Чемпионат России по биатлону. Носкова, Каплина, Сливко, Гореева, Сола и Юрлова выступят в суперспринте

11 января на чемпионате России по биатлону женщины выступят в суперспринте.

Чемпионат России по биатлону-2024

Чайковский

Женщины

Суперспринт

Начало квалификации – 8:40 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена, Матч! Планета

Начало финала – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Старт-лист

1.

3.

7.

13.

16.

18.

20.

21.

22.

27.

35.

37.

38. (Беларусь)

40. Екатерина Юрлова-Перхт

42.

53.

54.

57.

58.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Чайковском