Агент Ахметова: «К иностранцам в «Краснодаре» относятся с большим уважением, чем к россиянам, это неправильно. Помимо удовольствия, голов и очков, футболист должен заработать на оставшуюся жизнь»

Агент Ильзата Ахметова обвинил «Краснодар» в неуважении к российским игрокам.

– Контракт Ильзата с «Краснодаром» заканчивался этим летом. Со стороны клуба были попытки продлить договор?

– Да, они сделали предложение 31 декабря. Тогда у нас еще не было решения по « ». Но предложение « » нас не устроило. Объясню, почему: когда клуб покупает за 7 млн евро, за 5 млн, но при этом в клубе относятся к иностранцам с большим уважением, чем к россиянам, это неправильно. Футбольный век игрока короток. Помимо удовольствия, голов и очков, футболист должен заработать на хлеб насущный, на оставшуюся жизнь.

Если бы Ахметов не хотел переходить в «Зенит», я бы ничего не смог сделать – все зависит от желания игрока. Это было взвешенное решение Ильзата, о котором на сегодняшний день он не жалеет. Конечно, он выиграл в условиях. У «Зенита» есть премиальные, есть хорошая бонусная программа. Если Ахметов будет приносить пользу клубу, то выиграет в разы, – сказал .

Агент Ахметова о переходе в «Зенит»: «Если бы «Краснодар» хотел заключить длительный контракт, этой ситуации не было бы»

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