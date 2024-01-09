Кубок Италии. 1/4 финала. «Фиорентина» против «Болоньи», завтра «Лацио» сыграет с «Ромой», «Милан» – с «Аталантой» Миранчука

«Фиорентина» примет «Болонью» в 1/4 финала Кубка Италии.

В среду «Лацио» и «Рома» сойдутся в римском дерби, а «Милан» сыграет с «Аталантой» Алексея Миранчука.

В четверг «Ювентус» будет противостоять «Фрозиноне».

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

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