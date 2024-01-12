Овечкин в 4-й раз в сезоне остался без голов в 4+ играх подряд. У него 9 бросков на отрезке

Александр Овечкин в 4-й раз в сезоне остался без голов в 4+ играх подряд.

Капитан « » не забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (1:4).

38-летний россиянин отметился результативной передачей и продлил серию игр с очками до 6. При этом безголевая серия достигла 4 игр, на этом отрезке у нападающего 9 бросков в створ.

Ранее в этом сезоне трижды не забивал в 4+ матчах подряд – на старте регулярки (4 игры), в октябре и ноябре (6 игр), в ноябре и декабре (14 игр, личный антирекорд в НХЛ).

В текущем сезоне у Овечкина 8 шайб в 39 играх при 27 очках. В рамках регулярок – 830 шайб в 1386 играх при 1512 очках.

Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории , уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).