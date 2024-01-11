Чемпионат России по биатлону. Носкова, Каплина, Сливко, Гореева, Сола и Юрлова выступят в суперспринте
11 января на чемпионате России по биатлону женщины выступят в суперспринте.
Чемпионат России по биатлону-2024
Чайковский
Женщины
Суперспринт
Начало квалификации – 8:40 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена, Матч! Планета
Начало финала – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Старт-лист
13. Ксения Довгая
16. Виктория Сливко
20. Валерия Каюмова
21. Полина Шевнина
22. Лариса Куклина
38. Анна Сола (Беларусь)
53. Наталия Шевченко
57. Ирина Казакевич
58. Тамара Дербушева
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Чайковском