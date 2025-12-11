  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Комиссионер МЛС Гарбер о Салахе: «Мы примем Мо с распростертыми объятиями. Я бы посоветовал ему связаться с Месси и Мюллером и узнать, как они счастливы здесь»
5

Комиссионер МЛС Гарбер о Салахе: «Мы примем Мо с распростертыми объятиями. Я бы посоветовал ему связаться с Месси и Мюллером и узнать, как они счастливы здесь»

Комиссионер МЛС Гарбер: примем Салаха с распростертыми объятиями.

Комиссионер МЛС Дон Гарбер заявил, что был бы рад видеть Мохамеда Салаха в чемпионате.

Ранее 33-летний вингер «Ливерпуля» несколько матчей провел в запасе, а после игры с «Лидсом» (3:3) раскритиковал клуб и тренера Арне Слота. После этого Мохамед не был включен в заявку на матч Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).

Сообщалось, что египтянин может перейти в «Сан-Диего» или «Чикаго Файр» из МЛС.

«Очевидно, если [Салах] когда-нибудь решит перейти в МЛС, мы примем его с распростертыми объятиями.

Я бы посоветовал ему связаться с Лео [Месси] и Томасом Мюллером, чтобы узнать, насколько они счастливы, насколько успешны и как им нравится играть в МЛС.

Я видел некоторые слухи о Мо Салахе. Мы очень верим в неприкосновенность контракта, это американская бизнес-динамика. У Мо контракт с «Ливерпулем», с людьми, которых мы знаем. Это отличная команда», – сказал Гарбер.

Что делать с Хаби Алонсо?25996 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoМохамед Салах
Дон Гарбер
logoВанкувер Уайткэпс
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoТомас Мюллер
logoЛионель Месси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор саудовской лиги: «Салаху мы были бы рады, но ответственность за переговоры лежит на клубах»
11 декабря, 10:48
Салах не интересен саудовцам. «Аль-Наср» Роналду, «Аль-Хилаль», «Аль-Иттихад» не планируют переговоры, слухи – пиар-акция агента вингера «Ливерпуля» (Asharq Al-Awsat)
11 декабря, 09:35
Главе «Аль-Холуда» Харбургу не нужен Салах: «Ему 33, в «Ливерпуле» ему выдали вагон денег, а он играет ниже своего уровня. Он не подходит нашей лиге, я бы лучше взял Винисиуса»
10 декабря, 20:36
Салах интересен «Аль-Насру» Роналду, «Аль-Хилалю», «Аль-Ахли», «Аль-Иттихаду» и «Аль-Кадисии». Клубы готовы «сделать все возможное», чтобы подписать Мо (The Telegraph)
10 декабря, 12:45
Директор «Баварии» Эберль исключил трансфер Салаха: «У нас есть Карл. Выдающийся талант, нет смысла брать кого-то на его место»
10 декабря, 11:49
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
51 минуту назад
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
сегодня, 04:30
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Нидерландов. «Аякс» против «Фейеноорда»
5 минут назад
Футболистка Келли об оценке внешности: «Неуверенным в себе молодым девушкам это неприятно. Но это знак того, что мы становимся более успешными, чем кому-то хотелось бы»
16 минут назад
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
41 минуту назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
сегодня, 04:57
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:42
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34