Загитова о журналистике: «В профессии я оказалась случайно, но я очень рада, что так сложились обстоятельства»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, как попала в журналистику.

«На самом деле, в принципе в этой профессии я оказалась случайно, но я очень рада, что так сложились обстоятельства, что мне дали такую возможность развиваться не только в тренировках, но и в другой сфере деятельности. 

Я учусь на продюсировании и культурной политике, факультет журналистики, но я могу сказать, что там есть разные сферы, то есть как история России, так и можно быть фотографом, PR-менеджером, то есть там очень много ответвлений в других профессиях. 

Всегда очень волнительно брать в руки микрофон. Все время думаю, размышляю, как бы я сказала на данный момент, что бы я спросила. Все время профессия держит в напряжении.

Есть свои подводные камни, но я люблю трудности, мне нравится моя новая профессия, я пытаюсь развиваться», – сказала олимпийская чемпионка в интервью китайскому новостному агентству.

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53 комментария
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Плохо, что такие люди с возможностями и связями как Загитова очень часто случайно оказываются в той сфере, в которой ничего не понимают. Но Загитова даже разиваться не хочет. Впрочем, публику перлами регулярно веселит.
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"Всё время профессия держит в напряжении."
Зрителей, к сожалению, тоже.
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Журналистика с хроническим косноязычием. Как можно в упор не видеть, что Загитова профнепригодна.
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Хорошая профессия - журналистика, можно нигде не учиться, случайно туда попасть и получить известность.
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+19
Ответ Prokuror Prokurorov
Плохо, что такие люди с возможностями и связями как Загитова очень часто случайно оказываются в той сфере, в которой ничего не понимают. Но Загитова даже разиваться не хочет. Впрочем, публику перлами регулярно веселит.
Загитова оказалась в нужном месте-на флейте Ротенберга. Всё остальное вторично
+17
-1
+16
Хорошо хоть в хирурги не пошла или стоматологи, а то натворила бы делов))
+19
-4
+15
Прежде чем микрофон в руки брать, надо научиться грамотно говорить. Слушать иногда смешно и стыдно.
+15
-3
+12
Из серии: как перестать смеяться.)
Она точно учится на культурной политике?
Или в принципе? )
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-3
+11
Я всё понимаю. И я хорошо отношусь к Алине, она красивая и добрая девочка, ОЧ и всё такое.

Но как 4 года учась на факультете журналистики не самого последнего вуза страны можно говорить "там есть разные сферы, то есть как история России, так и можно быть фотографом"? Или "развиваться в тренировках".

Можно попасть в профессию случайно, но пока создаётся ощущение, что она в ней случайно и остаётся, к моему огромному сожалению.

И можно сколько угодно говорить про то, что фигуристы топ-класса слишком мало времени уделяли школе, потому что тренировки, но есть же Аня Щербакова, Миша Коляда, Петя Гуменник, Женя Семененко, Лиза Туктамышева, Марк Кондратюк и ещё десятки других спортсменов, у которых тоже очень высокий уровень, но при этом говорят они грамотно.
+12
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Ни куя не понял
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+10
Ответ Вадим Сидоров
Хорошо хоть в хирурги не пошла или стоматологи, а то натворила бы делов))
Ну кстати это говорит в том числе, что для входа в современную журналистику даже мозга Загитовой хватает. При всех связях и спортивных достижениях, залезть даже на ассистента стоматолога или терапевта нижней категории она не в состоянии.
Журналистам надо задуматься)
+9
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+8
«…но я могу сказать, что там есть разные сферы, то есть как история России, так и можно быть фотографом, PR-менеджером…»
«…профессия держит в напряжении…»

Что?
+9
-1
+8
Там где она оказалась это разве журналистика?
+9
-2
+7
На примере интервью Алины можно изучать виды речевых ошибок
+7
0
+7
В профессии я оказалась случайно.

Как сказал бы Киркоров, вошла не в ту дверь
+10
-3
+7
Ответ maks44
Перевод с китайского?
Сначала на китайский, потом с него, и так раза 3-4...
+6
0
+6
Ответ versa
Журналистика с хроническим косноязычием. Как можно в упор не видеть, что Загитова профнепригодна.
"Случайный человек в профессии", вообще-то, и означает профнепригодность этого человека. Каминг-аут, однако.
+6
0
+6
В этой профессии есть свои подводные камни, и я на них постоянно натыкаюсь, но мне нравится веселить публику, добавила Алина.
+7
-1
+6
Как история России, так и можно быть фотографом.
Как история России, так и можно быть фотографом.
Как история России, так и можно быть фотографом.
+9
-3
+6
а мы-то как рады, настроение всем поднимаешь с завидной регулярностью)
+6
-1
+5
Ты на моих безызбежно глазах.
Солнце встаёт в Поднебесной.
Волнительно.
+4
0
+4
Ответ fewral
Из серии: как перестать смеяться.) Она точно учится на культурной политике? Или в принципе? )
На самом деле, в принципе учится, пытаясь развиваться, потому что выбрала это ради этого.
+3
0
+3
Им всем одна нейросеть текст пишет? Всё всегда у них «волнительно»
+4
-1
+3
Перевод с китайского?
+7
-5
+2
Скорее всего Алина никогда не будет хорошо говорить, это умение воспитывается с детства когда с тобой разговаривают родители, когда родители в принципе разговаривают при тебе между собой не односложно, когда ты читаешь литературу хотя бы школьную. Институт такую брешь в образовании не закроет как и все эти Ледниковые периоды, песни, ведение передач. Для развития речи Алине сейчас надо много читать и не один год, чего она по понятным причинам не делает. Так что не ждите от нее хоть каких то улучшений не то что в журналистике она и до уровня Валиевой или Щербаковой не дотянет, я уже не говорю про Туктамышеву, в лучшем случае будет заучивать фразы.
+5
-3
+2
Без шуток, объясните, хочу понять: она в итоге на кого учится? Продюсер? Журналист? Историк? Фотограф? PR-менеджер?
Тяжело мне с техническим образованием разобраться в этих материях)
+5
-3
+2
Ответ fewral
Из серии: как перестать смеяться.) Она точно учится на культурной политике? Или в принципе? )
Вернее, она точно учится?
+2
0
+2
На самом деле эта истина написана не только на её глазах, но и ещё и на лбу.
+6
-4
+2
Это заметно.
+3
-1
+2
мы тоже очень рады(
+2
-1
+1
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