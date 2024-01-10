Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» против «Атлетико», «Барса» сыграет с «Осасуной» в четверг

Теги Барселона Реал Мадрид Осасуна Атлетико результаты Суперкубок Испании Футбол

«Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/2 финала Суперкубка Испании.

В четверг «Барселона» встретится с «Осасуной».

Турнир проходит в Саудовской Аравии.

Суперкубок Испании

1/2 финала

Реал Мадрид – Атлетико
Дата проведения
10 января, 22.00, «King Saud University Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Барселона – Осасуна
Дата проведения
11 января, 22.00, «King Saud University Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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4 комментария
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За финал лучшей команды Мадрида и Барселоны (Атлетико - Барселона)
+4
-2
+2
Ответ Джавид Гасанов
За финал лучшей команды Мадрида и Барселоны (Атлетико - Барселона)
факт
+1
0
+1
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