«Спартак» назначил руководителем селекционного департамента Жоакима Пинту. Он работал с Амаралом в «Бенфике»
«Спартак» назначил нового руководителя селекционного департамента.
Им стал португалец Жоаким Пинту.
«Ранее португальский специалист работал на должности старшего скаута в лиссабонской «Бенфике». К своим обязанностям Жоаким приступит 15 января.
42-летний Пинту – опытный скаут. Он 10 лет трудился в системе лиссабонского клуба. Сначала – в одной из самых успешных академий Европы, а затем, в течение четырех с половиной лет, – старшим скаутом первой команды «Бенфики».
В «Спартаке» Пинту станет помощником спортивного директора Томаша Амарала, с которым вместе работал в «Бенфике». Его основная задача – развитие существующей скаутской службы клуба.
Желаем Жоакиму Пинту успехов в нашем клубе! Добро пожаловать!» – говорится в заявлении «Спартака».
Изображение: spartak.com
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