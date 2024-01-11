«Реал» забил 5 «Атлетико» и вышел в финал Суперкубка, «Аталанта» выбила «Милан», победа «Ливерпуля», «Написано на глазах» от Загитовой, Путин занимается спортом каждый день и другие новости

1. «Реал» мощно влетел в финал Суперкубка Испании, дожав «Атлетико» в овертайме – 5:3! «Мадрид» сыграет в финале в третий раз подряд. Банда Анчелотти продлила серию без поражений до 20 игр. Соперник «Реала» определится сегодня – «Барселона» и «Осасуна» встретятся во втором полуфинале. Антуану Гризманну немного должно поднять настроение историческое достижение – он стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико».

2. Миранчук помог «Аталанте» выбить «Милан» из Кубка Италии – с пенальти на Алексее бергамаски забили победный гол. «Россонери» не могут выиграть национальный Кубок уже 21 год. В огненном римском дерби с тремя красными карточками «Лацио» обыграл «Рому». Моуринью традиционно возмущался судейством после игры.

3. «Ливерпуль» проигрывал «Фулхэму» к перерыву в первом полуфинале Кубка лиги, но перевернул матч после перерыва – 2:1. Ответная игра – 24 января.

4. Владимир Путин заявил, что занимается спортом каждый день минимум по два часа.

5. Очередной эпик от Алины Загитовой: отвечая на философский вопрос, олимпийская чемпионка выдала не менее философское «На самом деле, у каждого человека это написано на глазах».

6. Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на чемпионате Европы. У пар после короткой лидируют Анастасия Метелкина и Лука Берулава.

7. НХЛ. «Даллас» разгромил «Миннесоту» (7:2), «Филадельфия» одолела «Монреаль» (3:2 Б), «Колорадо» принимает «Вегас».

8. НБА. «Бостон» в овертайме победил «Миннесоту», «Голден Стэйт» проиграл «Новому Орлеану» с разницей «-36». Другие результаты – здесь.

9. Около 20 арбитров дали показания по делу Негрейры: выяснилось, что «Барселона» отправляла за ними люксовые автомобили в дни матчей.

10. Сборная Франции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

11. Россия и Беларусь могут сыграть в июне 2024 года. Футбольный матч хотят провести в Минске.

12. Появилась информация, что хоккейная сборная Словакии хочет сыграть с Россией перед ЧМ-2024, но в ФХР уточнили, что в этом сезоне команды точно не встретятся.

13. Ислам Махачев сообщил, что 8 июня подерется с Джастином Гейджи.

14. Дарья Касаткина обыграла Анну Калинскую на теннисном турнире в Аделаиде, Вероника Кудерметова проиграла Екатерине Александровой.

15. Андрей Тихонов назначен главным тренером «Енисея».

16. ФИФА распространила дисквалификацию Овермарса (за фото пениса) на весь профессиональный футбол.

17. Бессменный руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер покинул команду.

18. «Локомотив» подписал молодого хавбека Никиту Салтыкова. До конца сезона игрок останется в «Крыльях».

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