Овечкин в 4-й раз в сезоне остался без голов в 4+ играх подряд. У него 9 бросков на отрезке
Александр Овечкин в 4-й раз в сезоне остался без голов в 4+ играх подряд.
Капитан «Вашингтона» не забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (1:4).
38-летний россиянин отметился результативной передачей и продлил серию игр с очками до 6. При этом безголевая серия достигла 4 игр, на этом отрезке у нападающего 9 бросков в створ.
Ранее в этом сезоне Александр трижды не забивал в 4+ матчах подряд – на старте регулярки (4 игры), в октябре и ноябре (6 игр), в ноябре и декабре (14 игр, личный антирекорд в НХЛ).
В текущем сезоне у Овечкина 8 шайб в 39 играх при 27 очках. В рамках регулярок – 830 шайб в 1386 играх при 1512 очках.
Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).
Форма чуть по- лучше стала по сравнению со стартом регулярки, но вторая половина сезона будет очень тяжёлой.
главное чтобы без травм.
Пытается хоть какую-то полезность найти ветерану , хотя и понятно что на сегодня он играет на уровне 3-4 звена
Резкое падание скорости ( лишний вес, плохая физ форма) привели к тому что Ови стал громоздкий и неуклюжий
Не будь его статуса можно было бы и в запас угодить
Всем стоит принять что до конца сезона перемен к лучшему не будет и забить 20 голов уже будет счастье
и что или кого они могут предложить Анахайму взамен?)