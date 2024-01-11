КХЛ. «Металлург» примет «Сочи», ЦСКА против московского «Динамо», «Торпедо» в гостях у минского

Теги Металлург Мг ЦСКА Локомотив Лада Торпедо результаты матчей Динамо Минск КХЛ Динамо Сочи Хоккей

«Металлург» примет «Сочи» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

ЦСКА сыграет с московским «Динамо», «Торпедо» встретится в гостях с минским «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Металлург Мг – Сочи
Дата проведения
11 января, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Лада – Локомотив
Дата проведения
11 января, 18.00, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео

ЦСКА – Динамо Москва
Дата проведения
11 января, 19.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

Динамо Минск – Торпедо
Дата проведения
11 января, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

2 комментария
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Проверка для лидеров... ну кроме Металлурга (у них разминка)
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