Иньеста о Месси: «Не знаю, вернется ли он когда-нибудь в «Барсу». Но значение Лео для клуба останется неизменным»

Иньеста о Месси: значение Лео для «Барсы» останется неизменным.
Экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста оценил значение Лионеля Месси для клуба.
«Я не знаю, есть проблемы [в отношениях Месси с «Барселоной»] или нет. Я не могу добавить ничего, кроме того, как много Лео значит для «Барсы». Это никогда не изменится, независимо от того, кто будет [в клубе], независимо от времени.
Не знаю, вернется ли он когда-нибудь в каком-либо качестве, но важне всего то, что Лео значит для «Барсы», – сказал Иньеста.
