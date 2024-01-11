Чемпионат России по биатлону. Носкова, Каплина, Сливко, Гореева, Сола и Юрлова выступят в суперспринте

Теги сборная России жен результаты чемпионат России сборная Беларуси жен Екатерина Юрлова-Перхт Лариса Куклина Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Наталья Гербулова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Анна Сола Анастасия Егорова Ирина Казакевич Елизавета Каплина Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Ксения Довгая Биатлон

11 января на чемпионате России по биатлону женщины выступят в суперспринте.

Чемпионат России по биатлону-2024

Чайковский

Женщины

Суперспринт

Начало квалификации – 8:40 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена, Матч! Планета

Начало финала – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Старт-лист

1. Екатерина Носкова

3. Анна Грухвина

7. Елизавета Каплина

13. Ксения Довгая

16. Виктория Сливко

18. Наталья Гербулова

20. Валерия Каюмова

21. Полина Шевнина

22. Лариса Куклина

27. Анастасия Гореева

35. Ульяна Нигматуллина

37. Анастасия Шевченко

38. Анна Сола (Беларусь)

40. Екатерина Юрлова-Перхт

42. Анастасия Батманова

53. Наталия Шевченко

54. Анастасия Егорова

57. Ирина Казакевич

58. Тамара Дербушева

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Чайковском

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3 комментария
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Ничего себе! Юрлова появилась. Интересно на сколько гонок?
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Резцовой жаль нет! Надеюсь не из-за травмы.
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Ответ Афанасия
Ничего себе! Юрлова появилась. Интересно на сколько гонок?
Вот даёт Катюха, биатлон её не отпускает. Ну что ж веселее будет смотреть. Осталось дождаться Миронову с Буртасовой.😊
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