«Боруссия» арендовала Санчо у «МЮ» до конца сезона. «Дортмунд» продал вингера манкунианцам за 85 млн евро в 2021-м
Джейдон Санчо перешел в «Боруссию» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».
«Юнайтед» объявил, что 23-летний вингер арендован немецким клубом до конца сезона.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» будет платить треть зарплаты англичанина за полгода – 3 млн евро, а «МЮ» возьмет на себя 6 млн.
Летом 2021 года Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» за 85 млн евро. Он не играл за манкунианцев с августа из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.
Статистику Джейдона можно изучить здесь.
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Если Санчо забил на это, в чем сомневаться не приходится, Дортмунд ждет преждевременная тренерская отставка))
Очевидно же, что эти футболисты абсолютно разные по менталке
Надеюсь вернётся на прежний уровень!
Предоставился отличный шанс перезапустить карьеру!