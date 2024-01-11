Агент Ахметова: «К иностранцам в «Краснодаре» относятся с большим уважением, чем к россиянам, это неправильно. Помимо удовольствия, голов и очков, футболист должен заработать на оставшуюся жизнь»
Агент Ильзата Ахметова обвинил «Краснодар» в неуважении к российским игрокам.
– Контракт Ильзата с «Краснодаром» заканчивался этим летом. Со стороны клуба были попытки продлить договор?
– Да, они сделали предложение 31 декабря. Тогда у нас еще не было решения по «Зениту». Но предложение «Краснодара» нас не устроило. Объясню, почему: когда клуб покупает Кастаньо за 7 млн евро, Кади за 5 млн, но при этом в клубе относятся к иностранцам с большим уважением, чем к россиянам, это неправильно. Футбольный век игрока короток. Помимо удовольствия, голов и очков, футболист должен заработать на хлеб насущный, на оставшуюся жизнь.
Если бы Ахметов не хотел переходить в «Зенит», я бы ничего не смог сделать – все зависит от желания игрока. Это было взвешенное решение Ильзата, о котором на сегодняшний день он не жалеет. Конечно, он выиграл в условиях. У «Зенита» есть премиальные, есть хорошая бонусная программа. Если Ахметов будет приносить пользу клубу, то выиграет в разы, – сказал Ираклий Гегечкори.
Агент Ахметова о переходе в «Зенит»: «Если бы «Краснодар» хотел заключить длительный контракт, этой ситуации не было бы»
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А то у меня странные флэшбэки.
Это говорит о том, что помимо зарплатки агент и игрок хотели подписной бонус. И это обычный агентский аргумент, что мол трансфер такого вот игрока стоил ну минимумум "н-ое кол-во миллионов", а вы тут бесплатно получаете. Было бы справедливо заплатить нам "иксное число миллионов".
Еще один Денисов.
Так что вариантов для работы после завершения карьеры у спортсмена не так уж много. Тренерская деятельность, административная.
И не у каждого есть талант бизнесмена опять же. Но соглашусь и в том, что заработанных ими денег, даже если банально вложить в коммерческую недвижимость, хватит на достойную жизнь