Загитова о журналистике: «В профессии я оказалась случайно, но я очень рада, что так сложились обстоятельства»
Алина Загитова рассказала, как попала в журналистику.
«На самом деле, в принципе в этой профессии я оказалась случайно, но я очень рада, что так сложились обстоятельства, что мне дали такую возможность развиваться не только в тренировках, но и в другой сфере деятельности.
Я учусь на продюсировании и культурной политике, факультет журналистики, но я могу сказать, что там есть разные сферы, то есть как история России, так и можно быть фотографом, PR-менеджером, то есть там очень много ответвлений в других профессиях.
Всегда очень волнительно брать в руки микрофон. Все время думаю, размышляю, как бы я сказала на данный момент, что бы я спросила. Все время профессия держит в напряжении.
Есть свои подводные камни, но я люблю трудности, мне нравится моя новая профессия, я пытаюсь развиваться», – сказала олимпийская чемпионка в интервью китайскому новостному агентству.
Зрителей, к сожалению, тоже.
Она точно учится на культурной политике?
Или в принципе? )
Но как 4 года учась на факультете журналистики не самого последнего вуза страны можно говорить "там есть разные сферы, то есть как история России, так и можно быть фотографом"? Или "развиваться в тренировках".
Можно попасть в профессию случайно, но пока создаётся ощущение, что она в ней случайно и остаётся, к моему огромному сожалению.
И можно сколько угодно говорить про то, что фигуристы топ-класса слишком мало времени уделяли школе, потому что тренировки, но есть же Аня Щербакова, Миша Коляда, Петя Гуменник, Женя Семененко, Лиза Туктамышева, Марк Кондратюк и ещё десятки других спортсменов, у которых тоже очень высокий уровень, но при этом говорят они грамотно.
Журналистам надо задуматься)
«…профессия держит в напряжении…»
Что?
Как сказал бы Киркоров, вошла не в ту дверь
Как история России, так и можно быть фотографом.
Как история России, так и можно быть фотографом.
Солнце встаёт в Поднебесной.
Волнительно.
Тяжело мне с техническим образованием разобраться в этих материях)