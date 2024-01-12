Овечкин в 4-й раз в сезоне остался без голов в 4+ играх подряд. У него 9 бросков на отрезке

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Сиэтл Хоккей

Александр Овечкин в 4-й раз в сезоне остался без голов в 4+ играх подряд.

Капитан «Вашингтона» не забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (1:4). 

38-летний россиянин отметился результативной передачей и продлил серию игр с очками до 6. При этом безголевая серия достигла 4 игр, на этом отрезке у нападающего 9 бросков в створ. 

Ранее в этом сезоне Александр трижды не забивал в 4+ матчах подряд – на старте регулярки (4 игры), в октябре и ноябре (6 игр), в ноябре и декабре (14 игр, личный антирекорд в НХЛ). 

В текущем сезоне у Овечкина 8 шайб в 39 играх при 27 очках. В рамках регулярок – 830 шайб в 1386 играх при 1512 очках.

Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх). 

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19 комментариев
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Адепты гениальных передач - ваш выход.
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+21
Ответ Rainn
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Попозже когда? В 50? Эта тупая мантра, что теперь он играет на команду и поэтому не забивает - последнее прибежище глоров путинтимовца. Что такое играть на команду и в то же время забивать наглядно демонстрируют Кучеров, Маккинон, Панарин, Пастерняк, МакДи, старина Кросби ( при том, что он центр).
+29
-8
+21
Ответ Владимири Йолкиннен
Адепты гениальных передач - ваш выход.
Любая передача Овечкина теперь гениальна, потому что на команду)
+20
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как я и говорил после легендарной серии из 14 игр без шайб- это не случайность и его не прорвет никуда. И что серии без голов теперь будут случаться часто.

Форма чуть по- лучше стала по сравнению со стартом регулярки, но вторая половина сезона будет очень тяжёлой.
главное чтобы без травм.
+7
-2
+5
Ответ Владимири Йолкиннен
Адепты гениальных передач - ваш выход.
На данный момент принято считать - что он перестал забивать, чтобы поднимать команду))
+5
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$12,500,000 в год.
+9
-6
+3
С зп Ови и вкладом в франшизу( пусть и до этого сезона) сложно что-то сделать тренеру
Пытается хоть какую-то полезность найти ветерану , хотя и понятно что на сегодня он играет на уровне 3-4 звена
Резкое падание скорости ( лишний вес, плохая физ форма) привели к тому что Ови стал громоздкий и неуклюжий
Не будь его статуса можно было бы и в запас угодить
Всем стоит принять что до конца сезона перемен к лучшему не будет и забить 20 голов уже будет счастье
+7
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+2
Ответ Stenort
Вашигнтону нужен хороший центр) Пусть возьмут хотя бы Зеграса)
в заложники?)
и что или кого они могут предложить Анахайму взамен?)
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Незабивающий Сиэтлу.
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Вместо того, чтобы пулять в верхний угол кидает в вратаря.
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Он как в замедленной съёмке играет. И похоже этот первый вратарь, который реально играет против Овечкина, а не отбывает номер. Видно же, что его броски не представляют никаких трудностей когда играешь не в пол силы.
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-1
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Ответ Stenort
Пики на драфте, проспектов, игроков для ботом-лайн
Кисло.
+1
-1
0
Ответ гилберт
Незабивающий Сиэтлу.
Незабивающий в Сиэтле
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