«Сан-Хосе» прервал серию из 12 подряд поражений в основное время. Победным в игре с «Монреалем» стал 1-й гол Охотюка в сезоне

«Сан-Хосе» прервал серию из 12 подряд поражений, обыграв «Монреаль».

«Шаркс» победили «Канадиенс» (3:2) в гостевом матче в регулярном чемпионате НХЛ.

Победной стала шайба российского защитника «акул» , отличившегося впервые в сезоне (также это 1-й его гол за клуб, за карьеру в лиге – 3-й).

В 29 матчах в сезоне в активе 23-летнего игрока 7 (1+6) баллов при полезности «минус 13», 36 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:18.

Сегодня Охотюк (13:58, «+2») отметился 2 бросками в створ и 2 силовыми приемами, также допустил 2 потери.

Серия « » из 12 подряд поражений в основное время стала 3-й среди самых продолжительных в в XXI веке. Длиннее были только серии «Баффало» (2014/15, 14 поражений подряд в основное время) и «Питтсбурга» (2003/04, 13).

С 23 очками в 42 играх команда занимает последнее место в общей таблице НХЛ.