  • Ковач о словах Шлоттербека после 2:2 с «Буде-Глимт»: «Понимаю разочарование, нормально, когда лидер раздражен поведением на поле. Мы упустили игру, которую контролировали»
Ковач о словах Шлоттербека после 2:2 с «Буде-Глимт»: «Понимаю разочарование, нормально, когда лидер раздражен поведением на поле. Мы упустили игру, которую контролировали»

Нико Ковач: понимаю разочарование Шлоттербека, мы упустили игру с «Буде-Глимт».

Главный тренер «Боруссии» Нико Ковач отреагировал на высказывания Нико Шлоттербека после матча с «Буде-Глимт».

Защитник дортмундцев выразил недовольство игрой своих партнеров по команде в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:2).  

В частности, Шлоттербек заявил: «Каждый играл сам по себе. Игроки, которые вышли на замену, теряли все мячи. Надо было снимать вопросы о победителе, а мы этого не сделали. Мы могли набрать 13 очков, и я думаю, что некоторые не осознавали, насколько это важно. Вот почему это не просто обидно, а очень плохо».

«Я понимаю разочарование Шлотти. Как ведущий игрок, он, безусловно, имеет право комментировать определенные вещи. То, что он, как лидер, раздражен поведением на поле, совершенно нормально», – сказал главный тренер на пресс-конференции.

Ковач также согласился со Шлоттербеком в том, что команда сама виновата в потере очков в матче против соперника, которого они рассчитывали без труда обыграть дома.

«Теперь я сам прочитал [комментарии]. Мы упустили огромную возможность. Это было совершенно не нужно. Мы контролировали игру, а потом упустили ее», – добавил Ковач.

