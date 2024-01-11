Чемпионат России по биатлону. Серохвостов, Халили, Латыпов, Логинов и Бажин пробегут суперспринт

Теги сборная России результаты чемпионат России сборная Беларуси жен Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Максим Воробей Ильназ Мухамедзянов Никита Поршнев Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Даниил Серохвостов Рустам Каюмов Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Михаил Бурундуков Александр Корнев Евгений Сидоров Биатлон

11 января на чемпионате России по биатлону мужчины пробегут суперспринт.

Чемпионат России по биатлону-2024

Чайковский

Мужчины

Суперспринт

Начало квалификации – 10:10 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена, Матч! Планета

Начало финала – 12:40 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Старт-лист

2. Даниил Серохвостов

4. Матвей Елисеев

7. Карим Халили

10. Роман Еремин

11. Никита Поршнев

13. Евгений Емерхонов

17. Максим Воробей (Беларусь)

18. Антон Бабиков

22. Евгений Гараничев

23. Ильназ Мухамедзянов

25. Петр Пащенко

33. Александр Поварницын

34. Кирилл Стрельцов

38. Евгений Сидоров

39. Эдуард Латыпов

41. Рустам Каюмов

42. Александр Логинов

44. Александр Корнев

49. Михаил Бурундуков

55. Василий Томшин

63. Кирилл Бажин

67. Максим Цветков

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Чайковском

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2 комментария
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Серохвостов что, - выздоровел!
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В IBU отказались, а у нас все это говно проводят
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