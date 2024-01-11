Чемпионат Европы-2024. Метелкина и Берулава, Хазе и Володин, Павлова и Святченко, Беккари и Гуаризе выступят с произвольными программами
11 января на чемпионате Европы пары представят произвольные программы.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024
Каунас, Литва
Пары
Произвольная программа
Начало – 20.00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)
2. Барбора Кучанова – Мартин Бидар (Чехия)
3. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
4. Лидия Смарт – Гарри Мэттик (Великобритания)
Вторая разминка
5. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция)
6. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
7. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)
8. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)
Третья разминка
9. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
10. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
11. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
12. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
Четвертая разминка
13. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
14. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)
15. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
16. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
Положение после короткой программы
1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 71,30
2. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 69,63
3. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 67,05
4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 65,29
5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 64,87
6. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 62,52
7. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 61,52
8. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 56,79
9. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) – 54,06
10. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 53,95
11. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 53,61
12. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 52,95
13. Барбора Кучанова – Мартин Бидар (Чехия) – 52,49
14. Лидия Смарт – Гарри Маттик (Великобритания) – 51,60
15. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 50,90
16. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 48,23
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2024 в Каунасе. Там выступят Хендрикс, Сяо Хим Фа, Губанова, Дэвис и Смолкин