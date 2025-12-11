Комиссионер МЛС Гарбер о Салахе: «Мы примем Мо с распростертыми объятиями. Я бы посоветовал ему связаться с Месси и Мюллером и узнать, как они счастливы здесь»

Комиссионер МЛС Гарбер: примем Салаха с распростертыми объятиями.

Комиссионер МЛС Дон Гарбер заявил, что был бы рад видеть Мохамеда Салаха в чемпионате.

Ранее 33-летний вингер «Ливерпуля » несколько матчей провел в запасе, а после игры с «Лидсом» (3:3) раскритиковал клуб и тренера Арне Слота. После этого Мохамед не был включен в заявку на матч Лиги чемпионов с «Интером » (1:0).

Сообщалось, что египтянин может перейти в «Сан-Диего» или «Чикаго Файр» из МЛС.

«Очевидно, если [Салах] когда-нибудь решит перейти в МЛС, мы примем его с распростертыми объятиями.

Я бы посоветовал ему связаться с Лео [Месси ] и Томасом Мюллером , чтобы узнать, насколько они счастливы, насколько успешны и как им нравится играть в МЛС.

Я видел некоторые слухи о Мо Салахе. Мы очень верим в неприкосновенность контракта, это американская бизнес-динамика. У Мо контракт с «Ливерпулем», с людьми, которых мы знаем. Это отличная команда», – сказал Гарбер.