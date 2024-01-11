Агент Ахметова: «К иностранцам в «Краснодаре» относятся с большим уважением, чем к россиянам, это неправильно. Помимо удовольствия, голов и очков, футболист должен заработать на оставшуюся жизнь»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Ираклий Гегечкори лимит на легионеров агенты Ильзат Ахметов Кади Чемпионат.com деньги Кевин Кастаньо Футбол

Агент Ильзата Ахметова обвинил «Краснодар» в неуважении к российским игрокам.

– Контракт Ильзата с «Краснодаром» заканчивался этим летом. Со стороны клуба были попытки продлить договор?

– Да, они сделали предложение 31 декабря. Тогда у нас еще не было решения по «Зениту». Но предложение «Краснодара» нас не устроило. Объясню, почему: когда клуб покупает Кастаньо за 7 млн евро, Кади за 5 млн, но при этом в клубе относятся к иностранцам с большим уважением, чем к россиянам, это неправильно. Футбольный век игрока короток. Помимо удовольствия, голов и очков, футболист должен заработать на хлеб насущный, на оставшуюся жизнь.

Если бы Ахметов не хотел переходить в «Зенит», я бы ничего не смог сделать – все зависит от желания игрока. Это было взвешенное решение Ильзата, о котором на сегодняшний день он не жалеет. Конечно, он выиграл в условиях. У «Зенита» есть премиальные, есть хорошая бонусная программа. Если Ахметов будет приносить пользу клубу, то выиграет в разы, – сказал Ираклий Гегечкори.

Агент Ахметова о переходе в «Зенит»: «Если бы «Краснодар» хотел заключить длительный контракт, этой ситуации не было бы»

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93 комментария
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Хорошо, что в Зените основной акцент сделан на российских игроков, у которых лучше контракты, больше игрового времени
+228
-5
+223
По словам агента складывается ощущение, что Ахметов в Краснодаре получал какие-то копейки, на которые еле выживал и покупал продукты только по скидкам )
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+109
Агент видимо тоже хорошо заработал
+68
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+66
Агент раскрыл истинную причину, зачем российские игроки переходят в Зенит
+68
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+65
Ответ Ебздрогыч
Хорошо, что в Зените основной акцент сделан на российских игроков, у которых лучше контракты, больше игрового времени
Бакаев не даст соврать
+51
-4
+47
Ахметов уже мало заработал?И что за дичь про оставшуюся жизнь?Футболист в среднем заканчивает карьеру в 30 лет,дальше жизнь заканчивается?Что мешает параллельно с футболом учиться где то,да и на миллионы которые наши футболисты не заслуживают,они безнес открывают, который их может кормить.Агент такими высказываниями только зарывает Ахметова и себя.
+31
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+28
Ответ Tutti Pazzi per Materazzi
Агент раскрыл истинную причину, зачем российские игроки переходят в Зенит
Как будто этого никто не знал, Ахметов в Зенит явно не играть пошел, а тупо заработать
+30
-3
+27
Я вот одного не понимаю, я чуть ли не молился, чтобы Ахметова убрали из ЦСКА. После этого он ничего особенного не показал и уходит в Зенит
+22
0
+22
Просто Ахметов доказал руководству Зенита, что его двоюродная бабушка по материнской линии была бразильянкой
+20
-4
+16
Кади стоил 2 млн.
+16
0
+16
Ответ mvpaq
Агент видимо тоже хорошо заработал
Да больше половины проблем из-за аппетитов агентов. Накручивают игроков. А сами за свой барыш бьются и все. Зенит понятно - пылесосит все, что плохо лежит. Для них это копейки. А вдруг пригодится... А игроки потом часто под откос идут, когда планомерное развитие карьеры меняют на золотые клетки.
+20
-5
+15
Агентишку понесло, лучше б молчал.
+14
0
+14
Опять грузина агента понесло. Если Ахметов дитя лимита и ничего толкового из него не вышло, а Краснодар давал шанс, то зачем сейчас поливать Краснодар? Для молодежи, Краснодар делает хорошие условия для развития, но выходят такие индивиды, как Игнатьев и агенты рвачи, типа Иракли. Я заметил, что после перехода в Зенит у агентов крышу рвет и они начинают поливать бывший клуб.
+12
-1
+11
Этот агент случайно с Денисовым не работал?
А то у меня странные флэшбэки.
+9
-1
+8
Ответ Fatony
Я вот одного не понимаю, я чуть ли не молился, чтобы Ахметова убрали из ЦСКА. После этого он ничего особенного не показал и уходит в Зенит
Ну для банки такой игрок с паспортом вполне пойдет
+8
0
+8
в зените, конечно, ситуация будет иная)
+8
-1
+7
Ответ psokol88
Справедливости ради, совмещать профессиональный спорт и образование - практически нереально. Так что вариантов для работы после завершения карьеры у спортсмена не так уж много. Тренерская деятельность, административная. И не у каждого есть талант бизнесмена опять же. Но соглашусь и в том, что заработанных ими денег, даже если банально вложить в коммерческую недвижимость, хватит на достойную жизнь
Что за чушь) люди работая 5/2 учатся параллельно чему то. А тут у человека 2 тренировки в день и нет времени учиться? Его нет, тк на выбор новой тачки все ушло
+9
-2
+7
Судя по тому, что он отсылается к ценам трансфера. Причем не верным цифрам по Кади. А не к зарплатам.

