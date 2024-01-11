Радимов о «Слове пацана»: «Очень крутой сериал, после него была мысль: «А что смотреть дальше?» Айгуль, Марат и Зима – любимые персонажи»

Владислав Радимов рассказал о своем отношении к сериалу «Слово пацана».

«Сериал очень крутой, никогда бы не подумал, что меня может что-то из современного настолько восхитить. После его окончания возникла мысль: «А что дальше смотреть?» Некоторые серии даже пересматривал. Любимые персонажи – Айгуль, Марат и Зима. Зима – вообще мой любимчик, хоть он и не главную роль сыграл.

В 80-е я жил в Петербурге, в коммуналке на Моховой улице, но был слишком маленький и ничего такого не застал. Позже я переехал в другой район, на Богатырский проспект, и там царили любопытные правила. Я жил в доме под номером 4, на четной стороне, и у нас все было спокойно.

Но вот на нечетную сторону было лучше не заходить. При этом с парнями из дома напротив, под номером 7, мы периодически играли в футбол и хоккей, но за исключением этого ходить туда было опасно.

Если говорить про популярность, я думаю что в принципе людям нравится ностальгировать, возвращаться в прошлое. Ну и безупречно подобранный музыкальный ряд, который идеально ложится на сюжет. Мой любимый фрагмент – это погоня под песню «Мираж», когда Адидаса-старшего вывозили из больницы!» – рассказал бывший капитан «Зенита», главный тренер « » в беседе со Sports.ru.