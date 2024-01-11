«Спартак» назначил руководителем селекционного департамента Жоакима Пинту. Он работал с Амаралом в «Бенфике»

«Спартак» назначил нового руководителя селекционного департамента.

Им стал португалец Жоаким Пинту.

«Ранее португальский специалист работал на должности старшего скаута в лиссабонской «Бенфике». К своим обязанностям Жоаким приступит 15 января.

42-летний Пинту – опытный скаут. Он 10 лет трудился в системе лиссабонского клуба. Сначала – в одной из самых успешных академий Европы, а затем, в течение четырех с половиной лет, – старшим скаутом первой команды «Бенфики».

В « » Пинту станет помощником спортивного директора , с которым вместе работал в «Бенфике». Его основная задача – развитие существующей скаутской службы клуба.

Желаем Жоакиму Пинту успехов в нашем клубе! Добро пожаловать!» – говорится в заявлении «Спартака».

Изображение: spartak.com

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