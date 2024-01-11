Радимов о «Слове пацана»: «Очень крутой сериал, после него была мысль: «А что смотреть дальше?» Айгуль, Марат и Зима – любимые персонажи»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Sports.ru Сериалы Winline Медиалига кино Чисто Питер Слово пацана Медиафутбол

Владислав Радимов рассказал о своем отношении к сериалу «Слово пацана».

«Сериал очень крутой, никогда бы не подумал, что меня может что-то из современного настолько восхитить. После его окончания возникла мысль: «А что дальше смотреть?» Некоторые серии даже пересматривал. Любимые персонажи – Айгуль, Марат и Зима. Зима – вообще мой любимчик, хоть он и не главную роль сыграл.

В 80-е я жил в Петербурге, в коммуналке на Моховой улице, но был слишком маленький и ничего такого не застал. Позже я переехал в другой район, на Богатырский проспект, и там царили любопытные правила. Я жил в доме под номером 4, на четной стороне, и у нас все было спокойно.

Но вот на нечетную сторону было лучше не заходить. При этом с парнями из дома напротив, под номером 7, мы периодически играли в футбол и хоккей, но за исключением этого ходить туда было опасно.

Если говорить про популярность, я думаю что в принципе людям нравится ностальгировать, возвращаться в прошлое. Ну и безупречно подобранный музыкальный ряд, который идеально ложится на сюжет. Мой любимый фрагмент – это погоня под песню «Мираж», когда Адидаса-старшего вывозили из больницы!» – рассказал бывший капитан «Зенита», главный тренер «Чисто Питер» в беседе со Sports.ru.

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Такое ощущение, что у всех этих восторженных фанатиков сериала отключен интернет был до этого, и последние пару десятилетий качественных сериалов они пропустили.
+21
-9
+12
Клипы Булановой можно посмотреть
+10
-1
+9
Ответ STAY SHARP
А пальто?
пальто не то
+7
0
+7
Чушпан
+7
-1
+6
Ответ Buharoid
Вот на таких алкольвов, пропитанных блатной романтикой и перегаром, данный контент и рассчитан..
Мне понравился сериал - интересная история, хорошо снят, атмосферно, хорошие музыкальные вставки, игра актеров. Не без огрехов, но очень интересно посмотреть. Да и смысл: такая жизнь ведёт на кладбище. Ты хоть смотрел или просто где-то, что-то слышал?
Мне ещё «во все тяжкие» - это для наркоманов, в твоем понимание, да?
+5
0
+5
Эти модные истории про питерские подворотни.
+6
-1
+5
Ну Радимов сам гопник, поэтому ему, понятное дело, такое нравится. Вызвало много приятных воспоминаний наверное. Я в школе регулярно огребал, поэтому меня не тянет такое смотреть, чтобы не ворошить детские травмы.
+6
-1
+5
Ответ Buharoid
Вот на таких алкольвов, пропитанных блатной романтикой и перегаром, данный контент и рассчитан..
в сериале показана история. нравится вам это или нет ребятушки. чао.
+5
-2
+3
Ответ selso99
Такое ощущение, что у всех этих восторженных фанатиков сериала отключен интернет был до этого, и последние пару десятилетий качественных сериалов они пропустили.
Так может наоборот, не отключен и они уже успели все посмотреть. А в последнее время хороших сериалов все меньше. Золотое время НВО все таки давно прошло.
+2
0
+2
Дальше Радимов смотри атаку титанов. Отличный сериал
+2
0
+2
Коротко об уровне интеллекта Радимова🤷‍♂️
+4
-2
+2
А дальше можно смотреть действительно хорошие сериалы, Сопрано, Нарко, Прослушка, например
+4
-2
+2
Сериал впечатлил Радимова, после него (и до, предполагаю) , смотреть нечего. Конец. The End.
+2
-1
+1
Не удивлен что такому персонажу как он понравился этот сериал. Сидишь бухаешь смотришь слово пацана. Для многих это прям предел мечтаний.
+5
-4
+1
Ответ Птюч, Ёж.
эти лицемерные люди восхищаются Крестным отцом и Славными парнями.
А ну да, это же другое?)))))))
+1
0
+1
Сериал начинают забывать уже👌🏻
0
0
0
А дальше посмотри "Гамлет" Козинцева, "Крестный отец " Копполы, "Леон" Бессона, "Сталкер" Тарковского.
Может пойдëт на пользу.
+3
-3
0
Дальше можно на сварку посмотреть
0
0
0
Ответ Bartez1986
его спросили, он ответил. в чем проблема?
Ответил неправильно. Правильный ответ - даже минуты этой ахинеи я не посмотрел.
+4
-4
0
Ответ Bartez1986
его спросили, он ответил. в чем проблема?
Ты как Спартач еще этого удота уважаешь что ли?🤔
0
0
0
Ответ Дренажная вода 4
Ответил неправильно. Правильный ответ - даже минуты этой ахинеи я не посмотрел.
а кто определил, что это ахинея?
0
0
0
Столько великих фильмов и сериалов, за всю жизнь не посмотреть. Тратить время на этот кал может только человек интеллектуально опущенный.
+6
-6
0
Ответ Ничего Смешного
Мне понравился сериал - интересная история, хорошо снят, атмосферно, хорошие музыкальные вставки, игра актеров. Не без огрехов, но очень интересно посмотреть. Да и смысл: такая жизнь ведёт на кладбище. Ты хоть смотрел или просто где-то, что-то слышал? Мне ещё «во все тяжкие» - это для наркоманов, в твоем понимание, да?
эти лицемерные люди восхищаются Крестным отцом и Славными парнями.
+1
-1
0
Ответ Ничего Смешного
А ну да, это же другое?)))))))
ну как то так)) хотя опять же, ну не хочешь не смотри. нет же, надо всех кто посмотрел оскорбить обязательно.
0
0
0
Ответ Наруто_Узумаки
А дальше можно смотреть действительно хорошие сериалы, Сопрано, Нарко, Прослушка, например
Очень люблю Сопрано, но вот это вот "наши ничего не могут" умиляют.
0
0
0
А пальто?
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий