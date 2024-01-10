Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» против «Атлетико», «Барса» сыграет с «Осасуной» в четверг
«Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/2 финала Суперкубка Испании.
В четверг «Барселона» встретится с «Осасуной».
Турнир проходит в Саудовской Аравии.
1/2 финала
- Дата проведения
- 10 января, 22.00, «King Saud University Stadium»
- Дата проведения
- 11 января, 22.00, «King Saud University Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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