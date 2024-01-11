«Боруссия» арендовала Санчо у «МЮ» до конца сезона. «Дортмунд» продал вингера манкунианцам за 85 млн евро в 2021-м

Джейдон Санчо перешел в «Боруссию» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

«Юнайтед» объявил, что 23-летний вингер арендован немецким клубом до конца сезона.

Ранее сообщалось, что « » будет платить треть зарплаты англичанина за полгода – 3 млн евро, а «МЮ» возьмет на себя 6 млн.

Летом 2021 года Санчо перешел в « » из «Боруссии» за 85 млн евро. Он не играл за манкунианцев с августа из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.

Статистику Джейдона можно изучить здесь.

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