный бросок в створ, еще 1 прошел мимо. Также на его счету 6 силовых приемов, 1 блок и 1 перехват.