КХЛ. «Металлург» примет «Сочи», ЦСКА против московского «Динамо», «Торпедо» в гостях у минского
«Металлург» примет «Сочи» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
ЦСКА сыграет с московским «Динамо», «Торпедо» встретится в гостях с минским «Динамо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 11 января, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 11 января, 18.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 11 января, 19.00, «ЦСКА-Арена»
- Дата проведения
- 11 января, 19.10, «Арена-Минск»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.