Это говорит о том, что помимо зарплатки агент и игрок хотели подписной бонус. И это обычный агентский аргумент, что мол трансфер такого вот игрока стоил ну минимумум "н-ое кол-во миллионов", а вы тут бесплатно получаете. Было бы справедливо заплатить нам "иксное число миллионов".
+7
0
+7
Ответ Diego 95
Бакаев не даст соврать
🤣
+9
-3
+6
Ну вот и истинная причина, человек побег за деньгами, это не хорошо и не плохо в наш век. Но, чтобы оправдать свои действия, начинаются обвинения всех и вся, значит сам понимает, что поступает подленько по отношению к клубу, который вернул его в футбол, когда тот был никому не нужен.
+6
0
+6
На мой взгляд, это настоящий позор - клянчить деньги, ссылаясь на "неуважение" к россиянам. Во-первых, клуб сам решает кому и сколько платить, а во-вторых насколько хорош Ахметов, чтобы говорить о неуважении, ему что, МРОТ выплачивают только?

Еще один Денисов.
+7
-1
+6
Ответ Spartakus1984
Ахметов уже мало заработал?И что за дичь про оставшуюся жизнь?Футболист в среднем заканчивает карьеру в 30 лет,дальше жизнь заканчивается?Что мешает параллельно с футболом учиться где то,да и на миллионы которые наши футболисты не заслуживают,они безнес открывают, который их может кормить.Агент такими высказываниями только зарывает Ахметова и себя.
лень мешает и ощущение законченности
+6
0
+6
Уже на второй день поливает свою бывшую команду, молодец, хорошего игрока себе зенит оторвал
+6
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+5
Ну вот теперь оказывается и Краснодар предлагал контракт, а все в итоге в деньги уперлось, а сам заливал до этого что это не так
+5
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в газпроме будет Абилардам скамейку греть)) И в раздевалке петь им гимн зенита))) Деспасито пасито пасито)))
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+5
Ответ Ебздрогыч
Просто Ахметов доказал руководству Зенита, что его двоюродная бабушка по материнской линии была бразильянкой
Ох уж эта знаменитая,Бразильская диаспора из Бишкека)))
+4
0
+4
Чем больше читаю комментариев от агента, тем более неприятен мне этот персонаж. Ну ладно, удалось тебе провернуть выгодную сделку. Но сейчас гасить свой бывший клуб, отмазывая своего футболиста - это как-то мерзенько.
+3
0
+3
Врать нехорошо, Кади купили за 2 млн.
+3
0
+3
Ответ psokol88
Справедливости ради, совмещать профессиональный спорт и образование - практически нереально. Так что вариантов для работы после завершения карьеры у спортсмена не так уж много. Тренерская деятельность, административная. И не у каждого есть талант бизнесмена опять же. Но соглашусь и в том, что заработанных ими денег, даже если банально вложить в коммерческую недвижимость, хватит на достойную жизнь
Чушь собачья, было бы желание!
+3
0
+3
Ответ Spartakus1984
Ахметов уже мало заработал?И что за дичь про оставшуюся жизнь?Футболист в среднем заканчивает карьеру в 30 лет,дальше жизнь заканчивается?Что мешает параллельно с футболом учиться где то,да и на миллионы которые наши футболисты не заслуживают,они безнес открывают, который их может кормить.Агент такими высказываниями только зарывает Ахметова и себя.
Справедливости ради, совмещать профессиональный спорт и образование - практически нереально.
Так что вариантов для работы после завершения карьеры у спортсмена не так уж много. Тренерская деятельность, административная.

И не у каждого есть талант бизнесмена опять же. Но соглашусь и в том, что заработанных ими денег, даже если банально вложить в коммерческую недвижимость, хватит на достойную жизнь
+6
-3
+3
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