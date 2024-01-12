«Сан-Хосе» прервал серию из 12 подряд поражений в основное время. Победным в игре с «Монреалем» стал 1-й гол Охотюка в сезоне

Теги Монреаль Сан-Хосе НХЛ Никита Охотюк Хоккей

«Сан-Хосе» прервал серию из 12 подряд поражений, обыграв «Монреаль».

«Шаркс» победили «Канадиенс» (3:2) в гостевом матче в регулярном чемпионате НХЛ. 

Победной стала шайба российского защитника «акул» Никиты Охотюка, отличившегося впервые в сезоне (также это 1-й его гол за клуб, за карьеру в лиге – 3-й). 

В 29 матчах в сезоне в активе 23-летнего игрока 7 (1+6) баллов при полезности «минус 13», 36 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:18. 

Сегодня Охотюк (13:58, «+2») отметился 2 бросками в створ и 2 силовыми приемами, также допустил 2 потери. 

Серия «Сан-Хосе» из 12 подряд поражений в основное время стала 3-й среди самых продолжительных в НХЛ в XXI веке. Длиннее были только серии «Баффало» (2014/15, 14 поражений подряд в основное время) и «Питтсбурга» (2003/04, 13). 

С 23 очками в 42 играх команда занимает последнее место в общей таблице НХЛ.

2 комментария
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Первая шайба за клуб, она же победная, она же прервала серию из 12-ти поражений. Вобчем, Охотюка в нападение, и Акулы выбираются из кризиса)
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Охотюк красавец! Хорошо забил! Завоевывает себе место в составе.
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