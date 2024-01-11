«Спартак» назначил руководителем селекционного департамента Жоакима Пинту. Он работал с Амаралом в «Бенфике»

Теги Спартак высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия Томаш Амарал Жоаким Пинту Футбол

«Спартак» назначил нового руководителя селекционного департамента.

Им стал португалец Жоаким Пинту.

«Ранее португальский специалист работал на должности старшего скаута в лиссабонской «Бенфике». К своим обязанностям Жоаким приступит 15 января.

42-летний Пинту – опытный скаут. Он 10 лет трудился в системе лиссабонского клуба. Сначала – в одной из самых успешных академий Европы, а затем, в течение четырех с половиной лет, – старшим скаутом первой команды «Бенфики». 

В «Спартаке» Пинту станет помощником спортивного директора Томаша Амарала, с которым вместе работал в «Бенфике». Его основная задача – развитие существующей скаутской службы клуба.

Желаем Жоакиму Пинту успехов в нашем клубе! Добро пожаловать!» – говорится в заявлении «Спартака».

Изображение: spartak.com

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19 комментариев
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наконец-то адекватные люди в лучшем клубе России
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Ответ San fan spartak
Развивать скаутскую службу, а она вообще была?
втридорога привезти неликвидный шлак тоже нужно уметь вообще-то
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Правильно решение на первый взгляд.
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Вообще-то у Бенфики селекционный отдел считался лучшим в Европе. Правда Бенфика жила тем, что продавала своих многочисленных талантов, а не покупала.
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Надеюсь у них получится изменить в лучшую сторону скаутскую службу.
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Как-то не похож на португальца🤔
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Развивать скаутскую службу, а она вообще была?
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А я думал сова
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Очень радует, что в клубе наконец-то появляются настоящие профессионалы. Удачи и плодотворной работы!
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О! В Спартаке оказывается есть селекционный отдел! А я то думал , что весь шлак , который есть в Спартаке, купил Абаскаль!
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"Алекса́ндр Влади́мирович Мостово́й (род. 22 августа 1968, Ломоносов[3], Ленинградская область, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник. Считается одним из лучших футболистов в истории сборной России[4]. Имеет гражданство Португалии[5]."
Ну что, ждем Царя 🤔😎
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Спартак, что ты делаешь?? Продолжай
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Это же Бурдашев 🤣
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Ответ Спартак сила
наконец-то адекватные люди в лучшем клубе России
Все ещё, не Мостовой.
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Ответ Зелёный гопник
Чем он лучший ?😅
отсутствием какого-либо сцепления с реальностью
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Ответ Зелёный гопник
Чем он лучший ?😅
чеканки, легенда испанского футбола, человек, для которого в футболе все давно придумано и вообще царь👑👑👑
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