ИИХФ отстранила Израиль от международных соревнований «ввиду опасений по поводу безопасности участников»
ИИХФ отстранила сборную Израиля от международных соревнований.
Израиль выступает во 2-м дивизионе (группа А), в начале октября 2023 года произошло обострение конфликта в секторе Газа.
«После тщательного рассмотрения Совет ИИХФ принял решение: ввиду опасений по поводу безопасности всех участников чемпионата Израиль пока не будет участвовать в соревнованиях под эгидой ИИХФ.
В соответствии с обязанностью ИИХФ заботиться о защите всех участников соревнований ИИХФ и проводить здоровую и безопасную политику Совет ИИХФ в пределах своих полномочий, предусмотренных Уставом ИИХФ, решил ограничить участие национальной команды Израиля в чемпионатах ИИХФ до тех пор, пока безопасность и благополучие всех участников, включая самих израильтян, не смогут быть гарантированы», — говорится в официальном заявлении Международной федерации хоккея.
Там полно эмигрантов с весьма приличным уровнем.
Помнится, один даже в КХЛ играл.
Это как если бы у нас отстранили только сборную по американскому футболу, или бейсболу.
При этом у Израиля группа во втордиве в Софии, где бойкотирующих Израиль команд даже нет.
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