Чемпионат России по биатлону. Серохвостов, Халили, Латыпов, Логинов и Бажин пробегут суперспринт
11 января на чемпионате России по биатлону мужчины пробегут суперспринт.
Чемпионат России по биатлону-2024
Чайковский
Мужчины
Суперспринт
Начало квалификации – 10:10 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена, Матч! Планета
Начало финала – 12:40 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Старт-лист
7. Карим Халили
10. Роман Еремин
11. Никита Поршнев
17. Максим Воробей (Беларусь)
18. Антон Бабиков
25. Петр Пащенко
34. Кирилл Стрельцов
38. Евгений Сидоров
39. Эдуард Латыпов
41. Рустам Каюмов
44. Александр Корнев
55. Василий Томшин
63. Кирилл Бажин
67. Максим Цветков
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Чайковском