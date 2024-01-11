Загитова о журналистике: «В профессии я оказалась случайно, но я очень рада, что так сложились обстоятельства»

Алина Загитова рассказала, как попала в журналистику.

«На самом деле, в принципе в этой профессии я оказалась случайно, но я очень рада, что так сложились обстоятельства, что мне дали такую возможность развиваться не только в тренировках, но и в другой сфере деятельности.

Я учусь на продюсировании и культурной политике, факультет журналистики, но я могу сказать, что там есть разные сферы, то есть как история России, так и можно быть фотографом, PR-менеджером, то есть там очень много ответвлений в других профессиях.

Всегда очень волнительно брать в руки микрофон. Все время думаю, размышляю, как бы я сказала на данный момент, что бы я спросила. Все время профессия держит в напряжении.

Есть свои подводные камни, но я люблю трудности, мне нравится моя новая профессия, я пытаюсь развиваться», – сказала олимпийская чемпионка в интервью китайскому новостному агентству.