Кубок Италии. 1/4 финала. «Фиорентина» против «Болоньи», завтра «Лацио» сыграет с «Ромой», «Милан» – с «Аталантой» Миранчука

Теги Рома Милан Лацио Аталанта Фиорентина Ювентус Кубок Италии результаты Болонья Фрозиноне Футбол

«Фиорентина» примет «Болонью» в 1/4 финала Кубка Италии.

В среду «Лацио» и «Рома» сойдутся в римском дерби, а «Милан» сыграет с «Аталантой» Алексея Миранчука. 

В четверг «Ювентус» будет противостоять «Фрозиноне». 

Кубок Италии

1/4 финала

Фиорентина – Болонья
Дата проведения
9 января, 23.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Рома
Дата проведения
10 января, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Аталанта
Дата проведения
10 января, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ювентус – Фрозиноне
Дата проведения
11 января, 23.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

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5 комментариев
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https://www.sports.ru/tribuna/blogs/scoutfromgod/3214099.html?sl=1
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Вот бы в финале встретились (если сетка и соперники позволят)😜.... Болонья и Аталанта! Для жителей Бергамо и Болоньи - это был бы праздник. 🎊👍
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Ответ Nerazzurri-88
А для Флоренции не был бы ?
У Флоренции есть свой, мордобойный футбол...)
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