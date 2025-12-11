Иньеста о Месси: «Не знаю, вернется ли он когда-нибудь в «Барсу». Но значение Лео для клуба останется неизменным»

Иньеста о Месси: значение Лео для «Барсы» останется неизменным.

Экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста оценил значение Лионеля Месси для клуба.

«Я не знаю, есть проблемы [в отношениях Месси с «Барселоной»] или нет. Я не могу добавить ничего, кроме того, как много Лео значит для «Барсы». Это никогда не изменится, независимо от того, кто будет [в клубе], независимо от времени.

Не знаю, вернется ли он когда-нибудь в каком-либо качестве, но важне всего то, что Лео значит для «Барсы», – сказал Иньеста.