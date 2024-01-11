Чемпионат Европы-2024. Губанова, Хендрикс, Пинзарроне, Куракова, Репонд, Шильд, Гутманн выступят с короткими программами

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11 января на чемпионате Европы женщины выступят с короткими программами.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024

Каунас, Литва

Женщины

Короткая программа

Начало – 14.15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Лаура Щесна (Польша)

2. Регина Шерманн (Венгрия)

3. Ана София Бешкя (Румыния)

4. Барбора Вранкова (Чехия)

5. Юлия Ловренчич (Словения)

Вторая разминка

6. Ванеса Селмекова (Словакия)

7. Миа Риса Гомес (Норвегия)

8. Антонина Дубинина (Сербия)

9. Кристина Исаев (Германия)

10. Нина Пови (Великобритания)

Третья разминка

11. Эмми Пелтонен (Финляндия)

12. Анастасия Гожва (Украина)

13. Джейд Ховин (Бельгия)

14. Кристина Лисовская (Германия)

15. Нелла Пелконен (Финляндия)

Четвертая разминка

16. Ливия Кайзер (Швейцария)

17. Алина Урушадзе (Грузия)

18. Мария Сенюк (Израиль)

19. Сарина Йоос (Италия)

20. Александра Головкина (Литва)

21. Натали Лангербаур (Эстония)

Пятая разминка

22. Александра Фейгин (Болгария)

23. Ольга Микутина (Австрия)

24. Йозефин Тальегард (Швеция)

25. Софья Степченко (Латвия)

26. Лара Наки Гутманн (Италия)

27. Юлия Саутер (Румыния)

Шестая разминка

28. Лорин Шильд (Франция)

29. Нина Пинзарроне (Бельгия)

30. Кимми Репонд (Швейцария)

31. Луна Хендрикс (Бельгия)

32. Анастасия Губанова (Грузия)

33. Екатерина Куракова (Польша)

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2024 в Каунасе. Там выступят Хендрикс, Сяо Хим Фа, Губанова, Дэвис и Смолкин

4 комментария
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Я за нашу грузинку.
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Без Нины даже не знаю за кого поболеть. Потеряют вторую квоту, а в следующем сезоне снова борьба за одну квоту будет.
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За Нину Пинзаронне!
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