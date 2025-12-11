Депутат Журова о рекомендации МОК допустить российских юниоров: «Думаю, после этого в футболе и хоккее наши сборные допустят хотя бы на юношеском уровне»
Депутат Журова высказалась о рекомендациях МОК допустить российских юниоров.
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова отреагировала на рекомендации МОК допускать российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном.
Рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта. Ограничения для взрослых спортсменов и команд остались в силе.
«Проще начать с юниоров, а в дальнейшем, я уверена, начнутся допуски взрослых ребят. Посмотрите на тенденцию, многие федерации обращаются в суды, возвращаются на международные соревнования, где‑то уже с гимном и флагом, где‑то в нейтральном статусе.
Думаю, после таких публичных рекомендаций МОК в футболе и хоккее допустят наши сборные хотя бы на юношеском уровне», – сказала Журова.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
