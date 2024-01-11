КХЛ. «Металлург» примет «Сочи», ЦСКА против московского «Динамо», «Торпедо» в гостях у минского

«Металлург» примет «Сочи» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

сыграет с московским « », « » встретится в гостях с минским «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