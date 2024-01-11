Игорь Лещук: «В Москве жить круче, чем в Америке. Комфортно. Про всю Россию не могу говорить»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Футбол

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук считает, что в Москве жить круче, чем в США.

Этой зимой россиянин вновь отдыхал в США. Он посещал страну не менее 6 раз.

– Ты бы смог жить в Америке после завершения карьеры?

– Нет, пока нигде не представляю жизнь кроме России. Когда закончу с футболом, наверное, смог бы съездить туда, но жить именно в Москве – комфортно. Про всю Россию не могу говорить.

– Где жить круче и комфортнее для тебя – в Москве или Америке?

– Жить в Москве круче. И в другие страны съездить тоже круто, окунулся бы в атмосферу каждой страны на несколько месяцев. У меня есть такое желание.

Этой зимой я первый раз поехал в отпуск один. У меня появилось такое желание, потому что в Нью-Йорке мне нравится, сходил по знакомым местам, увидел что-то новое. Я остался доволен.

– На сколько лет у тебя виза в Америку?

– Если не ошибаюсь, на два года еще.

– Будешь продлевать визу?

– Не знаю пока, – сказал Лещук.

Лещук о США: «Сказал сотруднику аэропорта: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем»

Лещук об отдыхе в США 5-й раз: «В Москве даже шаурма вкуснее. Там много фастфуда, тяжело найти хороший ресторан. У них не все идеально, но возвращаюсь из-за атмосферы»

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119 комментариев
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7-й раз съездить в США чтобы убедиться что там очень плохо - очень патриотично))))))))) Лещук ты просто космос
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челу 28 скоро сыграл 30 матчей за карьеру,только в россии могут платить таким игрокам баснословные деньги...
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Как же в Америке плохо. Поеду ещё раз удостлверюсь в этом
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Ответ Винстон Лайтс
7-й раз съездить в США чтобы убедиться что там очень плохо - очень патриотично))))))))) Лещук ты просто космос
"Я гналась за вами два часа, чтобы сказать как вы мне безразличны"©
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-7
+36
Конечно комфортно. Когда вся огромная страна на один город горбатится. А за МКАДом хоть трава не расти
+46
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+35
Чувак уже лет 5 подряд ездит в Америку, которая ему не нравится и которую он постоянно грязью поливает. Бедняга… видимо Госдеп что-то задумал и заставляет.
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Ну раз уж Москву от России отделил, то и за всю Америку говорить не стоит
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Конечно, сколько тут бабла насыпют в контракт...Какая там Америка
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Когда ты миллионер, то жизнь в Москве вообще сказка, только сравнивать не надо всю Россию и жизнь миллионера в Москве, это параллельные реальности.
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+15
Ответ Винстон Лайтс
7-й раз съездить в США чтобы убедиться что там очень плохо - очень патриотично))))))))) Лещук ты просто космос
Где он говорит, что там "очень плохо"? Его спрашивают - где больше нравится, где хотел бы жить после завершения карьеры - он не имеет права на собственную позицию? Ему обязательно надо затыкать рот, когда он говорит о каких-то несовершенствах США, которые он заметил, как турист?
+28
-13
+15
А как же морда лица на большом экране в Нью-йорке? Или в Москве этого выдающегося голкипера на заборе нарисовали?
+15
-1
+14
По его же логике, он не жил ни в России, ни в Америке.
+11
-1
+10
Да и вообще США скоро загнутся, только немного подождать надо. Лет 300.
Про это любой современный российский патриот знает
+13
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+10
Всем бы иметь возможность ездить в разные страны на несколько месяцев.
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Ответ Aleksey Yashin
Ну раз уж Москву от России отделил, то и за всю Америку говорить не стоит
Правильно штаты они везде разные. Не. Такой концентрации всего в одном месте! Даже в 2 часах езды от Маями есть район West Palm Beach с концентрацией миллионеров выше чем во всей Москве и таких городков по всей крутой индустрией разветвлениями ресторанами разбросано по всем штатам сотнями.
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Ответ Валера, уходи!!!
А в чем комфорт выражается в Москве? Был один раз в жизни в марте, замерз как собака. Из одного места в другое ехали на машине час сорок минут и это в выходной без пробок, я у себя в городе если еду больше 50 минут то ппц я в пробку попал, может пару раз в году.
Комфортная жизнь в Москве-это обычный миф, расчитаный на дремучих жителей, которые никогда не выезжали за границу
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Лещук: в Москве жить круче, но, если мне выдадут гринкард, то я с удовольствием уеду в США.
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Ответ Байкалыч
Комментарий скрыт
Из прочитанного понял, что все 20 миллионов жителей Москвы живут на топовом уровне.Верим.)))
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Ответ Трент Резнор
Не поспоришь. В Москве прекрасно жить.
ну если сравнить условный Бронкс с Патриками, наверное да, прекрасно... не уверен про Капотню
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+6
Ответ kandreys
Комментарий скрыт
Что в этом списке рядом с сырьевыми Казанью и Тюменью делает Ростов?) Даже в Казани ты был, в лучшем случае, в районе Кул Шарифа, на Баумана и Чистопольской (район Ривьеры, Татнефть Арены и Казань Арены). В остальном Казань такая же депрессивная за исключением поселка нефтяников.
+8
-2
+6
Я вам не скажу за всю Одессу ...
+8
-2
+6
Ответ Dmitry Orlov
Где он говорит, что там "очень плохо"? Его спрашивают - где больше нравится, где хотел бы жить после завершения карьеры - он не имеет права на собственную позицию? Ему обязательно надо затыкать рот, когда он говорит о каких-то несовершенствах США, которые он заметил, как турист?
Он говорил это многократно в предыдущих интервью, но все равно каждый год туда ездит)
+6
-1
+5
Не поспоришь. В Москве прекрасно жить.
+6
-1
+5
Ответ Dura Ace Di2
Ну, я живу в Европе, в Баварии.Очень комфортная жизнь
Рад за тебя. Я живу в СПб - тоже весьма комфортная жизнь.
+6
-1
+5
Ответ Байкалыч
Комментарий скрыт
К чему этот спич?
Особенно смешно про экс Украину
+6
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+5
«Этой зимой я первый раз поехал в отпуск один. У меня появилось такое желание, потому что в Нью-Йорке мне нравится, сходил по знакомым местам, увидел что-то новое». КАК, КАК это взаимосвязано?!!!))) 🤡
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Ответ Артём Стёпин
но и Молдаванка, и Пересыпь...
Знать не знают парня Лещука
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Ну, Москва, как известно, не Россия, так что да, жить тут вполне себе комфортно
+7
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Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
Чем лучше на родине?
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Ответ Pigmalion
Комфортная жизнь в Европе -это обычный миф, рассчитанный на дремучих жителей, которые никогда не выезжали за границу
Ну, я живу в Европе, в Баварии.Очень комфортная жизнь
+5
-1
+4
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