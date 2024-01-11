ИИХФ отстранила Израиль от международных соревнований «ввиду опасений по поводу безопасности участников» 

ИИХФ отстранила сборную Израиля от международных соревнований.

Израиль выступает во 2-м дивизионе (группа А), в начале октября 2023 года произошло обострение конфликта в секторе Газа.

«После тщательного рассмотрения Совет ИИХФ принял решение: ввиду опасений по поводу безопасности всех участников чемпионата Израиль пока не будет участвовать в соревнованиях под эгидой ИИХФ.

В соответствии с обязанностью ИИХФ заботиться о защите всех участников соревнований ИИХФ и проводить здоровую и безопасную политику Совет ИИХФ в пределах своих полномочий, предусмотренных Уставом ИИХФ, решил ограничить участие национальной команды Израиля в чемпионатах ИИХФ до тех пор, пока безопасность и благополучие всех участников, включая самих израильтян, не смогут быть гарантированы», — говорится в официальном заявлении Международной федерации хоккея.