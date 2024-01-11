«Боруссия» арендовала Санчо у «МЮ» до конца сезона. «Дортмунд» продал вингера манкунианцам за 85 млн евро в 2021-м

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо перешел в «Боруссию» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

«Юнайтед» объявил, что 23-летний вингер арендован немецким клубом до конца сезона.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» будет платить треть зарплаты англичанина за полгода – 3 млн евро, а «МЮ» возьмет на себя 6 млн.

Летом 2021 года Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» за 85 млн евро. Он не играл за манкунианцев с августа из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.

Статистику Джейдона можно изучить здесь.

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40 комментариев
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Очередная победа МЮ над здравым смыслом)
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Забьет не меньше 10 голов, приятного просмотра
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Типичный продукт Бундеслиги: нормально поиграл 1-2 сезона, перешёл в АПЛ за огромную сумму, провалился, и через пару лет назад в аренду или за копейки
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Где-то улыбнулся Гинер.
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Ответ SayCoffet
Очередная победа МЮ над здравым смыслом)
Ждем бесплатного возращения Хейлунда в Серию А)
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десятку до конца сезона положит)
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МЮ обувают вообще все, кому не лень)
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Удачи)
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Ответ Tahir Turk
Забьет не меньше 10 голов, приятного просмотра
Пусть 50 забьёт, чем больше голов, тем дороже можно будет продать🤓
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возьмёт чемпионство теперь
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Если Санчо учел все произошедшее в МЮ, то возьмется за работу над собой.

Если Санчо забил на это, в чем сомневаться не приходится, Дортмунд ждет преждевременная тренерская отставка))
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будет забавно если заиграет и хаг со своими принципами вовсе будет выглядеть дураком
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Уверен, что если бы Беллингем выбрал МЮ, то уже был бы тоже самым критикуемым футболистом.
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Ответ Dmitry Krupin
МЮ обувают вообще все, кому не лень)
кто? Брайтон, Сити, Шахтёр, Бенфика? а, подожди, это же другой клуб обувают))
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Ответ Nursultan Kulnasharov
Уверен, что если бы Беллингем выбрал МЮ, то уже был бы тоже самым критикуемым футболистом.
Если бы Джуд каким-то чудом выбрал переход в МЮ, то он был бы одним из двух главных тащеров в составе + увидев, как корешок Джейдон фигней страдает, дал бы ему пинка

Очевидно же, что эти футболисты абсолютно разные по менталке
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Ответ Акира_1
Типичный продукт Бундеслиги: нормально поиграл 1-2 сезона, перешёл в АПЛ за огромную сумму, провалился, и через пару лет назад в аренду или за копейки
Тут не спортивные причины.
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Мю продаст его после аренды и купить его обратно за 150 лямов, к гадалке можно не ходить
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Кажется мне что в этом кризисном Дортмунде ему тоже особо ничего не светит. Думаю в итоге и 5 гол+ пас не выбьет.
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Ответ Виктор Победов
Где-то улыбнулся Гинер.
только хотел про него написать )))
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У Манчестера появился шанс продать его летом, если за эти полгода Санчо заиграет. Если продадут за половину от покупки, будет уже хорошо ну и зарплатную ведомость разгрузят. Думаю, все выиграют от этого.
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Ну удачи парню,в МЮ при Тен Хаге ему ловить, походу, нечего.
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Картинка, где Ватцке под мышкой у Гинера.
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Нормальный ход...
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Ещё один трофей 10Хаага. Теперь выдавит Варана и жирного бразила , который обзырянился в АПЛ. А ведь глоры реала его с Канте сравнивали
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С возвращением и Удачи!!!
Надеюсь вернётся на прежний уровень!
Предоставился отличный шанс перезапустить карьеру!
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После позора в ЛЧ надо было гнать Хага,а не искать проблему в Санчо
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день новый ,дерbмo старое
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Трансферная политика как у Барсы
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Санчо освобожденный. Или Санчо непрощенный?
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По конспектам Гинера
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