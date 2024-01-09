Кубок Италии. 1/4 финала. «Фиорентина» против «Болоньи», завтра «Лацио» сыграет с «Ромой», «Милан» – с «Аталантой» Миранчука
«Фиорентина» примет «Болонью» в 1/4 финала Кубка Италии.
В среду «Лацио» и «Рома» сойдутся в римском дерби, а «Милан» сыграет с «Аталантой» Алексея Миранчука.
В четверг «Ювентус» будет противостоять «Фрозиноне».
1/4 финала
- Дата проведения
- 9 января, 23.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 10 января, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 10 января, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 11 января, 23.00, «Альянц Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
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