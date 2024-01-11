Игорь Лещук: «В Москве жить круче, чем в Америке. Комфортно. Про всю Россию не могу говорить»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук считает, что в Москве жить круче, чем в США.

Этой зимой россиянин вновь отдыхал в США. Он посещал страну не менее 6 раз.

– Ты бы смог жить в Америке после завершения карьеры?

– Нет, пока нигде не представляю жизнь кроме России. Когда закончу с футболом, наверное, смог бы съездить туда, но жить именно в Москве – комфортно. Про всю Россию не могу говорить.

– Где жить круче и комфортнее для тебя – в Москве или Америке?

– Жить в Москве круче. И в другие страны съездить тоже круто, окунулся бы в атмосферу каждой страны на несколько месяцев. У меня есть такое желание.

Этой зимой я первый раз поехал в отпуск один. У меня появилось такое желание, потому что в Нью-Йорке мне нравится, сходил по знакомым местам, увидел что-то новое. Я остался доволен.

– На сколько лет у тебя виза в Америку?

– Если не ошибаюсь, на два года еще.

– Будешь продлевать визу?

– Не знаю пока, – сказал Лещук.

Лещук о США: «Сказал сотруднику аэропорта: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем»

Лещук об отдыхе в США 5-й раз: «В Москве даже шаурма вкуснее. Там много фастфуда, тяжело найти хороший ресторан. У них не все идеально, но возвращаюсь из-за атмосферы»

Игорь Лещук: «За 500 долларов разместил свой баннер на Таймс-сквер – сутки он появлялся каждый час. Кайфанул»

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