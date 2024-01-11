ИИХФ отстранила Израиль от международных соревнований «ввиду опасений по поводу безопасности участников» 

Теги ИИХФ сборная Израиля чемпионат мира Д2 Политика Хоккей

ИИХФ отстранила сборную Израиля от международных соревнований.

Израиль выступает во 2-м дивизионе (группа А), в начале октября 2023 года произошло обострение конфликта в секторе Газа.

«После тщательного рассмотрения Совет ИИХФ принял решение: ввиду опасений по поводу безопасности всех участников чемпионата Израиль пока не будет участвовать в соревнованиях под эгидой ИИХФ.

В соответствии с обязанностью ИИХФ заботиться о защите всех участников соревнований ИИХФ и проводить здоровую и безопасную политику Совет ИИХФ в пределах своих полномочий, предусмотренных Уставом ИИХФ, решил ограничить участие национальной команды Израиля в чемпионатах ИИХФ до тех пор, пока безопасность и благополучие всех участников, включая самих израильтян, не смогут быть гарантированы», — говорится в официальном заявлении Международной федерации хоккея.

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9 комментариев
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Ахахаха, а такая сборная в хоккее существует ? В 15 дивизионе играет
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Ни в том виде спорта отстранили если главной считается целью безопасность
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Вы ещё скажите что у Бразилии есть своя хоккейная сборная
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Чё за гэги?
Там полно эмигрантов с весьма приличным уровнем.
Помнится, один даже в КХЛ играл.
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Это, конечно любопытно, и можно было бы даже сказать, что они молодцы, первые проявили принципиальность. Но. Кто-нибудь вообще знает о существовании сборной Израиля по хоккею? Может они и сделали это показательно с хоккеем, потому что на израильский хоккей все н@срать? В том числе в самом Израиле? А вот от всех видов спорта отстранить, в том числе олимпийских, как Россию, это неет, это другое, там всё безопасно. Показуха.
Это как если бы у нас отстранили только сборную по американскому футболу, или бейсболу.
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"пока безопасность и благополучие всех участников, включая самих израильтян, не смогут быть гарантированы" Вот интересно, кто такие гарантии выдаёт?)
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Белый слон в Индии сдох, наверно. Я даже серьезно удивился. ИИХФ, по-моему, единственная на такие меры к Израилю пошла. Даже в баскетбольной Евролиге все закончилось голосованием, где за отстранение израильских клубов голосовали только турки и испанцы.

При этом у Израиля группа во втордиве в Софии, где бойкотирующих Израиль команд даже нет.
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С такой потерей хоккейный мир, конечно, не справится
Суоми и кленовые листья ведь дрожали от страха: это же вам не Россия с Беларусью
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Ответ Pavel Gurin
Ахахаха, а такая сборная в хоккее существует ? В 15 дивизионе играет
Да, в основном с палестинцами и иорданцами на льду Мертвого моря)
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