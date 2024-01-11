Чемпионат Европы-2024. Метелкина и Берулава, Хазе и Володин, Павлова и Святченко, Беккари и Гуаризе выступят с произвольными программами

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11 января на чемпионате Европы пары представят произвольные программы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024

Каунас, Литва

Пары

Произвольная программа

Начало – 20.00 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Первая разминка

1. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)

2. Барбора Кучанова – Мартин Бидар (Чехия)

3. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

4. Лидия Смарт – Гарри Мэттик (Великобритания)

Вторая разминка

5. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция)

6. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) 

7. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) 

8. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)

Третья разминка

9. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

10. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) 

11. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

12. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) 

Четвертая разминка

13. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

14. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)

15. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

16. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

Положение после короткой программы

1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 71,30

2. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 69,63

3. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 67,05

4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 65,29

5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 64,87

6. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 62,52

7. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 61,52

8. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 56,79

9. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) – 54,06

10. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 53,95

11. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 53,61

12. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 52,95

13. Барбора Кучанова – Мартин Бидар (Чехия) – 52,49

14. Лидия Смарт – Гарри Маттик (Великобритания) – 51,60

15. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 50,90

16. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 48,23

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2024 в Каунасе. Там выступят Хендрикс, Сяо Хим Фа, Губанова, Дэвис и Смолкин

1 комментарий
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Я за Метёлкину.
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