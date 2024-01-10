Кубок мира. Эстафета. Тарьей Бо, Дале-Шевдал и Кристиансен выступят за Норвегию, Долль и Наврат – за Германию, Жаклен и Фийон-Майе – за Францию

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Швеции сборная Италии сборная Украины сборная Швейцарии Лукас Хофер Яков Фак Тарьей Бо сборная Словении сборная Чехии Йоханнес Кюн Бенедикт Долль эстафета Жереми Финелло Ветле Шостад Кристиансен Михал Крчмарж Дмитрий Пидручный Кентен Фийон-Майе Фабьен Клод Эмильен Жаклен Себастьян Самуэльссон Юстус Штрелов Йеспер Нелин Мартин Понсилуома Филипп Наврат Йоханнес Дале-Шевдал Стурла Хольм Лагрейд Томмазо Джакомель Никлас Хартвег Себастьян Штальдер Эрик Перро Дидье Бьона Эмиль Нюквист Элия Дзени Биатлон

11 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет мужская эстафета.

Кубок мира по биатлону-2023/24

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Мужчины

Эстафета

Начало – 16.30 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Старт-лист

1. Норвегия (Стурла Лагрейд, Йоханнес Дале-Шевдал, Тарьей Бо, Ветле Шостад Кристиансен)

2. Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат)

3. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе)

4. Италия (Элия Дзени, Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель)

5. Швеция (Эмиль Нюквист, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон)

6. Швейцария (Йоша Буркхальтер, Себастьян Штальдер, Никлас Хартвег, Жереми Финелло)

Дата проведения
11 января, 16.30
Онлайн гонки

Этап 5, Рупольдинг, Германия. Эстафета

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8 комментариев
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Жаклен должен реабилитироваться. Последний шанс для него.
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А Дале замуж вышел? Откуда эта приставка? 😂
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результат очевиден...как всё в этом году...
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решили и Дале дать пробежать, ещё и без Й.Бё, ну а Кристиансена всё таки на, видимо, на финальный этап эстафеты ЧМ планируют!
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Я вот думаю, а если бы Норвегия выставила три команды, то какими бы были остальные?
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Ну шансы есть теперь у немцев) Посмотрим.
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Йося вроде приболел, поэтому пропускает(
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Ответ Больное животное
Жаклен должен реабилитироваться. Последний шанс для него.
А кого ставить-то, даже если он опять настреляет? Шансы у него сейчас в сборной неограничены, к сожалению
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